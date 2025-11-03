РУС
Зеленский анонсировал новые контракты для ВСУ на несколько лет

Зеленский анонсировал новые контракты для ВСУ

Минобороны Украины разрабатывает новые контракты для военнослужащих, которые будут рассчитаны на 1, 2, 3 и 5 лет.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Есть хорошие сигналы по повышению заработной платы для военнослужащих", - отметил глава государства.

Контракты для ВСУ

На уточняющий вопрос журналистов о том, будет ли касаться это повышение и тех граждан, которые подпишут контракт с ВСУ сейчас и уже служат в армии, Зеленский ответил, что речь идет об усилиях, направленных на сохранение людей в армии после объявления перемирия или завершения войны.

Выплаты

Относительно увеличения зарплат действующим военнослужащим Зеленский отметил, что бюджет на 2026 год составляет 2,8 трлн грн и из него военным "хотели бы отдать по максимуму".

Детали новых контрактов обещают анонсировать позже.

Зеленский Владимир (22469) контракт (449) Минобороны (9634) ВСУ (7060)
Хороші новини будуть тоді коли ти підеш у відставку!
03.11.2025 19:23 Ответить
Так довго чекати немає сил, потрібні зміни вже сьогодні! Верховна Рада України має вийти з коматозу і почати працювати, бо 5-6 гундосих менеджерів змучились мутити теми.
03.11.2025 19:31 Ответить
Навряд спрацює - люди будуть чекати лютого 2026 , аби подивитись як , в результаті , спрацював контракт "18-24"
03.11.2025 19:28 Ответить
Чекати немає можливості, втрата Покровська має стати останнім "досягненням" гундосої команди. Потрібна негайна мобілізація та поповнення бойових бригад!
03.11.2025 19:32 Ответить
Хорошая новость, дембеля не будет
03.11.2025 19:29 Ответить
Ти, сц¥ко, весь резерв за кордон випустив. А сотні тисяч діючих та відставних силовиків у тилу жирують. Хай ідуть на фронт захищати свої нетрудові статки. Під час Майдану мусорня по норах ховалася, а ми чудово самі собі раду давали, і зараз дамо.
03.11.2025 19:32 Ответить
Так ти ж зі своїми тупими хенералами поклав купу народу на полігонах на на плацах, на штурмах нікому не потрібних посадок та контрнаступах на мінні поля, що, нові люди потрібні? Коли народ хоче жити, ніяка пропаганда та гроші працювать не будуть. Ось такий ти командир.
03.11.2025 19:37 Ответить
Особливо коли буде новий парк літаків з 250 штук. Ідіот.
03.11.2025 20:10 Ответить
Вава обіцяє, обіцяв і буде обіцяти ще потужніше
03.11.2025 20:38 Ответить
 
 