Зеленский анонсировал новые контракты для ВСУ на несколько лет

Минобороны Украины разрабатывает новые контракты для военнослужащих, которые будут рассчитаны на 1, 2, 3 и 5 лет.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Есть хорошие сигналы по повышению заработной платы для военнослужащих", - отметил глава государства.

Контракты для ВСУ

На уточняющий вопрос журналистов о том, будет ли касаться это повышение и тех граждан, которые подпишут контракт с ВСУ сейчас и уже служат в армии, Зеленский ответил, что речь идет об усилиях, направленных на сохранение людей в армии после объявления перемирия или завершения войны.

Выплаты

Относительно увеличения зарплат действующим военнослужащим Зеленский отметил, что бюджет на 2026 год составляет 2,8 трлн грн и из него военным "хотели бы отдать по максимуму".

Детали новых контрактов обещают анонсировать позже.

