Новости
538 5

Зеленский наградил государственными наградами воинов инженерных войск. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов инженерных войск с профессиональным праздником и наградил их государственными наградами.

Об этом сообщает Цезор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Подразделения инженерных войск делают то, что придает сил и возможностей многим другим нашим воинам. Это и переправы, это и минирование от врага, и очистка нашей земли от российских минных заграждений, и обустройство наших позиций", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский наградил 433 защитника Украины, 179 из них — посмертно


Глава государства вручил награду "Крест боевых заслуг" младшему сержанту Сергею Болкуну, который выполнял боевые задачи в Сумской области и участвовал в Курской операции. Неоднократно попадал под вражеские обстрелы. Во главе группы разминирования обнаружил и обезвредил более 70 противотанковых и противопехотных взрывных устройств. В мае этого года вследствие подрыва на противопехотной мине получил тяжелое ранение, но после лечения вернулся на фронт и продолжает выполнять задачи.

Читайте также: Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и передал награды родным погибших Героев. ФОТОрепортаж


Президент также наградил воинов инженерных войск орденами "За мужество" II и III степеней.

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів інженерних військ.
Шикування, нагородження, фотографії.

Нижче новина про ЗАГИБЕЛЬ І ПОРАНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПІД ЧАС НАГОРОДЖЕННЯ!!!

Ці дебіли необучаємі!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 19:11 Ответить
А хто їхав вручати нагороди туди де прилетіла ракета? Я вже думав то Зеленський.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:17 Ответить
"Велике цабе" провело шикування і нагородило...

Маленькі зєлєподібні копіюють оте недолуге "велике цабе" і проводять свої шикування і нагородження. Зважати на обставини - ні-ні (адже "ми всі президенти", а у них "немає часу думати стратегічно"). А люди гинуть. Здавалося б, що на 4 році війни вже і тупий би зрозумів, що шикування - великий ризик, але треба гарні фоточки...

Гонитва за хайпом і рейтингами для одних і ділянка на цвинтарі для інших.
Ненавиджу! 🤬
показать весь комментарий
03.11.2025 19:19 Ответить
 
 