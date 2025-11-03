Зеленский наградил государственными наградами воинов инженерных войск. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов инженерных войск с профессиональным праздником и наградил их государственными наградами.
Об этом сообщает Цезор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Подразделения инженерных войск делают то, что придает сил и возможностей многим другим нашим воинам. Это и переправы, это и минирование от врага, и очистка нашей земли от российских минных заграждений, и обустройство наших позиций", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства вручил награду "Крест боевых заслуг" младшему сержанту Сергею Болкуну, который выполнял боевые задачи в Сумской области и участвовал в Курской операции. Неоднократно попадал под вражеские обстрелы. Во главе группы разминирования обнаружил и обезвредил более 70 противотанковых и противопехотных взрывных устройств. В мае этого года вследствие подрыва на противопехотной мине получил тяжелое ранение, но после лечения вернулся на фронт и продолжает выполнять задачи.
Президент также наградил воинов инженерных войск орденами "За мужество" II и III степеней.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шикування, нагородження, фотографії.
Нижче новина про ЗАГИБЕЛЬ І ПОРАНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПІД ЧАС НАГОРОДЖЕННЯ!!!
Ці дебіли необучаємі!!!
Маленькі зєлєподібні копіюють оте недолуге "велике цабе" і проводять свої шикування і нагородження. Зважати на обставини - ні-ні (адже "ми всі президенти", а у них "немає часу думати стратегічно"). А люди гинуть. Здавалося б, що на 4 році війни вже і тупий би зрозумів, що шикування - великий ризик, але треба гарні фоточки...
Гонитва за хайпом і рейтингами для одних і ділянка на цвинтарі для інших.
Ненавиджу! 🤬