Зеленский наградил государственными наградами воинов инженерных войск. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов инженерных войск с профессиональным праздником и наградил их государственными наградами.

"Подразделения инженерных войск делают то, что придает сил и возможностей многим другим нашим воинам. Это и переправы, это и минирование от врага, и очистка нашей земли от российских минных заграждений, и обустройство наших позиций", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства вручил награду "Крест боевых заслуг" младшему сержанту Сергею Болкуну, который выполнял боевые задачи в Сумской области и участвовал в Курской операции. Неоднократно попадал под вражеские обстрелы. Во главе группы разминирования обнаружил и обезвредил более 70 противотанковых и противопехотных взрывных устройств. В мае этого года вследствие подрыва на противопехотной мине получил тяжелое ранение, но после лечения вернулся на фронт и продолжает выполнять задачи.

Президент также наградил воинов инженерных войск орденами "За мужество" II и III степеней.

