Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и передал награды родным погибших Героев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и передал награды родным погибших Героев Украины, которые удостоены этого звания посмертно.

Глава государства отметил, что россияне нанесли очередной удар, который направлен против жизни Украины.

"Каждый из таких ударов четко демонстрирует: Россия ведет подлую, террористическую войну. И это со стороны России война, безусловно, без правил, без ума", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, благодаря воинам, которые стали на защиту Родины, Украина смогла сохранить и защитить независимость. Президент подчеркнул, что сила людей и украинских семей делают все, чтобы государство сохраняло свою устойчивость.

"Мы защищаемся от России по-разному. Действительно сильно. Благодаря таким героям, которые здесь, или тем, которые в памяти нашей. Наши воины держат позиции на фронте. Мы проводим наши активные контрнаступательные действия, которые наносят оккупанту значительные потери. Именно благодаря такому давлению, благодаря нашим людям, благодаря героизму украинцев, Украины, вашему героизму Украине помогает мир", - отметил он.

Президент поблагодарил украинских воинов и их семьи и призвал не забывать павших защитников. Память воинов, которые отдали свою жизнь за Украину, почтили минутой молчания.

Глава государства передал родным павших воинов ордена "Золотая Звезда". Звание Герой Украины посмертно удостоены:

Капитан Антон Атаманюк. Участвовал в АТО с 2015 года. В начале полномасштабного российского вторжения как командир группы специального назначения удерживал позиции на Луганщине. Позже в пограничье на Черниговщине вместе с другим военным попал во вражескую засаду. Несмотря на ранение оттянул раненого побратима, отвлек внимание врага и спас жизнь обоим. Защищал Бахмут. Антон Атаманюк погиб 15 октября 2023 года в результате взрыва мины, когда продвигался в составе подгруппы специального назначения к позициям врага в Запорожье.

Командир группы Центра Службы безопасности Украины майор Николай Городниченко. В феврале и марте 2022-го сдерживал продвижение оккупантов на севере Украины, участвовал в освобождении Тростянца. Делал пешие вылазки в серую зону, где было более 300 единиц российской техники. В июле 2022-го участвовал в обороне Бахмута. В январе 2024-го руководил действиями снайперской группы, которая переправилась на остров в Херсонской области, обустроила позиции и уничтожала оккупантов снайперским огнем. Под руководством Николая Городниченко группа уничтожила около 60 оккупантов, но попала под вражеский обстрел, когда возвращалась с задания. Николай Городниченко погиб.

Младший сержант Валерий Деменев. Защищал Северодонецк, Лисичанск и Белогоровку. В одном из боев определил и предоставил точные координаты, что способствовало уничтожению российской БМП и более 30 оккупантов. Участвовал в контрнаступательной операции вблизи Изюма и Балаклеи. Под его командованием было уничтожено более 50 россиян, три огневые точки и захвачен склад с боеприпасами. Валерий Деменев погиб на боевой позиции 24 июня 2023 года в результате вражеского минометного обстрела.

Младший сержант Андрей Дубницкий. Командир пулеметного отделения. С марта 2022 по февраль 2024 года в составе 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко воевал на Авдеевском направлении. Лично ликвидировал около 35 оккупантов. Уничтожил четыре вражеских танка и пять БМП выстрелом из ПТРК "Джавелин". 15 февраля 2024 года Андрей Дубницкий погиб в бою, до последнего защищая опорный пункт.

Подполковник Николай Дупешко. 24 октября прошлого года возглавлял резервную группу для обороны позиций в Донецкой области. В течение суток группа под его руководством отбила шесть вражеских штурмов. Воины поразили БМП, уничтожили девять и ранили около десяти российских штурмовиков, что позволило закрепиться на позициях. Николай Дупешко погиб 12 декабря прошлого года вблизи Покровска в результате массированного обстрела врага.

Командир бригады "Ярость", полковник полиции Максим Казбан. С сентября 2024 года бригада "Ярость" под его командованием совместно со смежными подразделениями Сил обороны Украины ликвидировала более 700 оккупантов, более 1640 ранила и 19 взяла в плен, поразила восемь артиллерийских систем, уничтожила почти 20 бронированных машин, сбила более 30 БпЛА, подавила с помощью средств РЭБ более 1200 FPV-дронов, значительное количество техники и огневых позиций врага. 22 июля этого года Максим Казбан погиб в Донецкой области в результате ДТП.

Лейтенант Константин Михальчук. В 2014-2021 годах выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО. В начале полномасштабного вторжения защищал Киевскую область, в мае 2023 года удерживал украинские позиции в Бахмуте, где лично уничтожил шесть "вагнеровцев", в ноябре 2023-го оборонял Авдеевку. 27 мая прошлого года в составе группы разведывал слабые места в обороне врага на Харьковщине. Заставил шестерых оккупантов сдаться в плен, но во время обыска украинские воины обнаружили БпЛА, от взрыва которого Константин Михальчук погиб.

Сержант Владислав Мушастый. Взял на себя командование, когда вместе с побратимами попали в окружение и четверо суток вели оборону. Под огнем артиллерии, танков и боевых машин эвакуировал раненых и подвозил боеприпасы. 22 июля прошлого года, попав под прицельный минометный обстрел во время доставки боеприпасов, довез груз до позиции, принял командование и вместе с двумя воинами отбил несколько штурмов. Несмотря на длительный артобстрел не оставил позицию, что позволило удержать оборону. Впрочем Владислав Мушастый получил несовместимые с жизнью ранения.

Солдат Илья Остапенко. Выполнял боевые задачи возле Андреевки Бахмутского района и на Авдеевском коксохимическом заводе. За все время группа под его командованием ликвидировала не менее 80 оккупантов. Спас около 40 воинов во время эвакуации раненых. 28 апреля 2024 года во время рейда и закрепления на вражеских позициях в районе Сергеевки Илья Остапенко погиб в результате удара вражеского дрона. В последнем бою лично ликвидировал пятерых вражеских пехотинцев.

Младший сержант Виктор Стельмах. Один из основателей подразделения "Шершни Довбуша". В 2023 году участвовал в контрнаступлении в Донецкой области и выполнял боевые задачи на Харьковщине. Его подразделение уничтожило почти 700 оккупантов и около 900 ранил, сожгло восемь бронемашин. В сентябре прошлого года на Покровском направлении сформировал новый экипаж пилотов БпЛА. Виктор Стельмах погиб 18 октября в результате атаки вражеского дрона-камикадзе на позицию экипажа.

Боевой медик младший сержант Петр Степаненко. Во время выхода на позиции вблизи села Клещеевка спас жизнь собрата, который получил ранение в результате артиллерийского обстрела. 8 июля 2023 года его подразделение попало под массированный артиллерийский и минометный огонь. Как боевой медик стабилизировал состояние раненых и выносил их в безопасную зону. Петр Степаненко погиб, закрыв собой побратима под вражеским огнем.

Солдат Александр Степанищев. Во время массированного российского обстрела вытащил из-под плотного огня пятерых побратимов и организовал транспортировку еще четырех тяжелораненых воинов. Дважды был ранен, но даже несмотря на это продолжал командовать позицией. 5 мая прошлого года враг вел непрерывный обстрел позиций батальона. Александр Степанищев отвечал за оборону одной из них, лично уничтожил пятерых россиян и участвовал в эвакуации раненых, но в результате одного из обстрелов погиб.

Младший сержант Кирилл Ульман. В июле 2022-го подразделение под его руководством четверо суток сдерживало вражеские атаки в Бахмуте. В частности, младший сержант гранатами уничтожил всю вражескую группу, проникшую в окопы. В сентябре в стрелковом бою ликвидировал восемь "вагнеровцев". В 2023-2024 годах в районе Клещиевки, Андреевки, Хромового, Богдановки, Ласточкино подразделение Кирилла Ульмана ликвидировало не менее 125 российских военных. 15 февраля 2024 года погиб в ближнем бою с врагом, получив пулевое ранение в лицо и шею.

Лейтенант Роман Шаповал. Вблизи Новолуганского уничтожил два российских пулеметных расчета и около десяти оккупантов. Ночью обнаружил вражескую группу, уничтожил пятерых россиян, а остальных заставил отступить. Участвовал в наступлении, во время которого удалось уничтожить танк, БМП и 27 захватчиков, а также взять в плен девять россиян. С апреля 2024-го выполнял боевые задания на Харьковщине, где подразделение под его командованием блокировало врага, восстановило утраченные позиции, а также отражало штурмы. Роман Шаповал погиб 27 августа прошлого года в результате артиллерийского обстрела и удара FPV-дроном.

Сержант Александр Шаргородский. С января 2023 года воевал на Бахмутском направлении в составе 3-й ОШБр. Руководил личным составом в боях в районе Клещиевки, Ивановского, Ступочков, Предтечино. Занимал и удерживал важные позиции. В столкновениях с врагом, в частности с ЧВК "Вагнер", его отделение уничтожило не менее 37 оккупантов. 17 мая 2023 года во время разведки успел оттолкнуть побратима от растяжки, которую заметил, но сам погиб в результате детонации взрывного устройства.

Младший сержант Виталий Шевченко. 24 февраля 2022 года добровольно вступил в теробороны ВСУ. В начале 2023 года выполнял боевые задачи в Донецкой области, в частности в районе Соледара. После ранения командира взвода был старшим на позиции и удерживал ее в течение двух суток с минимальными силами. Руководил отражением многочисленных атак противника, спас побратимов из-под завалов блиндажа после обстрела. Погиб 12 апреля 2023 года в результате минометного обстрела на позициях возле Тоненького и Водяного, успев предупредить о вражеской засаде.

Старший лейтенант Владимир Яворский. В 2023 году оборонял Бахмут, в частности спас из транспортного средства, которое поразил FPV-дрон, двух собратьев, а позже обеспечил выход воинов из полуокружения. Выявлял ДРГ на Харьковщине, участвовал в подготовке и выполнении спецоперации в акватории Черного моря. В течение двух суток его группа отбила шесть вражеских штурмов в Часовом Яру, уничтожив более 50 пехотинцев и пять единиц техники. Во время эвакуации защитники попали под артобстрел. Владимир Яворский погиб, прикрывая собой побратима.

Также Президент вручил ордена "Золотая Звезда" еще пятерым воинам лично. Это:

Старший солдат Михаил Корсун. Во время боев на Курщине в марте 2025 года получил ранение в результате попадания вражеского дрона в автомобиль, но смог вывести более 30 побратимов в безопасное место. Под обстрелами он дважды возвращался на поврежденном автомобиле, чтобы эвакуировать раненых бойцов.

Старший солдат Виктор Ладыга. В прошлом году на Донетчине уничтожил шесть вражеских БМП и более 50 оккупантов, в том числе и "вагнеровцев". Несмотря на ранения в результате вражеского FPV-дрона продолжал бой. Виктор Ладыга предотвратил прорыв противника к Новогродовке, что обеспечило удержание важного рубежа.

Старший солдат Денис Лысенко. Неподалеку от Синьковки несмотря на сильный огонь противника прорвался к вражеским укреплениям, уничтожил огневую точку и обеспечил продвижение своей штурмовой группы. Неоднократно был ранен, но продолжал отражать атаки. Несмотря на риск для своей жизни всегда оказывал помощь раненым побратимам, в частности вынес без сознания воина с боевой позиции к точке медицинской эвакуации. В апреле этого года лично уничтожил четырех российских штурмовиков, отразив атаку и сохранив контроль над позицией.

Солдат Виталий Лисневский. Руководил боевой группой, которая ликвидировала на Харьковщине почти 20 оккупантов, трех взяла в плен. В октябре прошлого года группа Виталия Лисневского попала под вражеский обстрел, сам он получил тяжелое ранение. Несмотря на это оказал себе помощь и эвакуировал раненого побратима.

Сержант Павел Романюк. Во время боев на Луганщине и Донетчине лично уничтожал врага, спасал раненых побратимов и организовывал оборону под непрерывными российскими обстрелами. В августе прошлого года, возглавив штурмовую группу вблизи Торецка, восстановил контроль над важной позицией. Двух оккупантов взяли в плен. Получив тяжелое ранение в засаде, продолжал руководить боем и прикрыл отход своей группы, спасая жизни побратимов.

