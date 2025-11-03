УКР
Зеленський відзначив державними нагородами воїнів інженерних військ. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів інженерних військ із професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

Про це інформує Цезор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

зеленський

"Підрозділи інженерних військ роблять те, що додає сил і можливостей багатьом іншим нашим воїнам. Це й переправи, це й мінування від ворога, і очищення нашої землі від російських мінних загороджень, і облаштування наших позицій", – наголосив Зеленський.

нагородження саперів

Також читайте: Зеленський нагородив 433 захисників України, 179 з них — посмертно


нагородження саперів
нагородження саперів
нагородження саперів

Глава держави вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг" молодшому сержанту Сергію Болкуну, який виконував бойові завдання на Сумщині та брав участь у Курській операції. Неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. На чолі групи розмінування виявив і знешкодив понад 70 протитанкових і протипіхотних вибухових пристроїв. У травні цього року внаслідок підриву на протипіхотній міні зазнав важкого поранення, але після лікування повернувся на фронт і продовжує виконувати завдання.

вручення нагород президентом

Також читайте: Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" Героям України та передав нагороди рідним загиблих Героїв. ФОТОрепортаж


вручення нагород президентом
вручення нагород президентом
вручення нагород президентом

Президент також відзначив воїнів інженерних військ орденами "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів інженерних військ.
Шикування, нагородження, фотографії.

Нижче новина про ЗАГИБЕЛЬ І ПОРАНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПІД ЧАС НАГОРОДЖЕННЯ!!!

Ці дебіли необучаємі!!!
показати весь коментар
03.11.2025 19:11 Відповісти
А хто їхав вручати нагороди туди де прилетіла ракета? Я вже думав то Зеленський.
показати весь коментар
03.11.2025 19:17 Відповісти
"Велике цабе" провело шикування і нагородило...

Маленькі зєлєподібні копіюють оте недолуге "велике цабе" і проводять свої шикування і нагородження. Зважати на обставини - ні-ні (адже "ми всі президенти", а у них "немає часу думати стратегічно"). А люди гинуть. Здавалося б, що на 4 році війни вже і тупий би зрозумів, що шикування - великий ризик, але треба гарні фоточки...

Гонитва за хайпом і рейтингами для одних і ділянка на цвинтарі для інших.
Ненавиджу! 🤬
показати весь коментар
03.11.2025 19:19 Відповісти
 
 