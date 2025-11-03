Зеленський відзначив державними нагородами воїнів інженерних військ. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів інженерних військ із професійним святом і відзначив їх державними нагородами.
Про це інформує Цезор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Підрозділи інженерних військ роблять те, що додає сил і можливостей багатьом іншим нашим воїнам. Це й переправи, це й мінування від ворога, і очищення нашої землі від російських мінних загороджень, і облаштування наших позицій", – наголосив Зеленський.
Глава держави вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг" молодшому сержанту Сергію Болкуну, який виконував бойові завдання на Сумщині та брав участь у Курській операції. Неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. На чолі групи розмінування виявив і знешкодив понад 70 протитанкових і протипіхотних вибухових пристроїв. У травні цього року внаслідок підриву на протипіхотній міні зазнав важкого поранення, але після лікування повернувся на фронт і продовжує виконувати завдання.
Президент також відзначив воїнів інженерних військ орденами "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.
