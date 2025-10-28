Зеленський нагородив 433 захисників України, 179 з них — посмертно

Президент Володимир Зеленський підписав укази про нагородження 433 українських захисників, із них 179 — посмертно.

Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначено в указах, військовослужбовці отримали нагороди за особисту мужність і самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Серед відзнак — Хрест бойових заслуг, орден Богдана Хмельницького, орден Данила Галицького, орден "За мужність", а також медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

