Зеленський нагородив 433 захисників України, 179 з них — посмертно
Президент Володимир Зеленський підписав укази про нагородження 433 українських захисників, із них 179 — посмертно.
Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначено в указах, військовослужбовці отримали нагороди за особисту мужність і самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Серед відзнак — Хрест бойових заслуг, орден Богдана Хмельницького, орден Данила Галицького, орден "За мужність", а також медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
