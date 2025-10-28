РУС
Награждение бойцов Нацгвардии
333 2

Зеленский наградил 433 защитников Украины, 179 из них — посмертно

Зеленский наградил украинских военных

Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении 433 украинских защитников, из них 179 - посмертно.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Как указано в указах, военнослужащие получили награды за личное мужество и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Среди отличий - Крест боевых заслуг, орден Богдана Хмельницкого, орден Даниила Галицкого, орден "За мужество", а также медали "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Автор: 

Зеленский Владимир (22416) награда (1860)
Сортировать:
Із сортир-95 посмертно хтось є ?
28.10.2025 19:54 Ответить
Когда ты шляпа победивши на ринге как Рыцари хуПутина!и получиш награду?да сраим уже на награды!а только на твои мильярдные офшоры!тварь с маленькой но веренной буквы!чляяян недоросток
28.10.2025 20:04 Ответить
 
 