Зеленский наградил 433 защитников Украины, 179 из них — посмертно
Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении 433 украинских защитников, из них 179 - посмертно.
Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте Президента, информирует Цензор.НЕТ.
Как указано в указах, военнослужащие получили награды за личное мужество и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Среди отличий - Крест боевых заслуг, орден Богдана Хмельницкого, орден Даниила Галицкого, орден "За мужество", а также медали "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
