Программа "Контракт 18-24" расширена: в нее включили все боевые подразделения Сил обороны

Программу "Контракт 18-24" снова расширили. Отныне все бригады смогут набирать молодежь.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ.

"В начале можно было выбрать лишь несколько бригад, впоследствии эксперимент расширили, а теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины.

Теперь каждый, кто хочет стать на защиту Украины в таком возрасте, может выбрать любую бригаду. И все бригады смогут набирать в свои ряды мотивированную молодежь. Борьба продолжается!" - рассказал он.

Что известно о "Контракте 18-24"

Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, готовых присоединиться к Силам обороны на один год.

Среди условий - миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет.

Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых - стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить те, кто служит в армии и не имеет 25 лет.

