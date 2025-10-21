РУС
Программа "Контракт 18-24" расширена: в нее включили все боевые подразделения Сил обороны

Программу "Контракт 18-24" снова расширили. Отныне все бригады смогут набирать молодежь.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ.

"В начале можно было выбрать лишь несколько бригад, впоследствии эксперимент расширили, а теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины.

Теперь каждый, кто хочет стать на защиту Украины в таком возрасте, может выбрать любую бригаду. И все бригады смогут набирать в свои ряды мотивированную молодежь. Борьба продолжается!" - рассказал он.

Что известно о "Контракте 18-24"

Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18-24" для украинцев, готовых присоединиться к Силам обороны на один год.

Среди условий - миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет.

Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых - стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить те, кто служит в армии и не имеет 25 лет.

Читайте: Девушки впервые подписали "Контракт 18-24": они будут операторами БПЛА в 92-й ОШБр. ФОТО

контракт (448) ВСУ (7027) Палиса Павел (40)
+4
Вони скоріше оберуть в яку країну виїхати
21.10.2025 16:28
21.10.2025 16:28
+2
і своє зелене діло ви зробили.
поважаю ополонь і дякую за тей ******* в якому Україна зараз.
21.10.2025 17:17
21.10.2025 17:17
+1
Шмигаль з свириденко і данилов з умеровим, ще за свої рішення, не покарані ошиваються за посадами!!
Мабуть, в правопохоронних органах, їх керівники, чекають на особливу команду щодо дотримання ними норм Конституції та положень Законодавства !!??
21.10.2025 16:27
21.10.2025 16:27
Шмигаль з свириденко і данилов з умеровим, ще за свої рішення, не покарані ошиваються за посадами!!
Мабуть, в правопохоронних органах, їх керівники, чекають на особливу команду щодо дотримання ними норм Конституції та положень Законодавства !!??
21.10.2025 16:27
21.10.2025 16:27
Вони скоріше оберуть в яку країну виїхати
21.10.2025 16:28
21.10.2025 16:28
не підпадаю під контракт 18-24.
підпадав би - пішов би.
21.10.2025 16:30
21.10.2025 16:30
Єдина мотивація - мільйон? ))
Що заважає так піти?
Напряму в підрозділ. Ніяких містечкових ТЦК.
21.10.2025 16:33
21.10.2025 16:33
ну ви ж вже пійшли?
от і я за вами...
21.10.2025 16:35
21.10.2025 16:35
Ще в лютому 22. І зараз тут. Тебе що, в Крамі з вокзалу зустріти? Тут і ВЛК і ТЦК. Все на місці чисто номінальне.
21.10.2025 16:38
21.10.2025 16:38
і своє зелене діло ви зробили.
поважаю ополонь і дякую за тей ******* в якому Україна зараз.
21.10.2025 17:17
21.10.2025 17:17
За 18-24 хоч підйомні 200 тис. дають, можна амуніцію прикупити, інакше все за свої.
21.10.2025 16:36
21.10.2025 16:36
ага. В 22-му з цим було простіше. На фронті автоматом за місяць прилітає 120к. (сотка плюс зарплата), купа волонтерки - вибирай. І забезпечення ЗСУ в повному обсязі.
Зараз складніше, але теж все вирішується. Роздягнутим та без снаряги не залишишся - для своїх знаходиться усе що треба.
21.10.2025 16:41
21.10.2025 16:41
Своїм стати треба ще вміти, якщо ви здогадуєтесь про що я.
21.10.2025 16:46
21.10.2025 16:46
Ні, не здогадуюсь. До війни був старим інтровертом.
Скажу більше.
Недаремно кажуть "бойове братерство".
Без людей, з якими познайомилися на війні, потім не зможете жити.
Я пробував - не вийшло. Повернувся.
21.10.2025 17:36
21.10.2025 17:36
Зелені підари повипускали потенційних контрактників, так що програму 18-24 можна просто закрити. Ідуть вювати товстожопі пікалови, шефіри, кошові, міндічі-хуїндічі, а скумбрія-медсестрою
21.10.2025 17:01
21.10.2025 17:01
а 15-84?
21.10.2025 17:06
21.10.2025 17:06
 
 