2 833 17
Девушки впервые подписали "Контракт 18-24": они будут операторами БПЛА в 92-й ОШБр. ФОТО
Впервые в рамках программы "Контракт 18-24" подписали девушки. Они вступили в ряды 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.
"Впервые контракт "18-24" с 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки - они идут на должности операторов БпЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это седьмой набор контрактников по программе "18-24", который принял присягу на верность украинскому народу в данной части.
Фото коммуникационного подразделения 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко
Топ комментарии
+20 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий12.09.2025 20:02 Ответить Ссылка
+12 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий12.09.2025 20:03 Ответить Ссылка
+7 Tata Parasolka
показать весь комментарий12.09.2025 20:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
А девчата вместо них повоюют !!!
Дожили, бл.....