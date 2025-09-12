РУС
Девушки впервые подписали "Контракт 18-24": они будут операторами БПЛА в 92-й ОШБр. ФОТО

Впервые в рамках программы "Контракт 18-24" подписали девушки. Они вступили в ряды 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые контракт "18-24" с 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки - они идут на должности операторов БпЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это седьмой набор контрактников по программе "18-24", который принял присягу на верность украинскому народу в данной части.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Контракт 18-24" предложат и другим военнослужащим, - Палиса

Фото коммуникационного подразделения 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Впервые Контракт 18-24 подписали девушки: будут управлять БПЛА
Автор: 

Генштаб ВС (6930) женщины (903) контракт (446) 92 отдельная штурмовая бригада (262) ВСУ (6898)
Топ комментарии
+20
Бережи вас Бог !

.
12.09.2025 20:02 Ответить
+12
Пацаны молодые пусть еще погуляют по Европам
А девчата вместо них повоюют !!!
Дожили, бл.....
12.09.2025 20:03 Ответить
+7
Ось це і є справжня українська генетика ! Пишаюся вами красуні ! А хлопці , які тікають в Європу -виродки .
12.09.2025 20:28 Ответить
Бережи вас Бог !

.
12.09.2025 20:02 Ответить
Пацаны молодые пусть еще погуляют по Европам
А девчата вместо них повоюют !!!
Дожили, бл.....
12.09.2025 20:03 Ответить
Може людина в свій час косила від армії через совєцьку дідівщину в неї. Таке явище як дідівщина була вже і за часів Незалежності геть до скасування строкової служби. Отак косила-косила і не може зупинитись косить
12.09.2025 20:37 Ответить
18-24 там зовсім інший рівень фінансового забезпечення
12.09.2025 20:20 Ответить
👍👍👍💪💪💪
12.09.2025 20:04 Ответить
Ось це і є справжня українська генетика ! Пишаюся вами красуні ! А хлопці , які тікають в Європу -виродки .
12.09.2025 20:28 Ответить
До речі , тиждень тому була у нас Оля - Перший окремий МедБат . Бережи тебе Боже дівчинка !
12.09.2025 20:33 Ответить
Медик- ( тактична медицина ) у п . Полторацького.
12.09.2025 21:04 Ответить
Чим тут пишатися ? Що українська влада провалила оборону країни - і тепер її пройоби мають закривати діти ? 20 літні дівчата ? Народ який вибирає пафос та "героїзми " - замість обговорення причин - приречений на війни та страждання
12.09.2025 21:27 Ответить
Ми пишаємося дівчатами,що такі живуть серед нас.До чого ти приплітаєш до цієї новини владу-буде про владу новина,заходь туди і бурчи
12.09.2025 21:35 Ответить
Одну соєву ти вже заробив.
12.09.2025 21:42 Ответить
 
 