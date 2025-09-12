Девушки впервые подписали "Контракт 18-24": они будут операторами БПЛА в 92-й ОШБр. ФОТО

Впервые в рамках программы "Контракт 18-24" подписали девушки. Они вступили в ряды 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые контракт "18-24" с 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки - они идут на должности операторов БпЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это седьмой набор контрактников по программе "18-24", который принял присягу на верность украинскому народу в данной части.

Фото коммуникационного подразделения 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко





