2 169 14
Дівчата вперше підписали "Контракт 18-24": вони будуть операторами БПЛА у 92 ОШБр. ФОТО
Уперше в межах програми "Контракт 18-24" підписали дівчата. Вони вступили до лав 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.
"Вперше контракт "18-24" з 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка підписали дівчата — вони йдуть на посади операторів БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це сьомий набір контрактників за програмою "18-24", який склав присягу на вірність українському народові у даній частині.
Фото комунікаційного підрозділу 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка
