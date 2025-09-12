УКР
2 169 14

Дівчата вперше підписали "Контракт 18-24": вони будуть операторами БПЛА у 92 ОШБр. ФОТО

Уперше в межах програми "Контракт 18-24" підписали дівчата. Вони вступили до лав 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше контракт "18-24" з 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка підписали дівчата — вони йдуть на посади операторів БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сьомий набір контрактників за програмою "18-24", який склав присягу на вірність українському народові у даній частині.

Фото комунікаційного підрозділу 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Генштаб ЗС жінки контракт 92 окрема штурмова бригада ЗСУ
+18
Бережи вас Бог !

.
показати весь коментар
12.09.2025 20:02 Відповісти
+10
Пацаны молодые пусть еще погуляют по Европам
А девчата вместо них повоюют !!!
Дожили, бл.....
показати весь коментар
12.09.2025 20:03 Відповісти
+6
Ось це і є справжня українська генетика ! Пишаюся вами красуні ! А хлопці , які тікають в Європу -виродки .
показати весь коментар
12.09.2025 20:28 Відповісти
Дівчата замість себе воюють, а не замість когось, замість вас теж хтось воює поки ви ухиляєтесь від свого обовʼязку.
показати весь коментар
12.09.2025 20:05 Відповісти
а ти що вже відвоював? чи інвалід дитинства?
показати весь коментар
12.09.2025 20:07 Відповісти
Може людина в свій час косила від армії через совєцьку дідівщину в неї. Таке явище як дідівщина була вже і за часів Незалежності геть до скасування строкової служби. Отак косила-косила і не може зупинитись косить
показати весь коментар
12.09.2025 20:37 Відповісти
18-24 там зовсім інший рівень фінансового забезпечення
показати весь коментар
12.09.2025 20:20 Відповісти
👍👍👍💪💪💪
показати весь коментар
12.09.2025 20:04 Відповісти
До речі , тиждень тому була у нас Оля - Перший окремий МедБат . Бережи тебе Боже дівчинка !
показати весь коментар
12.09.2025 20:33 Відповісти
боюсь не долго будешь пышаться, это же смертницы
показати весь коментар
12.09.2025 20:44 Відповісти
здохни !

.
показати весь коментар
12.09.2025 20:47 Відповісти
Здохни в муках падло кацапське !
показати весь коментар
12.09.2025 20:50 Відповісти
а жіночки які потужно с дивана воюют кто у нас? просто интересно 🤔
показати весь коментар
12.09.2025 20:57 Відповісти
Медик- ( тактична медицина ) у п . Полторацького.
показати весь коментар
12.09.2025 21:04 Відповісти
 
 