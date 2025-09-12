Дівчата вперше підписали "Контракт 18-24": вони будуть операторами БПЛА у 92 ОШБр. ФОТО

Уперше в межах програми "Контракт 18-24" підписали дівчата. Вони вступили до лав 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше контракт "18-24" з 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка підписали дівчата — вони йдуть на посади операторів БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сьомий набір контрактників за програмою "18-24", який склав присягу на вірність українському народові у даній частині.

Фото комунікаційного підрозділу 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка






