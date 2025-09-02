УКР
"Контракт 18-24" запропонують й іншим військовослужбовцям, - Паліса

Контракт 18-24 - Паліса розповів про розширення вікової категорії

Програму "Контракт 18-24" можуть поширити на військовослужбовців, які вже проходять службу та які виходять за межі вікової категорії. Найближчим часом ці зміни буде анонсовано.

Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса сказав в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Паліси, після завершення експертиз на різних рівнях на базі "Контракту 18−24" буде запропонований контракт для інших категорій військовослужбовців.

Йдеться про тих, хто вже долучився до лав ЗСУ та тих, хто старше 24 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зниження мобілізаційного віку в Україні зараз не розглядається, - Паліса

"Якщо стрілець 18-24 в якійсь бригаді свого часу добровільно мобілізувався, чи був на контракті і йому автоматично продовжили контракт до кінця особливого періоду, — він отримає все те саме, в плані всіх фінансових мотиваторів, як і людина, яка прийшла на цей контракт нещодавно. У цьому плані все буде вирівняно. Щодо категорії від 25 років — так, опрацьовується контракт навіть для мобілізованих старшого віку. Щоб, знову ж таки, урівноважити всі ці питання", - пояснив Паліса.

Він зауважив, що відповідні зміни анонсують найближчим часом.

Паліса додав, що за новою програмою з розширеною категорією для добровольців зазначатиметься кінцевий термін служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До програми "Контракт 18-24" для операторів безпілотних систем долучено 48 окрему інженерну бригаду

контракт (424) добровольці (957) ЗСУ (7876) Паліса Павло (35)
Заступник командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Святослав "Калина" Паламар заявив, що питання мобілізації в Україні можна вирішити лише через чесну й однакову систему мотивації для всіх військових. Він закликав вирівняти систему мотивації у війську. Калина пропонує однакові виплати всім, хто прийняв рішення служити, незалежно від віку.

"Потрібне здорове рівняння системи мотивації. Чому ми готові платити молодим людям з 18 до 24 років 1 млн гривень, а людині, якій 27 років, ми не готові платити ті ж самі гроші? Давайте всім заплатимо по 1 млн грн - усім людям, які прийняли рішення служити. Це буде чесно", - наголосив Паламар.

За його словами, нинішній підхід створює нерівність між військовими та демотивує тих, хто зробив свідомий вибір піти на фронт у 2022 році.
02.09.2025 22:13 Відповісти
А як тоді бути з армією ухилянтів, що сидять в освіті й створюють вигляд, -одні, що вчать, а інші, що вчаться?!
02.09.2025 22:29 Відповісти
Ухилянти це впершу чергу держслужбовці,мусора і пенси в 45 дебілушка ти наш ухилянтський.Що робити з ними і дебілами типу тебе?
02.09.2025 22:33 Відповісти
Правильне рішення. Гроші насамперед слід сплачувати тим, хто пішов боронити Україну за покликом сумління, а не винятково за грубі грошенята. Справедливість понад усе.
02.09.2025 22:21 Відповісти
А чому б й ні?!
Зважаючи на те, що заклади фахової передвищої, вищої освіти після масового виїзду за кордон осіб чоловічої статі від 18 до 24 років стрімко пустіють, їх почнуть укрупняти, оптимізовувати, закривати.
А куди дівати тих, хто буде оптимізований, - так званих викладачів молодого та середнього віку, бакалавриків, магістрантів, аспірантів, докторантів, що по суті вже є безперспективними та особливо й не потрібними на ринку праці в Україні!?!
Ось тому ця шпарина, щоб не поповнювали лави безробітних
й є найбільш раціональною!
02.09.2025 22:27 Відповісти
Однозначно хороше рішення. А обмежено придатні, і ті яких тцк спіймало? Треба піднімати ставку та робити ротацію чи демобілізацію через два роки.
02.09.2025 22:37 Відповісти
 
 