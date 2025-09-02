"Контракт 18-24" запропонують й іншим військовослужбовцям, - Паліса

Програму "Контракт 18-24" можуть поширити на військовослужбовців, які вже проходять службу та які виходять за межі вікової категорії. Найближчим часом ці зміни буде анонсовано.

Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса сказав в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Паліси, після завершення експертиз на різних рівнях на базі "Контракту 18−24" буде запропонований контракт для інших категорій військовослужбовців.

Йдеться про тих, хто вже долучився до лав ЗСУ та тих, хто старше 24 років.

"Якщо стрілець 18-24 в якійсь бригаді свого часу добровільно мобілізувався, чи був на контракті і йому автоматично продовжили контракт до кінця особливого періоду, — він отримає все те саме, в плані всіх фінансових мотиваторів, як і людина, яка прийшла на цей контракт нещодавно. У цьому плані все буде вирівняно. Щодо категорії від 25 років — так, опрацьовується контракт навіть для мобілізованих старшого віку. Щоб, знову ж таки, урівноважити всі ці питання", - пояснив Паліса.

Він зауважив, що відповідні зміни анонсують найближчим часом.

Паліса додав, що за новою програмою з розширеною категорією для добровольців зазначатиметься кінцевий термін служби.

