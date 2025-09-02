"Контракт 18-24" запропонують й іншим військовослужбовцям, - Паліса
Програму "Контракт 18-24" можуть поширити на військовослужбовців, які вже проходять службу та які виходять за межі вікової категорії. Найближчим часом ці зміни буде анонсовано.
Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса сказав в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Паліси, після завершення експертиз на різних рівнях на базі "Контракту 18−24" буде запропонований контракт для інших категорій військовослужбовців.
Йдеться про тих, хто вже долучився до лав ЗСУ та тих, хто старше 24 років.
"Якщо стрілець 18-24 в якійсь бригаді свого часу добровільно мобілізувався, чи був на контракті і йому автоматично продовжили контракт до кінця особливого періоду, — він отримає все те саме, в плані всіх фінансових мотиваторів, як і людина, яка прийшла на цей контракт нещодавно. У цьому плані все буде вирівняно. Щодо категорії від 25 років — так, опрацьовується контракт навіть для мобілізованих старшого віку. Щоб, знову ж таки, урівноважити всі ці питання", - пояснив Паліса.
Він зауважив, що відповідні зміни анонсують найближчим часом.
Паліса додав, що за новою програмою з розширеною категорією для добровольців зазначатиметься кінцевий термін служби.
"Потрібне здорове рівняння системи мотивації. Чому ми готові платити молодим людям з 18 до 24 років 1 млн гривень, а людині, якій 27 років, ми не готові платити ті ж самі гроші? Давайте всім заплатимо по 1 млн грн - усім людям, які прийняли рішення служити. Це буде чесно", - наголосив Паламар.
За його словами, нинішній підхід створює нерівність між військовими та демотивує тих, хто зробив свідомий вибір піти на фронт у 2022 році.
Зважаючи на те, що заклади фахової передвищої, вищої освіти після масового виїзду за кордон осіб чоловічої статі від 18 до 24 років стрімко пустіють, їх почнуть укрупняти, оптимізовувати, закривати.
А куди дівати тих, хто буде оптимізований, - так званих викладачів молодого та середнього віку, бакалавриків, магістрантів, аспірантів, докторантів, що по суті вже є безперспективними та особливо й не потрібними на ринку праці в Україні!?!
Ось тому ця шпарина, щоб не поповнювали лави безробітних
й є найбільш раціональною!