До програми "Контракт 18-24" для операторів безпілотних систем долучено 48 окрему інженерну бригаду

До програми "Контракт 18-24" для операторів безпілотних систем долучено бригади інженерних військ Сил підтримки ЗСУ, зокрема 48-му окрему інженерну Кам’янець-Подільську бригаду. Ця бригада активно впроваджує новітні технології у сфері інженерної підтримки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на начальника відділу комунікацій командування Сил підтримки ЗСУ підполковника Максима Кравчука.

Зокрема, підрозділи дистанційного мінування 48-ї інженерної бригади за надзвичайно короткий час після формування вже здійснили встановлення понад 3 000 інженерних боєприпасів, сотень метрів невибухових загороджень, на їх рахунку десятки знищеної та пошкодженої техніки, знищено понад 100 окупантів.

Контрактна програма "18–24" поширена на операторів безпілотних систем інженерних військ (підрозділів дистанційного мінування) — як повітряних, так і наземних. Йдеться про короткостроковий контракт на 24 місяці, з яких не менше 12 місяців становить безпосередня участь у бойових діях. Передбачено низку мотиваційних умов: мільйон гривень після підписання контракту виплачується поетапно — трьома траншами.

Після виконання умов контракту військовослужбовці протягом року не підлягають призову. Додатково надається іпотека під 0 % та право виїзду за кордон після служби.

Підготовка триватиме до чотирьох місяців: до 45 діб базового курсу, до 60 діб фахової підготовки (з урахуванням чинних сертифікатів) і 14 діб адаптаційного курсу.

Також читайте: Програму "Контракт 18-24" поширили на фахівців наземних роботизованих комплексів, - Паліса

Створення підрозділів дистанційного мінування в інженерних військах зумовлене необхідністю збереження життя та здоров’я особового складу. Якщо раніше сапер мав пішком добиратись і вручну встановлювати мінно-вибухові загородження, то тепер ці завдання значно ефективніше та безпечніше виконуються за допомогою безпілотних літальних апаратів і наземних роботизованих комплексів.

48-а інженерна Камянець-Подільська бригада — найстарше з’єднання інженерних військ, сформоване у 2015 році. На сьогодні вона виконує широкий спектр завдань: будівництво фортифікаційних споруд, мінування і розмінування, інженерна розвідка, інженерне забезпечення наступальних та оборонних операцій.

Чудові результати показує підрозділ дистанційного мінування 808 Дністровської окремої бригади підтримки, лише за кілька місяців роботи екіпажі підрозділу дистанційного мінування 808-ї встановили майже 6 000 інженерних боєприпасів, знищивши 43 одиниці техніки, серед яких 2 танки, 6 ББМ і 23 мотоцикли, 45 ворожих укриттів. Ці показники за липень, згідно верифікації, вивели підрозділ на 19 місце по кількості встановлених та верифікованих мін в рейтингу Army of Drones — національній системі статистики та аналітики втрат ворога.





Підрозділи дистанційного мінування мінімізують ризики для саперів та зберігають їхнє життя. Використання повітряних і наземних роботизованих комплексів демонструє, як у Силах підтримки ефективно інтегруються інноваційні технології. Такі рішення дозволяють виконувати завдання, що раніше вимагали безпосередньої участі людей з постійним ризиком для життя.

Читайте: 1 центр рекрутингу Сухопутних військ: проєкт "Контракт 18–24" розширюється на безпілотні системи

Крім того, підрозділи Сил підтримки ЗСУ, що залучені до цієї програми - 808-ма Дністровська окрема бригада підтримки, 47 окрема інженерна бригада, 48 інженерна Камянець-Подільська бригада, 49 окрема бригада розгородження , 70 окрема бригада підтримки - активно впроваджують у практику сучасні роботизовані комплекси для інженерного забезпечення, логістики, розвідки, мінування та розмінування місцевості.