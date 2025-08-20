В программу "Контракт 18-24" для операторов беспилотных систем включена 48-я отдельная инженерная бригада

К программе "Контракт 18-24" для операторов беспилотных систем приобщены бригады инженерных войск Сил поддержки ВСУ, в частности 48-я отдельная инженерная Каменец-Подольская бригада. Эта бригада активно внедряет новейшие технологии в сфере инженерной поддержки.

В частности, подразделения дистанционного минирования 48-й инженерной бригады за чрезвычайно короткое время после формирования уже осуществили установку более 3 000 инженерных боеприпасов, сотен метров невзрывных заграждений, на их счету десятки уничтоженной и поврежденной техники, уничтожено более 100 оккупантов.

Контрактная программа "18-24" распространена на операторов беспилотных систем инженерных войск (подразделений дистанционного минирования) - как воздушных, так и наземных. Речь идет о краткосрочном контракте на 24 месяца, из которых не менее 12 месяцев составляет непосредственное участие в боевых действиях. Предусмотрен ряд мотивационных условий: миллион гривен после подписания контракта выплачивается поэтапно - тремя траншами.

После выполнения условий контракта военнослужащие в течение года не подлежат призыву. Дополнительно предоставляется ипотека под 0% и право выезда за границу после службы.

Подготовка продлится до четырех месяцев: до 45 суток базового курса, до 60 суток профессиональной подготовки (с учетом действующих сертификатов) и 14 суток адаптационного курса.

Создание подразделений дистанционного минирования в инженерных войсках обусловлено необходимостью сохранения жизни и здоровья личного состава. Если раньше сапер должен был пешком добираться и вручную устанавливать минно-взрывные заграждения, то теперь эти задачи значительно эффективнее и безопаснее выполняются с помощью беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов.

48-я инженерная Каменец-Подольская бригада - старейшее соединение инженерных войск, сформированное в 2015 году. На сегодняшний день она выполняет широкий спектр задач: строительство фортификационных сооружений, минирование и разминирование, инженерная разведка, инженерное обеспечение наступательных и оборонительных операций.

Замечательные результаты показывает подразделение дистанционного минирования 808 Днестровской отдельной бригады поддержки, всего за несколько месяцев работы экипажи подразделения дистанционного минирования 808-й установили почти 6 000 инженерных боеприпасов, уничтожив 43 единицы техники, среди которых 2 танка, 6 ББМ и 23 мотоцикла, 45 вражеских укрытий. Эти показатели за июль, согласно верификации, вывели подразделение на 19 место по количеству установленных и верифицированных мин в рейтинге Army of Drones - национальной системе статистики и аналитики потерь врага.





Подразделения дистанционного минирования минимизируют риски для саперов и сохраняют их жизни. Использование воздушных и наземных роботизированных комплексов демонстрирует, как в Силах поддержки эффективно интегрируются инновационные технологии. Такие решения позволяют выполнять задачи, которые ранее требовали непосредственного участия людей с постоянным риском для жизни.

Кроме того, подразделения Сил поддержки ВСУ, привлеченные к этой программе - 808-я Днестровская отдельная бригада поддержки, 47 отдельная инженерная бригада, 48 инженерная Каменец-Подольская бригада, 49 отдельная бригада разграждения, 70 отдельная бригада поддержки - активно внедряют в практику современные роботизированные комплексы для инженерного обеспечения, логистики, разведки, минирования и разминирования местности.