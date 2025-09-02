"Контракт 18-24" предложат и другим военнослужащим, - Палиса

Программу "Контракт 18-24" могут распространить на военнослужащих, которые уже проходят службу и которые выходят за пределы возрастной категории. В ближайшее время эти изменения будут анонсированы.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сказал в интервью Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Палисы, после завершения экспертиз на разных уровнях на базе "Контракта 18-24" будет предложен контракт для других категорий военнослужащих.

Речь идет о тех, кто уже вступил в ряды ВСУ, и тех, кто старше 24 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Снижение мобилизационного возраста в Украине сейчас не рассматривается, - Палиса

"Если стрелок 18-24 в какой-то бригаде в свое время добровольно мобилизовался или был на контракте и ему автоматически продлили контракт до конца особого периода, он получит все то же, в плане всех финансовых мотиваторов, как и человек, который пришел на этот контракт недавно. В этом плане все будет выровнено. Относительно категории от 25 лет - да, прорабатывается контракт даже для мобилизованных старшего возраста. Чтобы, опять же, уравновесить все эти вопросы", - пояснил Палиса.

Он отметил, что соответствующие изменения анонсируют в ближайшее время.

Палиса добавил, что по новой программе с расширенной категорией для добровольцев будет указываться конечный срок службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К программе "Контракт 18-24" для операторов беспилотных систем приобщена 48 отдельная инженерная бригада