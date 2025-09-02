РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6143 посетителя онлайн
Новости Контракт 18-24 Мобилизация в Украине
1 513 6

"Контракт 18-24" предложат и другим военнослужащим, - Палиса

Контракт 18-24 - Палиса рассказал о расширении возрастной категории

Программу "Контракт 18-24" могут распространить на военнослужащих, которые уже проходят службу и которые выходят за пределы возрастной категории. В ближайшее время эти изменения будут анонсированы.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сказал в интервью Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Палисы, после завершения экспертиз на разных уровнях на базе "Контракта 18-24" будет предложен контракт для других категорий военнослужащих.

Речь идет о тех, кто уже вступил в ряды ВСУ, и тех, кто старше 24 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Снижение мобилизационного возраста в Украине сейчас не рассматривается, - Палиса

"Если стрелок 18-24 в какой-то бригаде в свое время добровольно мобилизовался или был на контракте и ему автоматически продлили контракт до конца особого периода, он получит все то же, в плане всех финансовых мотиваторов, как и человек, который пришел на этот контракт недавно. В этом плане все будет выровнено. Относительно категории от 25 лет - да, прорабатывается контракт даже для мобилизованных старшего возраста. Чтобы, опять же, уравновесить все эти вопросы", - пояснил Палиса.

Он отметил, что соответствующие изменения анонсируют в ближайшее время.

Палиса добавил, что по новой программе с расширенной категорией для добровольцев будет указываться конечный срок службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К программе "Контракт 18-24" для операторов беспилотных систем приобщена 48 отдельная инженерная бригада

Автор: 

контракт (445) добровольцы (1205) ВСУ (6877) Палиса Павел (35)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заступник командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Святослав "Калина" Паламар заявив, що питання мобілізації в Україні можна вирішити лише через чесну й однакову систему мотивації для всіх військових. Він закликав вирівняти систему мотивації у війську. Калина пропонує однакові виплати всім, хто прийняв рішення служити, незалежно від віку.

"Потрібне здорове рівняння системи мотивації. Чому ми готові платити молодим людям з 18 до 24 років 1 млн гривень, а людині, якій 27 років, ми не готові платити ті ж самі гроші? Давайте всім заплатимо по 1 млн грн - усім людям, які прийняли рішення служити. Це буде чесно", - наголосив Паламар.

За його словами, нинішній підхід створює нерівність між військовими та демотивує тих, хто зробив свідомий вибір піти на фронт у 2022 році.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:13 Ответить
А як тоді бути з армією ухилянтів, що сидять в освіті й створюють вигляд, -одні, що вчать, а інші, що вчаться?!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:29 Ответить
Ухилянти це впершу чергу держслужбовці,мусора і пенси в 45 дебілушка ти наш ухилянтський.Що робити з ними і дебілами типу тебе?
показать весь комментарий
02.09.2025 22:33 Ответить
Правильне рішення. Гроші насамперед слід сплачувати тим, хто пішов боронити Україну за покликом сумління, а не винятково за грубі грошенята. Справедливість понад усе.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:21 Ответить
А чому б й ні?!
Зважаючи на те, що заклади фахової передвищої, вищої освіти після масового виїзду за кордон осіб чоловічої статі від 18 до 24 років стрімко пустіють, їх почнуть укрупняти, оптимізовувати, закривати.
А куди дівати тих, хто буде оптимізований, - так званих викладачів молодого та середнього віку, бакалавриків, магістрантів, аспірантів, докторантів, що по суті вже є безперспективними та особливо й не потрібними на ринку праці в Україні!?!
Ось тому ця шпарина, щоб не поповнювали лави безробітних
й є найбільш раціональною!
показать весь комментарий
02.09.2025 22:27 Ответить
Однозначно хороше рішення. А обмежено придатні, і ті яких тцк спіймало? Треба піднімати ставку та робити ротацію чи демобілізацію через два роки.
показать весь комментарий
02.09.2025 22:37 Ответить
 
 