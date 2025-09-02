"Контракт 18-24" предложат и другим военнослужащим, - Палиса
Программу "Контракт 18-24" могут распространить на военнослужащих, которые уже проходят службу и которые выходят за пределы возрастной категории. В ближайшее время эти изменения будут анонсированы.
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сказал в интервью Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Палисы, после завершения экспертиз на разных уровнях на базе "Контракта 18-24" будет предложен контракт для других категорий военнослужащих.
Речь идет о тех, кто уже вступил в ряды ВСУ, и тех, кто старше 24 лет.
"Если стрелок 18-24 в какой-то бригаде в свое время добровольно мобилизовался или был на контракте и ему автоматически продлили контракт до конца особого периода, он получит все то же, в плане всех финансовых мотиваторов, как и человек, который пришел на этот контракт недавно. В этом плане все будет выровнено. Относительно категории от 25 лет - да, прорабатывается контракт даже для мобилизованных старшего возраста. Чтобы, опять же, уравновесить все эти вопросы", - пояснил Палиса.
Он отметил, что соответствующие изменения анонсируют в ближайшее время.
Палиса добавил, что по новой программе с расширенной категорией для добровольцев будет указываться конечный срок службы.
"Потрібне здорове рівняння системи мотивації. Чому ми готові платити молодим людям з 18 до 24 років 1 млн гривень, а людині, якій 27 років, ми не готові платити ті ж самі гроші? Давайте всім заплатимо по 1 млн грн - усім людям, які прийняли рішення служити. Це буде чесно", - наголосив Паламар.
За його словами, нинішній підхід створює нерівність між військовими та демотивує тих, хто зробив свідомий вибір піти на фронт у 2022 році.
Зважаючи на те, що заклади фахової передвищої, вищої освіти після масового виїзду за кордон осіб чоловічої статі від 18 до 24 років стрімко пустіють, їх почнуть укрупняти, оптимізовувати, закривати.
А куди дівати тих, хто буде оптимізований, - так званих викладачів молодого та середнього віку, бакалавриків, магістрантів, аспірантів, докторантів, що по суті вже є безперспективними та особливо й не потрібними на ринку праці в Україні!?!
Ось тому ця шпарина, щоб не поповнювали лави безробітних
й є найбільш раціональною!