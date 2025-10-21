Програму "Контракт 18-24" розширено: до неї включили всі бойові підрозділи Сил оборони

Програму "Контракт 18-24" знову розширили. Відтепер всі бригади зможуть набирати молодь.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.

"На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України.

Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь. Боротьба триває!" - розповів він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про "Контракт 18-24"

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.

Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

Читайте: Дівчата вперше підписали "Контракт 18-24": вони будуть операторами БПЛА у 92 ОШБр. ФОТО