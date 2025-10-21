Програму "Контракт 18-24" розширено: до неї включили всі бойові підрозділи Сил оборони
Програму "Контракт 18-24" знову розширили. Відтепер всі бригади зможуть набирати молодь.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.
"На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України.
Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь. Боротьба триває!" - розповів він.
Що відомо про "Контракт 18-24"
Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.
Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.
Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.
Мабуть, в правопохоронних органах, їх керівники, чекають на особливу команду щодо дотримання ними норм Конституції та положень Законодавства !!??
підпадав би - пішов би.
Що заважає так піти?
Напряму в підрозділ. Ніяких містечкових ТЦК.
от і я за вами...
поважаю ополонь і дякую за тей ******* в якому Україна зараз.
Зараз складніше, але теж все вирішується. Роздягнутим та без снаряги не залишишся - для своїх знаходиться усе що треба.
Скажу більше.
Недаремно кажуть "бойове братерство".
Без людей, з якими познайомилися на війні, потім не зможете жити.
Я пробував - не вийшло. Повернувся.