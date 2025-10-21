Програму "Контракт 18-24" розширено: до неї включили всі бойові підрозділи Сил оборони

УКР
Програму Контракт 18-24 знову розширили. Що відомо?

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.

"На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України.

Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь. Боротьба триває!" - розповів він.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.

Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

контракт (427) ЗСУ (8041) Паліса Павло (40)
