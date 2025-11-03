УКР
Контракт 18–24
2 090 11

Зеленський анонсував нові контракти для ЗСУ на декілька років

Зеленський анонсував нові контракти для ЗСУ

Міноборони України розробляє нові контракти для військовослужбовців, які будуть розраховані на 1, 2, 3 і 5 років.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Є хороші сигнали щодо підвищення заробітньої плати для військовослужбовців", - зазначив глава держави.

Контракти для ЗСУ

На уточнююче запитання журналістів щодо того, чи буде стосуватись це підвищення і тих громадян, які підпишуть контракт із ЗСУ зараз і вже служать у війську, Зеленський відповів, що йдеться про зусилля, спрямовані на збереження людей в армії після оголошення перемир'я або завершення війни.

Виплати

Стосовно збільшення зарплат чинним військовослужбовцям Зеленський зазначив, що бюджет на 2026 рік становить 2,8 трлн грн і з нього військовим "хотіли б віддати по-максимуму".

Деталі нових контрактів обіцяють анонсувати пізніше.

Автор: 

Зеленський Володимир (26042) контракт (428) Міноборони (7743) ЗСУ (8077)
Топ коментарі
+15
Хороші новини будуть тоді коли ти підеш у відставку!
показати весь коментар
03.11.2025 19:23 Відповісти
+13
Ти, сц¥ко, весь резерв за кордон випустив. А сотні тисяч діючих та відставних силовиків у тилу жирують. Хай ідуть на фронт захищати свої нетрудові статки. Під час Майдану мусорня по норах ховалася, а ми чудово самі собі раду давали, і зараз дамо.
показати весь коментар
03.11.2025 19:32 Відповісти
+3
Навряд спрацює - люди будуть чекати лютого 2026 , аби подивитись як , в результаті , спрацював контракт "18-24"
показати весь коментар
03.11.2025 19:28 Відповісти
Так довго чекати немає сил, потрібні зміни вже сьогодні! Верховна Рада України має вийти з коматозу і почати працювати, бо 5-6 гундосих менеджерів змучились мутити теми.
показати весь коментар
03.11.2025 19:31 Відповісти
Чекати немає можливості, втрата Покровська має стати останнім "досягненням" гундосої команди. Потрібна негайна мобілізація та поповнення бойових бригад!
показати весь коментар
03.11.2025 19:32 Відповісти
Хорошая новость, дембеля не будет
показати весь коментар
03.11.2025 19:29 Відповісти
Так ти ж зі своїми тупими хенералами поклав купу народу на полігонах на на плацах, на штурмах нікому не потрібних посадок та контрнаступах на мінні поля, що, нові люди потрібні? Коли народ хоче жити, ніяка пропаганда та гроші працювать не будуть. Ось такий ти командир.
показати весь коментар
03.11.2025 19:37 Відповісти
Особливо коли буде новий парк літаків з 250 штук. Ідіот.
показати весь коментар
03.11.2025 20:10 Відповісти
Вава обіцяє, обіцяв і буде обіцяти ще потужніше
показати весь коментар
03.11.2025 20:38 Відповісти
А чотири рази ухилянтів братимуть поза конкурсом? Пожиттєвий контракт
показати весь коментар
03.11.2025 20:53 Відповісти
Вы расскажите лучше почему там пункт про боевые действия за границей?
показати весь коментар
03.11.2025 21:07 Відповісти
 
 