Зеленський анонсував нові контракти для ЗСУ на декілька років

Міноборони України розробляє нові контракти для військовослужбовців, які будуть розраховані на 1, 2, 3 і 5 років.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Є хороші сигнали щодо підвищення заробітньої плати для військовослужбовців", - зазначив глава держави.

Контракти для ЗСУ

На уточнююче запитання журналістів щодо того, чи буде стосуватись це підвищення і тих громадян, які підпишуть контракт із ЗСУ зараз і вже служать у війську, Зеленський відповів, що йдеться про зусилля, спрямовані на збереження людей в армії після оголошення перемир'я або завершення війни.

Виплати

Стосовно збільшення зарплат чинним військовослужбовцям Зеленський зазначив, що бюджет на 2026 рік становить 2,8 трлн грн і з нього військовим "хотіли б віддати по-максимуму".

Деталі нових контрактів обіцяють анонсувати пізніше.

