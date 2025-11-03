Зеленський анонсував нові контракти для ЗСУ на декілька років
Міноборони України розробляє нові контракти для військовослужбовців, які будуть розраховані на 1, 2, 3 і 5 років.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"Є хороші сигнали щодо підвищення заробітньої плати для військовослужбовців", - зазначив глава держави.
Контракти для ЗСУ
На уточнююче запитання журналістів щодо того, чи буде стосуватись це підвищення і тих громадян, які підпишуть контракт із ЗСУ зараз і вже служать у війську, Зеленський відповів, що йдеться про зусилля, спрямовані на збереження людей в армії після оголошення перемир'я або завершення війни.
Виплати
Стосовно збільшення зарплат чинним військовослужбовцям Зеленський зазначив, що бюджет на 2026 рік становить 2,8 трлн грн і з нього військовим "хотіли б віддати по-максимуму".
Деталі нових контрактів обіцяють анонсувати пізніше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль