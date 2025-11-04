Рада поддержала отсрочку от мобилизации для военных, год отслуживших по контракту "18-24"
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №13574, который предусматривает отсрочку от мобилизации для военнослужащих, отслуживших год по контракту "18-24".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
За документ проголосовали 283 народных депутата на пленарном заседании во вторник. Законопроект предлагает внести изменения в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
"Контракт 18-24"
Речь идет о военных, которые подписали контракт по экспериментальной программе правительства в возрасте от 18 до 24 лет и в течение года служили в Вооруженных силах Украины.
Те, кто не захочет продлевать контракт, получат отсрочку от мобилизации сроком на 12 месяцев. По истечении этого периода их смогут повторно призвать в армию.
Что известно о "Контракте 18-24"
Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18−24" для украинцев, готовых присоединиться к Силам обороны на один год.
Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет.
Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых - стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить молодые люди, которые служат в армии и не достигли 25 лет.
