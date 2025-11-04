Рада поддержала отсрочку от мобилизации для военных, год отслуживших по контракту "18-24"

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №13574, который предусматривает отсрочку от мобилизации для военнослужащих, отслуживших год по контракту "18-24".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За документ проголосовали 283 народных депутата на пленарном заседании во вторник. Законопроект предлагает внести изменения в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Контракт 18-24"

Речь идет о военных, которые подписали контракт по экспериментальной программе правительства в возрасте от 18 до 24 лет и в течение года служили в Вооруженных силах Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые контракты для ВСУ: фиксированный срок службы от 1 до 5 лет и увеличение ежемесячных выплат. ИНФОГРАФИКА

Те, кто не захочет продлевать контракт, получат отсрочку от мобилизации сроком на 12 месяцев. По истечении этого периода их смогут повторно призвать в армию.

Что известно о "Контракте 18-24"

Напомним, 11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило формат добровольной службы "Контракт 18−24" для украинцев, готовых присоединиться к Силам обороны на один год.

Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет.

Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых - стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить молодые люди, которые служат в армии и не достигли 25 лет.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ