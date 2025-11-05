Зростає кількість скарг на порушення з боку ТЦК: від початку року Лубінець отримав 5 тис. звернень

У період із січня по жовтень 2025 року до омбудсмена Дмитра Лубінця надійшло майже п’ять тисяч звернень від громадян України, які повідомляли про порушення їхніх прав з боку працівників ТЦК та СП у процесі мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначається у відповіді Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини на запит "Української правди".

"З 1 січня по 29 жовтня 2025 року отримано майже 5 тисяч звернень щодо порушень співробітниками ТЦК та СП прав військовозобовʼязаних під час мобілізації. За весь 2024-й надійшло понад 3,4 тисячі таких скарг. У 2023 році омбудсман отримав більше 500 звернень, а в 2022-му – усього 18", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, уповноважений Верховної Ради з прав людини відреагував на ещодавні інциденти з ТЦК в Одесі та Кременчуці, закликавши військових терцентру та громадян не порушувати закон й "не розколювати суспільство".

Що передувало?

в Одесі група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК та СП, унаслідок чого транспортний засіб зазнав пошкоджень;

у Кременчуці під час перевірки документів один із чоловіків відкрив стрілянину та поранив двох співробітників ТЦК та СП", - нагадав Лубінець.

