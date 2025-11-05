Зростає кількість скарг на порушення з боку ТЦК: від початку року Лубінець отримав 5 тис. звернень

У період із січня по жовтень 2025 року до омбудсмена Дмитра Лубінця надійшло майже п’ять тисяч звернень від громадян України, які повідомляли про порушення їхніх прав з боку працівників ТЦК та СП у процесі мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначається у відповіді Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини на запит "Української правди".

"З 1 січня по 29 жовтня 2025 року отримано майже 5 тисяч звернень щодо порушень співробітниками ТЦК та СП прав військовозобовʼязаних під час мобілізації. За весь 2024-й надійшло понад 3,4 тисячі таких скарг. У 2023 році омбудсман отримав більше 500 звернень, а в 2022-му – усього 18", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, уповноважений Верховної Ради з прав людини відреагував на ещодавні інциденти з ТЦК в Одесі та Кременчуці, закликавши військових терцентру та громадян не порушувати закон й "не розколювати суспільство".

Що передувало?

Ви праві. Але. Шукав в Конституції та Карному Кодексі текст «передавати в ТЦК». Не знайшов.
05.11.2025 11:55 Відповісти
Так прикол в тому що кадрові військові які все життя ними були зараз по тилам всі і сидять...тоді неясно навіщо нам така армія коли тракторист Микола платить податки на утримання цієї ж армії а самого насильно бусифікувати і штурмує чергову посадку...заради отаких тилових щурів? Це ж саме можна і про мусорів сказати.
05.11.2025 12:04 Відповісти
Ніколи не було і Ось Знов...
То всЬо ІПСО
05.11.2025 11:45 Відповісти
Ніколи не було і Ось Знов...
То всЬо ІПСО
05.11.2025 11:45 Відповісти
ІПСО працює! https://www.youtube.com/@AlexKrass750/shorts Та ще й як!
05.11.2025 11:57 Відповісти
Це навіть не іпсо, а подєлкі через сору. Нормальні навіть не будуть дивитись це. Кидайте скарги.
05.11.2025 12:02 Відповісти
Тут є ньюансик - піпл хаває, аж ся заслинив. А нормальних у нас мало. Вибори показали відсоток.
05.11.2025 12:05 Відповісти
Подивився коментарі до кількох відео, там самі боти.
05.11.2025 12:07 Відповісти
Oresta BartkaА нормальних у нас мало
І кацапи теж , весь час , це стверджують !
Совпадєніє ...?
05.11.2025 14:10 Відповісти
Вибори Трампа також це підтвердили. Ще Арістотель пояснював про охлос і демос. І з тих пір нічого не змінилося - 20/80.
05.11.2025 14:33 Відповісти
Арістотель був філософом у третю чергу. А у першу політиком. Тому безсовісно брехав охлосу. Причому за його часів до охлосу не входили жінки, раби, бомжі і ніщєброди, та інші тварини. Публічні люди більш пізніх часів говорили про 90% або про 95%. Я вважаю що 98%.
05.11.2025 15:55 Відповісти
Хм... а я мала підозру, що Арістотель - то зволоч остатна...
05.11.2025 16:30 Відповісти
Чим більше буте "мишачого возюкання" "журналюг", у цій сфері - тим більше буде з"являться подібних "скарг"... Згадай , до чого призвела безкарність Шабуніна, з критики влади Порошенка... "Писарчуки" знахабніли вкрай, і "наввипередки" кинулися брехать та придумувать нові брехні... Чим це закінчилося - знаєш...
05.11.2025 12:09 Відповісти
Скільки покарано, за беззаконня? Які терміни отримали?
05.11.2025 14:11 Відповісти
Депутат каже то усе дипфейки та іпсо
05.11.2025 11:46 Відповісти
і це лише ті хто встиг чи кому допомогли звернутися,а винен той самий Telegram.....
05.11.2025 11:50 Відповісти
То хай би представники зеленої влади якось узгодили свої заяви. Бо зелений депутат говорить про ІПСО, а зелений омбудсмен - про порушення...
05.11.2025 11:56 Відповісти
"Заманюють" в армію - добровольці скінчилися - тиловиків теж хер виманиш на передок
05.11.2025 11:49 Відповісти
05.11.2025 12:04 Відповісти
В них від держави є індульгенція - 45 - 50 р - і ти пенсіонер - 100 тис таких не при ділах - але ж війна
05.11.2025 12:15 Відповісти
Ну от такі "пенсіонери" нахронтники дуже ********** воювати чужими руками з теплого проперженого дивану.
05.11.2025 12:16 Відповісти
Винні і громадяни і ТЦКівці. Громадяни бикують, а ТЦКівці думають що вони пупи землі. Для затримання є поліція та підстави для затримання. Якщо військовозобов'язаний порушує закон про мобілізацію то його повинна затримувати поліція та доставляти у відділок. А вже потім після з'ясування всіх обставин треба вирішувати, що робити з порушником. Доставляти його до суду чи передавати представникам ТЦК. Тут щось не так.
05.11.2025 11:53 Відповісти
Ви праві. Але. Шукав в Конституції та Карному Кодексі текст «передавати в ТЦК». Не знайшов.
05.11.2025 11:55 Відповісти
«Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас із вами зараз особисто як для представників нашої держави - вони на паузі» (с)
05.11.2025 12:02 Відповісти
Та це старийпердун, за якого усі мають воювати, але тільки не він.
05.11.2025 12:05 Відповісти
Ну це ж я свою думку висловив. Як на мою думку має бути. Звісно шо в Конституції такого немає. А треба, щоб було ))
05.11.2025 12:06 Відповісти
краще б таких як ти не було....хоча і вам все повернеться обов'язково
05.11.2025 12:12 Відповісти
І таких як ти краще б не було. В 2019-му за Голобородька голосував?
05.11.2025 12:50 Відповісти
Звісно що треба. А ще треба строк президентства подовжити і щоб можна було три рази поспіль займати. Так треба, що аж їсти не можу! Але їсти треба. Піду воду на пельмені поставлю.
05.11.2025 12:16 Відповісти
Як пельмені?
05.11.2025 12:49 Відповісти
06.11.2025 08:38 Відповісти
А як це? Пельмені гуцульські зроблені на Полтавщині?
06.11.2025 09:31 Відповісти
https://varus.ua/pelmeni-dikanka-guculskie-800-g?srsltid=AfmBOooClmIxXTXUbGE7wRFRrvV6nsfCnzrEoDVwk-wBDFbpa6kvS36c
06.11.2025 11:04 Відповісти
тому це прямий факт примусового затримання та тримання- викрадення....
05.11.2025 12:10 Відповісти
Так, є правові механізми. Такі як блокування рахунків, майна, анулювання прав, вʼязниця. Самі би йшли. Але треба ж статистику мобілізованих закрити, тому й таке відбувається.
05.11.2025 12:04 Відповісти
Сьогодні о 9:35 ми гуляли з дітьми на майданчику біля 28-ї школи (район ПЗР). Повз проходив чоловік, коли до нього під'їхала машина.
Із авто вийшли троє чоловіків у військовій формі та один у поліцейській. Вони привіталися, а потім ударили чоловіка по обличчю і почали силоміць садити його в автомобіль.
Документи не перевіряли. Подія сталася на території школи. Машина була на звичайних (не військових/поліцейских) номерах. -це ж мотивований доброволець чи ні???
05.11.2025 12:07 Відповісти
до речі відео є....
05.11.2025 12:09 Відповісти
Може вони його знали?
05.11.2025 12:51 Відповісти
одне питання,чому ти агитуєш тут а не на сайтах поліції,митниці,прокуратури,дбр,податкової,судів,вр та інших держрезервів та правопохоронних структур,серед озброєних,здорових віджертих на податках та корупції бичків які згідно Конституції повинні першими вставати на захист країни????

ВІДПОВІСИ??
05.11.2025 12:57 Відповісти
Ще раз для особо обдарованих. Я нікого ні за що не агітую. Висловлюю свою думку.
05.11.2025 13:01 Відповісти
таких багато було що виправдовувовали свавілля 1928-1952 ,там теж їздили,ловили,вбивали,гвалтували....багатьом потім повернулися їх думки
05.11.2025 13:07 Відповісти
Бо перед всіма перерахованими тобою подібні грицьки лише тричі присідають, обмочивши кальсони. Браві вони лише проти чорноробів. Дивись пророчий фільм Кін-дза-дза.
05.11.2025 16:10 Відповісти
чому ти не припинив злочин сцикло?
05.11.2025 14:44 Відповісти
05.11.2025 12:19 Відповісти
Я нікого не агітую, тільки висловлюю своє бачення проблеми. А проблема є і в суспільстві і в силових структурах. І її треба вирішувати. Але залишити суспільство без органів захисту правопорядку теж не можна. Хтось же повинен виїжджати на виклики правопорушень. Старики такі як я цього не зможуть робити. А суспільство, на жаль хворе, і дуже хворе...
05.11.2025 12:48 Відповісти
як на мене серед тут присутніх хворий ти,шизофренія така штука як і дебілізм ознаками яких є звинувачення в своїх діагнозах інших,доказ того-тебе ніхто не підтримує.....
05.11.2025 13:00 Відповісти
Шизофренія - це складний психічний розлад, що характеризується порушеннями мислення, сприйняття реальності та емоційного стану, що призводить до галюцинацій, марень та незв'язної мови. Вона впливає на здатність людини функціонувати, але ******* лікування дозволяє контролювати симптоми. Так шо не переймайся, в тебе ще не все втрачено
05.11.2025 13:05 Відповісти
ось ти і розібрався зі своїми діагнозами....миру тобі
05.11.2025 13:08 Відповісти
Психічний розлад, коли пацієнт звинувачує інших, не має однієї конкретної назви, оскільки таке явище може бути симптомом різних станів, включаючи обсесивно-компульсивний розлад (ОКР), розлади особистості або психотичні розлади. При ОКР пацієнт може звинувачувати інших у своєму стані, а при параноїдальному розладі особистості - відчувати постійну недовіру та підозрілість, трактуючи дії оточення як ворож
05.11.2025 13:45 Відповісти
хотілось би знати,а яка саме реакція та дії застосовані на протиправні дії???😎
05.11.2025 11:53 Відповісти
Всі звернення акуратно підшиті у текі з грифом "До дупи".
05.11.2025 11:58 Відповісти
Я, наприклад, потужно написав коментар. Навіть два. Враховуючи цей. Де мій рояль, ведмідь і горілка?
05.11.2025 11:58 Відповісти
То й що з того? Лубінця разом з його представниками "тцкуни" вже давно послали туди де Макар телят не пас...
05.11.2025 11:57 Відповісти
Так це тільки 2 см від 200 метрового айсбергу...далі воно буде зростати по єкспоненті, я думаю мінімум 150 тисяч таких скарг є
05.11.2025 12:02 Відповісти
Не всі встигли спалити вот і побачив
05.11.2025 12:06 Відповісти
кількість переходить у якість
стріляти почнуть а не скарг 150тищ
05.11.2025 14:45 Відповісти
А пи@арас Путураев говорит, что это происки врагов. Кацапы жалобы пишут. Сто пудов.
05.11.2025 12:08 Відповісти
Бо розшуком та затриманням громадян повинна займатися поліція, а не військові.

Але ж ЗЄ навмисно створив таку ситуацію, коли аесь негатив від мобілізації сиплеться на ЗСУ.
05.11.2025 12:11 Відповісти
Не переживайте, поліцаям теж дістається, але вони твердо і неухильно дотримуються свого гасла "служити та захищати" не зважаючи ні на що😁
05.11.2025 12:25 Відповісти
затриманням на основі чого??де у нас НПА що за адмінпорушення яке навіть не оформлене когось можна затримати??і особливо силова доставка ???як ви гадаєте коли ЄСПЧ почне розгляд справ про подібні доставки,який шанс на те що влада відречеться від бусифікаторів і по ним будуть прийняті рішення і можливо не тільки грошових моральних виплат???
05.11.2025 12:26 Відповісти
Це друге питання.
Перше - затримання цивільних громадян своєї країни в принципі не є функцією військових.
05.11.2025 12:58 Відповісти
дурня включив....навіщо дискутувати???хоча підтримувати свавілля тут не включаємий тут більш хронічний стан....
05.11.2025 13:03 Відповісти
Так тут нема про що дискутувати.
1. Мобілізація потрібна.
2. Вона робиться не вірно.
3. Винен у цьому Зеленський.

Все.
05.11.2025 16:51 Відповісти
Якщо коротко - ніколи.
05.11.2025 12:59 Відповісти
Це тимчасово. З часом кількість скарг стане мінімальною через чисто фізіологічні причини. Треба просто продовжувати працювати.
05.11.2025 12:20 Відповісти
А що там наша військова омбудсманкиня? Хоч реєструє щось, чи теж бере до дупи, як Лубінець?😁
05.11.2025 12:23 Відповісти
її вже знесли але вона ще не вилупилася...
05.11.2025 12:28 Відповісти
Ви пишете, а читати його як людям?
05.11.2025 12:46 Відповісти
А "ноги ростуть" звідси:

Антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних звинуватить у роботі на путіна і росію.

«Зеленський - це проєкт кремля, це реванш Антимайдану. Незабаром в українських державних органах з'являться представники ФСБ та ГРУ МО росії, які візьмуть у свої руки основні важелі впливу на ситуацію в країні.

Особливо це стосується інформаційної сфери, і їхньою метою стане викривлення дійсности такою мірою, що антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних із диктаторськими методами Зеленського звинуватить у роботі на путіна і росію»

© Дмитро Тимчук
* 27 червня 1972 - † 19 червня 2019, загинув від вогнепального поранення.
05.11.2025 12:34 Відповісти
А коли ж захищатимуть права військових? Чи прості солдати то худоба без прав? Де всі ці захисники? Чи їм не потрібен відпочинок?
05.11.2025 13:27 Відповісти
05.11.2025 13:44 Відповісти
Скаржаться на дії тцк зрадники ждуни а з приходом лаптєногих добровільно ідуть проти України В усі часи в усіх країнах зрадників нищили
05.11.2025 13:44 Відповісти
Чому ж ти не знищив тцкунів та мусорів, які першими потікали з міст при наближенні ворога, замість того, щоб їх обороняти?
05.11.2025 16:15 Відповісти
Бо це подолякобот
05.11.2025 16:45 Відповісти
 
 