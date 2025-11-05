Зростає кількість скарг на порушення з боку ТЦК: від початку року Лубінець отримав 5 тис. звернень
У період із січня по жовтень 2025 року до омбудсмена Дмитра Лубінця надійшло майже п’ять тисяч звернень від громадян України, які повідомляли про порушення їхніх прав з боку працівників ТЦК та СП у процесі мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначається у відповіді Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини на запит "Української правди".
"З 1 січня по 29 жовтня 2025 року отримано майже 5 тисяч звернень щодо порушень співробітниками ТЦК та СП прав військовозобовʼязаних під час мобілізації. За весь 2024-й надійшло понад 3,4 тисячі таких скарг. У 2023 році омбудсман отримав більше 500 звернень, а в 2022-му – усього 18", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, уповноважений Верховної Ради з прав людини відреагував на ещодавні інциденти з ТЦК в Одесі та Кременчуці, закликавши військових терцентру та громадян не порушувати закон й "не розколювати суспільство".
Що передувало?
- в Одесі група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК та СП, унаслідок чого транспортний засіб зазнав пошкоджень;
- у Кременчуці під час перевірки документів один із чоловіків відкрив стрілянину та поранив двох співробітників ТЦК та СП", - нагадав Лубінець.
Із авто вийшли троє чоловіків у військовій формі та один у поліцейській. Вони привіталися, а потім ударили чоловіка по обличчю і почали силоміць садити його в автомобіль.
Документи не перевіряли. Подія сталася на території школи. Машина була на звичайних (не військових/поліцейских) номерах. -це ж мотивований доброволець чи ні???
Але ж ЗЄ навмисно створив таку ситуацію, коли аесь негатив від мобілізації сиплеться на ЗСУ.
Перше - затримання цивільних громадян своєї країни в принципі не є функцією військових.
1. Мобілізація потрібна.
2. Вона робиться не вірно.
3. Винен у цьому Зеленський.
Все.
Антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних звинуватить у роботі на путіна і росію.
«Зеленський - це проєкт кремля, це реванш Антимайдану. Незабаром в українських державних органах з'являться представники ФСБ та ГРУ МО росії, які візьмуть у свої руки основні важелі впливу на ситуацію в країні.
Особливо це стосується інформаційної сфери, і їхньою метою стане викривлення дійсности такою мірою, що антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних із диктаторськими методами Зеленського звинуватить у роботі на путіна і росію»
© Дмитро Тимчук
* 27 червня 1972 - † 19 червня 2019, загинув від вогнепального поранення.