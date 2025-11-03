УКР
Поліціянти хотіли доставити військовозобов’язаного до ТЦК у Харкові: місцеві перешкоджали, чоловік утік. ВIДЕО

У Харкові поліція встановлює обставини конфлікту місцевих із правоохоронцями біля станції метро "Академіка Барабашова" через затримання військовозобов'язаного чоловіка.

Про це повідомила поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про конфлікт

Зазначається, що 3 листопада близько 11:00 на станції метро наряд поліції під час перевірки документів виявив 44-річного чоловіка, який "перебуває у розшуку як особа, що ухиляється від призову за мобілізацією".

У поліції розповіли, що під час спроби доставити чоловіка до місцевого ТЦК окремі громадяни почали перешкоджати діям правоохоронців. Під час конфлікту затриманому вдалося втекти.

Розслідування інциденту

За фактом події призначено службове розслідування. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу) КК України.

"Поліція Харківщини наголошує: перешкоджання законним діям правоохоронців тягне за собою кримінальну відповідальність", - додали у пресслужбі.

Місцеві канали поширюють відео конфлікту місцевих із поліцією. ОТЦК та СП на момент публікації новини не коментував цей інцидент.

+16
А чому не затримали все ото старе пердунярство що кричало "нє трогайтє єво!"?Забрати всіх,промаринувати кілька місяців в камерах або посадити надовше.Адже ясно,що це - ждуни,вороги,затаєний "рускій мір",який в разі приходу русні вас не пожаліє,продасть,закладе і власноруч розстріляє...
показати весь коментар
03.11.2025 17:09 Відповісти
+15
Бачу як мінімум трьох військовозобов'язаних, які утримуються за рахунок платників податків, мають зброю і давали присягу на служіння українському народу, але тягнуть кудись цивільного.
показати весь коментар
03.11.2025 17:06 Відповісти
+14
Яким військовим? На відео поліцаї. Які дійсно при наближенні ворога разом з тцкунами втечуть з Харкова в числі перших.
показати весь коментар
03.11.2025 17:18 Відповісти
Ухилянтам гаплик. Невдовзі кількість повісток зросте, оскільки Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) отримають доступ до баз даних податкової служби. Про це розповів народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань прав людини Руслан Горбенко. За його словами, завдяки новим даним ТЦК зможуть перевіряти ширше коло військовозобов'язаних - тих, хто не перебуває на обліку, не пройшов військово-лікарську комісію, має відстрочку чи інвалідність, або виїхав за кордон. Очікується, що після передачі баз кількість перевірок і повісток помітно зросте вже до кінця року. Це треба впроваджувати якнайшвидше.
показати весь коментар
03.11.2025 17:26 Відповісти
І що, і тобі гаплик? Чи ти надійно заховався?
показати весь коментар
03.11.2025 17:42 Відповісти
Та це ж відомий тцкун, мабуть вже пересіло з ланоса на якийсь БеМеВу, за рахунок рабів
показати весь коментар
03.11.2025 17:51 Відповісти
так він же не військовозобов'язаний, його ж зняли з обліку
показати весь коментар
03.11.2025 17:05 Відповісти
Сам де, неждун? Чи теж ждун?
показати весь коментар
03.11.2025 17:11 Відповісти
Стицько,сам звідки пишеш???
Що ти тут робиш????
Ти де сам заховався,іще щото смієш тут писати!!!!
показати весь коментар
03.11.2025 18:03 Відповісти
А почему ты не задаёшь вопрос. Почему эти менты, молодые и сочные не на фронте? Они обученные. Присягнули служить народу?
показати весь коментар
03.11.2025 18:06 Відповісти
Так Ви і є лайно. Старе радянське смердюче лайно. Мрієте про концтабір - вам його і побудували. Радійте
показати весь коментар
03.11.2025 18:10 Відповісти
Поліцаї вислужуються перел новими хазяївами
показати весь коментар
03.11.2025 17:09 Відповісти
"Поліція Харківщини наголошує: перешкоджання законним діям правоохоронців тягне за собою кримінальну відповідальність"

А незаконне викрадення людини ніякої відповідальності за собою не тягне?
показати весь коментар
03.11.2025 17:10 Відповісти
Ухилянт не став на облік у ТЦК і не пройшов медкомісію. Має бути затриманий.
показати весь коментар
03.11.2025 17:16 Відповісти
Це АДМІНІСТРАТИВНЕ правопорушення. Покажи мені ЗАКОН, за яким той, хто його скоїв, має бути затриманий.
показати весь коментар
03.11.2025 17:22 Відповісти
Покажи закон, згідно з яким можна ухилятися від захисту Батьківщини, ігноруючи положення мобілізаційного законодавства.
показати весь коментар
03.11.2025 17:29 Відповісти
За порушення цього закону передбачена, повторюю для особливо тупих, АДМІНІСТРАТИВНА відповідальність, яка НЕ передбачає затримання.
показати весь коментар
03.11.2025 17:36 Відповісти
С какого перепугу? Если он не обновил данные то ТЦК должен был этот факт установить, и оштрафовать. Никаких розысков и тем более задержаний по административному правонарушению Законом не предусмотрено.
показати весь коментар
03.11.2025 17:24 Відповісти
І ще цікаво - поліціянти хоча б раз фіксували порушення прав військовозобов'язаних , у випадку коли ті проходять (точніше - пролітають !) ВЛК за пів години ...?!
показати весь коментар
03.11.2025 17:27 Відповісти
Треба прсотто військовим втікти з Харкова. І нехай рятують ухилянтів від злих ТЦКшніків далі.
показати весь коментар
03.11.2025 17:15 Відповісти
Їх вивезуть централізовано !
показати весь коментар
03.11.2025 17:22 Відповісти
Я кажу саме про військових. У яких через дії отаких бабулєк немає особового складу.
показати весь коментар
03.11.2025 17:49 Відповісти
Особового складу нема через дії зеленої шобли, тцкунів та тупорилих командирів. Кожного місяця бусифікують 30 тисяч. І де вони?
показати весь коментар
03.11.2025 18:08 Відповісти
З Херсона воно це все мусорське гівно потікало за два дні до початку війни, покидало все, зброю, авто, документи, архіви, а ви кажете при наближенні, а деяких я своїми очима бачив на "службі" у кацапів, мусор він і є мусор
показати весь коментар
03.11.2025 17:56 Відповісти
Кацапські окупанти цих ухилянтів швидко мобілізують без шуму і пилу, що й не пискнуть бідосики. Воюватимуть проти України, аж гай загуде.
показати весь коментар
03.11.2025 17:18 Відповісти
Сам де? Хто тебе мобілізував?
показати весь коментар
03.11.2025 17:21 Відповісти
Ухилянте, заміни для себе сморід засцяного ухилянтського підгузника на запах свіжої крові вбитого тобою на фронті кацапа. Чи тобі сеча більш до душі ???
показати весь коментар
03.11.2025 17:32 Відповісти
Сам чому не заміниш? Чому обісцявся?
показати весь коментар
03.11.2025 17:37 Відповісти
він пацифістопатріот,диваноштурмових військ,спеціаліст гнівнообриган....а серед дня ***** тцк на виїздах
показати весь коментар
03.11.2025 17:43 Відповісти
На місці військових-плюнуть на всіх,вийти-і нехай ******** "защитников".
показати весь коментар
03.11.2025 18:12 Відповісти
Ну..., на ТОТ моск@...я вже усіх мобілізувала, озброїло палками і кинула на нуль!! Цікаво, їх баби кидалися як скажені собаки на кац@..х вояків?!
показати весь коментар
03.11.2025 17:17 Відповісти
Тобто, це озброєні палками кожен день захоплюють нові села і вже майже захопили Покровськ? А в якому ж стані тоді ЗСУ, якщо не може їх стримати?
показати весь коментар
03.11.2025 17:20 Відповісти
Це хто тобі сказав, ухилянтка?
показати весь коментар
03.11.2025 17:54 Відповісти
Я впевнений, шо нападники є типовими ждунами, яких треба не лише перевіряти на сепаратизм, а і заарештовувати за злочини направлені проти держави за зрив мобілізації під час війни!
показати весь коментар
03.11.2025 17:33 Відповісти
Зневажаю старих пердунів, які захищають ухилянтів. А старих пердунів, які женуть ухилянтів на фронт - поважаю. Шана відважним патріотам!
показати весь коментар
03.11.2025 17:34 Відповісти
козломордий, брись на рашку!
показати весь коментар
03.11.2025 17:39 Відповісти
Шана вам!
показати весь коментар
03.11.2025 17:42 Відповісти
ну пускай "местные" Харьков защищают САМИ!
показати весь коментар
03.11.2025 17:36 Відповісти
Коли посеред лютої зими харківяни залишаться без світла та газу, то може тоді вони зрозуміють що потрібно проводити мобілізацію!
показати весь коментар
03.11.2025 17:37 Відповісти
І як вона допоможе?
показати весь коментар
03.11.2025 18:04 Відповісти
Нагадую аваківській мусорні, що останнім часом їх діяльність здебільшого є незаконною, а перешкоджання незаконній діяльності будь-якого гівна, в т.ч. мусорам є конституційним правом будь-якого громадянина, якось так
показати весь коментар
03.11.2025 17:43 Відповісти
Каленція Зеленського закінчиться громадянською війною, до якої штовхає військово-політичне керівництво України
показати весь коментар
03.11.2025 18:12 Відповісти
Почитай коментарі на Цензорі. Тут третина підтримує методи зеленої наволочі і навіть, виступає за їх посилення.
показати весь коментар
03.11.2025 18:17 Відповісти
 
 