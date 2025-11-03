Поліціянти хотіли доставити військовозобов’язаного до ТЦК у Харкові: місцеві перешкоджали, чоловік утік. ВIДЕО

У Харкові поліція встановлює обставини конфлікту місцевих із правоохоронцями біля станції метро "Академіка Барабашова" через затримання військовозобов'язаного чоловіка.

Про це повідомила поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про конфлікт

Зазначається, що 3 листопада близько 11:00 на станції метро наряд поліції під час перевірки документів виявив 44-річного чоловіка, який "перебуває у розшуку як особа, що ухиляється від призову за мобілізацією".

У поліції розповіли, що під час спроби доставити чоловіка до місцевого ТЦК окремі громадяни почали перешкоджати діям правоохоронців. Під час конфлікту затриманому вдалося втекти.

Розслідування інциденту

За фактом події призначено службове розслідування. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу) КК України.

"Поліція Харківщини наголошує: перешкоджання законним діям правоохоронців тягне за собою кримінальну відповідальність", - додали у пресслужбі.

Місцеві канали поширюють відео конфлікту місцевих із поліцією. ОТЦК та СП на момент публікації новини не коментував цей інцидент.

