Полицейские хотели доставить военнообязанного в ТЦК в Харькове: местные препятствовали, мужчина сбежал. ВИДЕО

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства конфликта местных жителей с правоохранителями возле станции метро "Академика Барабашова" из-за задержания военнообязанного мужчины.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о конфликте

Отмечается, что 3 ноября около 11:00 на станции метро наряд полиции во время проверки документов обнаружил 44-летнего мужчину, который "находится в розыске как лицо, уклоняющееся от призыва по мобилизации".

В полиции рассказали, что во время попытки доставить мужчину в местный ТЦК отдельные граждане начали препятствовать действиям правоохранителей. Во время конфликта задержанному удалось сбежать.

Расследование инцидента

По факту происшествия назначено служебное расследование. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины.

"Полиция Харьковщины подчеркивает: препятствование законным действиям правоохранителей влечет за собой уголовную ответственность", - добавили в пресс-службе.

Местные каналы распространяют видео конфликта местных жителей с полицией. ОТЦК и СП на момент публикации новости не комментировали этот инцидент.

