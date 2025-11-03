РУС
Полицейские хотели доставить военнообязанного в ТЦК в Харькове: местные препятствовали, мужчина сбежал. ВИДЕО

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства конфликта местных жителей с правоохранителями возле станции метро "Академика Барабашова" из-за задержания военнообязанного мужчины.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о конфликте

Отмечается, что 3 ноября около 11:00 на станции метро наряд полиции во время проверки документов обнаружил 44-летнего мужчину, который "находится в розыске как лицо, уклоняющееся от призыва по мобилизации".

В полиции рассказали, что во время попытки доставить мужчину в местный ТЦК отдельные граждане начали препятствовать действиям правоохранителей. Во время конфликта задержанному удалось сбежать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: полиция изъяла записи с видеокамер в ТЦК

Расследование инцидента

По факту происшествия назначено служебное расследование. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины.

"Полиция Харьковщины подчеркивает: препятствование законным действиям правоохранителей влечет за собой уголовную ответственность", - добавили в пресс-службе.

Местные каналы распространяют видео конфликта местных жителей с полицией. ОТЦК и СП на момент публикации новости не комментировали этот инцидент.

Читайте также: Лубинец об инцидентах с ТЦК в Одессе и Кременчуге: "Удар по государству в условиях войны"

Нацполиция (16901) Харьков (7808) ТЦК (804) Харьковская область (1810) Харьковский район (619)
+3
Бачу як мінімум трьох військовозобов'язаних, які утримуються за рахунок платників податків, мають зброю і давали присягу на служіння українському народу, але тягнуть кудись цивільного.
03.11.2025 17:06 Ответить
+3
А чому не затримали все ото старе пердунярство що кричало "нє трогайтє єво!"?Забрати всіх,промаринувати кілька місяців в камерах або посадити надовше.Адже ясно,що це - ждуни,вороги,затаєний "рускій мір",який в разі приходу русні вас не пожаліє,продасть,закладе і власноруч розстріляє...
03.11.2025 17:09 Ответить
+1
Поліцаї вислужуються перел новими хазяївами
03.11.2025 17:09 Ответить
Украинцы спасайте украинцев! А кто **************** джихадистов отмазывать будет тем амба!
03.11.2025 17:02 Ответить
Ухилянтам гаплик. Невдовзі кількість повісток зросте, оскільки Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) отримають доступ до баз даних податкової служби. Про це розповів народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань прав людини Руслан Горбенко. За його словами, завдяки новим даним ТЦК зможуть перевіряти ширше коло військовозобов'язаних - тих, хто не перебуває на обліку, не пройшов військово-лікарську комісію, має відстрочку чи інвалідність, або виїхав за кордон. Очікується, що після передачі баз кількість перевірок і повісток помітно зросте вже до кінця року. Це треба впроваджувати якнайшвидше.
03.11.2025 17:26 Ответить
Нужно передать в ТЦК списки множынных Громадян и загранпаспортов пусть всю эту ******* вычищают с Украины!
03.11.2025 17:28 Ответить
так він же не військовозобов'язаний, його ж зняли з обліку
03.11.2025 17:05 Ответить
Бачу як мінімум трьох військовозобов'язаних, які утримуються за рахунок платників податків, мають зброю і давали присягу на служіння українському народу, але тягнуть кудись цивільного.
03.11.2025 17:06 Ответить
Это множынные Громадяне им через неделю в командировку зачищать сектор газа от террористов!
03.11.2025 17:13 Ответить
А чому не затримали все ото старе пердунярство що кричало "нє трогайтє єво!"?Забрати всіх,промаринувати кілька місяців в камерах або посадити надовше.Адже ясно,що це - ждуни,вороги,затаєний "рускій мір",який в разі приходу русні вас не пожаліє,продасть,закладе і власноруч розстріляє...
03.11.2025 17:09 Ответить
Сам де, неждун? Чи теж ждун?
03.11.2025 17:11 Ответить
Обрезанный джихадист тебя ждёт шампур, а мы попробуем халяльные обезжиренные шашлыки!
03.11.2025 17:16 Ответить
Поліцаї вислужуються перел новими хазяївами
03.11.2025 17:09 Ответить
"Поліція Харківщини наголошує: перешкоджання законним діям правоохоронців тягне за собою кримінальну відповідальність"

А незаконне викрадення людини ніякої відповідальності за собою не тягне?
03.11.2025 17:10 Ответить
Ухилянт не став на облік у ТЦК і не пройшов медкомісію. Має бути затриманий.
03.11.2025 17:16 Ответить
Це АДМІНІСТРАТИВНЕ правопорушення. Покажи мені ЗАКОН, за яким той, хто його скоїв, має бути затриманий.
03.11.2025 17:22 Ответить
Покажи закон, згідно з яким можна ухилятися від захисту Батьківщини, ігноруючи положення мобілізаційного законодавства.
03.11.2025 17:29 Ответить
За порушення цього закону передбачена, повторюю для особливо тупих, АДМІНІСТРАТИВНА відповідальність, яка НЕ передбачає затримання.
03.11.2025 17:36 Ответить
С какого перепугу? Если он не обновил данные то ТЦК должен был этот факт установить, и оштрафовать. Никаких розысков и тем более задержаний по административному правонарушению Законом не предусмотрено.
03.11.2025 17:24 Ответить
І ще цікаво - поліціянти хоча б раз фіксували порушення прав військовозобов'язаних , у випадку коли ті проходять (точніше - пролітають !) ВЛК за пів години ...?!
03.11.2025 17:27 Ответить
Треба прсотто військовим втікти з Харкова. І нехай рятують ухилянтів від злих ТЦКшніків далі.
03.11.2025 17:15 Ответить
Яким військовим? На відео поліцаї. Які дійсно при наближенні ворога разом з тцкунами втечуть з Харкова в числі перших.
03.11.2025 17:18 Ответить
Їх вивезуть централізовано !
03.11.2025 17:22 Ответить
Кацапські окупанти цих ухилянтів швидко мобілізують без шуму і пилу, що й не пискнуть бідосики. Воюватимуть проти України, аж гай загуде.
03.11.2025 17:18 Ответить
Сам де? Хто тебе мобілізував?
03.11.2025 17:21 Ответить
Ухилянте, заміни для себе сморід засцяного ухилянтського підгузника на запах свіжої крові вбитого тобою на фронті кацапа. Чи тобі сеча більш до душі ???
03.11.2025 17:32 Ответить
Сам чому не заміниш? Чому обісцявся?
03.11.2025 17:37 Ответить
Ну..., на ТОТ моск@...я вже усіх мобілізувала, озброїло палками і кинула на нуль!! Цікаво, їх баби кидалися як скажені собаки на кац@..х вояків?!
03.11.2025 17:17 Ответить
Тобто, це озброєні палками кожен день захоплюють нові села і вже майже захопили Покровськ? А в якому ж стані тоді ЗСУ, якщо не може їх стримати?
03.11.2025 17:20 Ответить
Я впевнений, шо нападники є типовими ждунами, яких треба не лише перевіряти на сепаратизм, а і заарештовувати за злочини направлені проти держави за зрив мобілізації під час війни!
03.11.2025 17:33 Ответить
Зневажаю старих пердунів, які захищають ухилянтів. А старих пердунів, які женуть ухилянтів на фронт - поважаю. Шана відважним патріотам!
03.11.2025 17:34 Ответить
ну пускай "местные" Харьков защищают САМИ!
03.11.2025 17:36 Ответить
 
 