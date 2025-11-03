Полицейские хотели доставить военнообязанного в ТЦК в Харькове: местные препятствовали, мужчина сбежал. ВИДЕО
В Харькове полиция устанавливает обстоятельства конфликта местных жителей с правоохранителями возле станции метро "Академика Барабашова" из-за задержания военнообязанного мужчины.
Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о конфликте
Отмечается, что 3 ноября около 11:00 на станции метро наряд полиции во время проверки документов обнаружил 44-летнего мужчину, который "находится в розыске как лицо, уклоняющееся от призыва по мобилизации".
В полиции рассказали, что во время попытки доставить мужчину в местный ТЦК отдельные граждане начали препятствовать действиям правоохранителей. Во время конфликта задержанному удалось сбежать.
Расследование инцидента
По факту происшествия назначено служебное расследование. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины.
"Полиция Харьковщины подчеркивает: препятствование законным действиям правоохранителей влечет за собой уголовную ответственность", - добавили в пресс-службе.
Местные каналы распространяют видео конфликта местных жителей с полицией. ОТЦК и СП на момент публикации новости не комментировали этот инцидент.
А незаконне викрадення людини ніякої відповідальності за собою не тягне?