Лубинец об инцидентах с ТЦК в Одессе и Кременчуге: "Удар по государству в условиях войны"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на сегодняшние инциденты с ТЦК в Одессе и Кременчуге, призвав военных терцентра и граждан не нарушать закон и "не раскалывать общество".

Об этом он написал в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Офис омбудсмена реагирует на подобные инциденты

По словам Лубинца, его офис систематически реагирует на обращения о неправомерных действиях отдельных военных ТЦК: "бусификацию", незаконное удержание, ограничение свободы и применение физической силы и другие неправомерные действия.

Он подчеркнул, что это недопустимо и нарушает права человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесский ТЦК о конфликте на "7-м километре": Толпа гражданских атаковала военных дубинками и газом

Реакция Лубинца на последние конфликты с ТСК

"Все инциденты должны быть проверены, а виновные - привлечены к ответственности.

В то же время наблюдается и другая опасная тенденция - эмоциональные и необдуманные действия граждан в ответ, которые могут иметь трагические последствия. Так, только сегодня зафиксировано два вопиющих инцидента:

в Одессе группа лиц напала на служебный автомобиль ТЦК и СП, в результате чего транспортное средство получило повреждения;

в Кременчуге во время проверки документов один из мужчин открыл стрельбу и ранил двух сотрудников ТЦК и СП", - напомнил Лубинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина во время конфликта с военными ТЦК и полицейскими ударила правоохранителя палкой по голове, ее задержали

Омбудсмен обратился к ТЦК и гражданам

"Такие действия как работников ТЦК и СП, так и граждан - не только нарушения и преступления, но и удар по государству в условиях войны. Они создают не только угрозу жизни и безопасности людей, но и помогают врагу достигать своей цели - дискредитировать украинские институты, посеять недоверие и расколоть общество. Призываю всех - как работников ТЦК и СП, так и граждан - действовать исключительно в рамках закона, уважать права человека. Мы должны оставаться едиными - даже в самые сложные времена", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчины напали на автомобиль ТЦК и помогли сбежать военнообязанному: пострадал военный терцентра. ФОТОрепортаж