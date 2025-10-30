РУС
Лубинец об инцидентах с ТЦК в Одессе и Кременчуге: "Удар по государству в условиях войны"

Омбудсмен Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на сегодняшние инциденты с ТЦК в Одессе и Кременчуге, призвав военных терцентра и граждан не нарушать закон и "не раскалывать общество".

Об этом он написал в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Офис омбудсмена реагирует на подобные инциденты

По словам Лубинца, его офис систематически реагирует на обращения о неправомерных действиях отдельных военных ТЦК: "бусификацию", незаконное удержание, ограничение свободы и применение физической силы и другие неправомерные действия.

Он подчеркнул, что это недопустимо и нарушает права человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесский ТЦК о конфликте на "7-м километре": Толпа гражданских атаковала военных дубинками и газом

Реакция Лубинца на последние конфликты с ТСК

"Все инциденты должны быть проверены, а виновные - привлечены к ответственности.

В то же время наблюдается и другая опасная тенденция - эмоциональные и необдуманные действия граждан в ответ, которые могут иметь трагические последствия. Так, только сегодня зафиксировано два вопиющих инцидента:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина во время конфликта с военными ТЦК и полицейскими ударила правоохранителя палкой по голове, ее задержали

Омбудсмен обратился к ТЦК и гражданам

"Такие действия как работников ТЦК и СП, так и граждан - не только нарушения и преступления, но и удар по государству в условиях войны. Они создают не только угрозу жизни и безопасности людей, но и помогают врагу достигать своей цели - дискредитировать украинские институты, посеять недоверие и расколоть общество.

Призываю всех - как работников ТЦК и СП, так и граждан - действовать исключительно в рамках закона, уважать права человека. Мы должны оставаться едиными - даже в самые сложные времена", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчины напали на автомобиль ТЦК и помогли сбежать военнообязанному: пострадал военный терцентра. ФОТОрепортаж

Лубінець прокоментував конфлікт з ТЦК в Одесі та Кременчуці

Кременчуг (383) Одесса (8078) Одесская область (3924) Лубинец Дмитрий (504) ТЦК (800) Полтавская область (1298)
+17
30.10.2025 22:27 Ответить
+14
Тобто удар - це лише коли кріпаки відмовляються стрибати у буса до бугаїв-укробурятів.

Все інше, що б не сталося: корупційні скандали, офшори, дефективна зброя, котли, розкрадені гроші на електрику - це не удар. Треба знати.
30.10.2025 22:37 Ответить
+12
Лубинец а ты будешь украинцев от геноцида защищать? Или завезёшь обрезанных братьев с ближнего востока после того как со всеми украинцами расправится террористическая организация "обрезанный джихад" ?
30.10.2025 22:25 Ответить
Насильство викликає насильство. Хіба буває інакше?
30.10.2025 22:25 Ответить
Навіть не дивно, що зеленський мовчить, як ухилянт-рецедивіст!!
Він же зачитав текст Присяги з трибуни ВРУ, але її не виконує!
Богдан, данилов, рябошапка, костін, венедіктові, гончарук, проходять, як свідки, поки що….
30.10.2025 23:00 Ответить
Лубинец а ты будешь украинцев от геноцида защищать? Или завезёшь обрезанных братьев с ближнего востока после того как со всеми украинцами расправится террористическая организация "обрезанный джихад" ?
30.10.2025 22:25 Ответить
Бла-бла-бла... прямо як стурбованність західних політиків
30.10.2025 22:25 Ответить
Лубінець або так і не зрозумів суті і масштабів проблеми, або прикидається ідіотом. Робити вигляд, що це якесь одиночне непорозвміння - дурість. Проблеми масштабуються і рвонути може так, що і країри може не залишитись. Хоча в цьому випадку може статися так, що першими згинуть ті, хто це організував, а також ті, хто робив вигляд, що все нормально.
30.10.2025 22:26 Ответить
Плсмотри на его честные ближневосточные глаза! Он мстит за холокост!
30.10.2025 22:30 Ответить
30.10.2025 22:27 Ответить
Во ИГИЛовец кто не верит тот поверит! СТОП джихад! ***** ядеркой по Татарстану!
30.10.2025 22:28 Ответить
Почему укр полиция и тцк состоит из бородатых ИГИЛовцев? Это что бы джихад эффективнее вести против украинского народа да?
30.10.2025 22:27 Ответить
Тому що свої комплекси неповноцінності прикривають мужнім брутальним виглядом.
30.10.2025 22:31 Ответить
Нет потому что борода без усов символ и отличие ДЖИХАДИСТА !!!
30.10.2025 22:32 Ответить
На фото вище вуса присутні.
30.10.2025 22:33 Ответить
В белой рубашке побриты то уже щитина
30.10.2025 22:35 Ответить
Я зрозумів вашу нав'язливу ідею.
30.10.2025 22:38 Ответить
Пошёл нахей джихадист, ни одной обрезанной ****** не оставлю на украинской земле посмотрите на свой джихад снизу находясь на концерте Кабзона в окружении 40девственных чертей с раскалёнными ***** в сраке...
30.10.2025 22:40 Ответить
Не пий більше бабусині ліки від глаукоми.
30.10.2025 22:46 Ответить
Крым будем освобождать от росийских оккупантов выжигая аул за аулом!
30.10.2025 22:48 Ответить
Скільки тобі років ?
30.10.2025 22:50 Ответить
***** пошёл оккупант с нашей земли!
30.10.2025 22:52 Ответить
В якій бригаді воюєш? Чи на дивані пукаєш?
30.10.2025 22:53 Ответить
Я твоих обрезанных детей сьем!
30.10.2025 22:55 Ответить
Пий зеленку. Інакше пропадеш.
30.10.2025 22:57 Ответить
Я тебя уверяю за этот джихад твоих обрезанных детей будут есть голодные украинские дети...
30.10.2025 22:59 Ответить
Тобі потрібні кваліфіковані лікарі.
30.10.2025 23:00 Ответить
Иди ***** ИГИЛовский террорист! В мухамеду в топку!
30.10.2025 23:04 Ответить
Я мухамеда ****, а ты сраное говно даже сделать по этому повобу ничего не можешь, кафир ******...
30.10.2025 23:08 Ответить
Я квалифицированный машинист электровоза, а ты говно без образования - обезьяна с гранатой !!!
30.10.2025 23:39 Ответить
+++
30.10.2025 23:12 Ответить
Слышь ты черножопый ***** тебя мухамед на концерте Кабзона заждался!
30.10.2025 22:50 Ответить
Обезьян нужно держать в клетке, на свободе они джихадом занимаются! Чемодан вокзал Татарстан!
30.10.2025 22:37 Ответить
брехло
де поліцейські? яке оповіщення без них? що там далі по тцкшнику з одеси, бандиту?
і взагалі
Джерелом влади в Україні є народ
а народ це не тцк
30.10.2025 22:34 Ответить
воно ще й "Уповноважений Верховної Ради з прав людини"
який пісєць
30.10.2025 22:36 Ответить
Тобто удар - це лише коли кріпаки відмовляються стрибати у буса до бугаїв-укробурятів.

Все інше, що б не сталося: корупційні скандали, офшори, дефективна зброя, котли, розкрадені гроші на електрику - це не удар. Треба знати.
30.10.2025 22:37 Ответить
У функції держави не входить захист злочинців-ухилянтів. ЇЇ завдання - забезпечити оборону країни і захист суспільства. Усі особи, яких природа і Господь забезпечили при народженні тестікулами, у призовному віці мають стати на захист Батьківщини, як того вимагає Закон. Лубінцю, на чий млин вітер женеш ??? ТЦК не хапає на вулицях законослухняних громадян. Військовики перевіряють документи та іноді силоміць проводжають бикуючих ухилянтиків у відповідні заклади для уточнення данних.
30.10.2025 22:40 Ответить
>ТЦК не хапає на вулицях законослухняних громадян.

хапає

>іноді силоміць проводжають бикуючих ухилянтиків у відповідні заклади для уточнення данних.

не мають на це права
30.10.2025 22:47 Ответить
А ухилятися ти маєш право ???
30.10.2025 22:49 Ответить
Не ухиляюсь, маю інвалідність. Все має бути за законом, а не аби як.
30.10.2025 22:54 Ответить
За законом зупиняють, за законом перевіряють документи. Якщо ухилянт бикує, чемно вживають заходів впливу. Якщо ви особа з інвалідністю, яка перебуває за кордоном, то як можете знати щодо неправомірних дій ТЦК ??? Навіщо на сайті повітря псуєте ??? Підігруєте ворогу.
30.10.2025 23:01 Ответить
А в тебе *****, також інвалідність? Закрий свій віртуальний пздак і забийся під ліжко лайно зелене.
30.10.2025 23:19 Ответить
Ці заходи впливу є незаконними.

>Якщо ви особа з інвалідністю, яка перебуває за кордоном

я в Україні, це VPN.
30.10.2025 23:19 Ответить
Відправляють замість себе на війну,причому людей з проблемами зі здоров'ям.І допомагають їм кримінальні елементи,або взагалі зі спорт клубів.А такі як ти.це підтримуєте.
30.10.2025 23:22 Ответить
Хтось у них гроши не вимагав, чи епілепсія була?, це іпсо.
30.10.2025 22:45 Ответить
Вас, довбнів зелених, попереджали ще півтора роки тому що беззаконня, свавілля та безкарність з боку тцк призведе до громадського спротиву. А зараз ти, гнида, пишеш про: емоційні та необдумані дії громадян у відповідь, які можуть мати трагічні наслідки.

Все закономірно, клоуни, і далі буде.
30.10.2025 22:47 Ответить
Далі буде ось це. Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3561026
30.10.2025 23:21 Ответить
А тцк чого не воюють?
30.10.2025 23:25 Ответить
Бо така система, але суті це не міняє. Просто проаналізуй, що каже Буданов, проаналізуй іншу статистику, щодо СЗЧ і зроби висновки, який буде кінець війни...
30.10.2025 23:28 Ответить
Число військових у СЗЧ наблизилося до 400 тисяч, багато не планують повертатися, - Скороход... https://bastion.tv/chislo-vijskovih-u-szch-nablizilosya-do-400-tisyach-bagato-ne-planuyut-povertatisya-skorohod_n73051
«Багато хто ніколи не повернеться, тому що для них це принципово. Не можна ставитися до людей, які пішли добровільно, воювали три роки, працювали, не бачачи рідних і близьких, як до тварин. Зрозумійте, вони також повинні мати право повернутися додому - до своїх дітей, дружин та загалом повернутися до звичного життя. А підхід - «ви повернетесь тільки після перемоги» - лише погіршує ситуацію. Це також одна з основних причин СЗЧ», - додала Скороход.
30.10.2025 23:29 Ответить
В реалі всі виглядає дуже сумно...
70% бусифікованих іде в СЗЧ, в військових навчальних центрах командири вже прямо людей питають, ви будете воювати чи втечете?, бо якщо ви збираєтесь утікати, то валіть вже, щоб я не витрачав свій час на забезпечення вас спорядженням.
Ось так працює мобілізація зараз...
https://www.facebook.com/watch/?v=1373086174512557
І як не сумно констатувати це все приведе до очевидного результату... війна буде просрана...
30.10.2025 23:30 Ответить
А кінець програної війни буде виглядати ось так...
Вся проблема в тому, що пуйлу глибока насрати, на думку українців..., навіть якщо б вони погодились віддати віддати Донбас, Запоріжжя, Херсон,... миру не буде... його влаштує лише ось так, або продовження війни...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
30.10.2025 23:33 Ответить
Якщо людей класти бездумно,то звісно таке буде.А Буданов ж казав за каву в Криму.І систему можна поміняти.
30.10.2025 23:31 Ответить
А нема варіантів, щоб людей не класти бездумно, по у війні піхотинця проти каба, виграє останній...
30.10.2025 23:41 Ответить
Нафіга мені твоя кацапська ІПСО!? Буданов ще з 2023 року каву в Криму п'є.
30.10.2025 23:25 Ответить
Дауни в 2019 році викопали Україні яму, а тепер вже остаточно хоронять її воюючи проти власних ЗСУ
30.10.2025 22:48 Ответить
Народ, коли бачать, що злодії порушують закон, мають запобігти цьому. Це обов'язок кожної людини. Якщо злодії з ТЦК та поліції порушують закони, які вони обіцяли захищати дававши присягу, а потім зраджують присягу, то хто вони є для України й що зі зрадниками присяги треба робити?
30.10.2025 22:53 Ответить
Додам лише що то не злодії, то бандити.
30.10.2025 22:57 Ответить
"эмоциональные действия" - он что, дурак??
30.10.2025 22:55 Ответить
Начхати не оцього озабочку лубінця якщо і далі буде продовжуватися безладдя з насильницькою мобілізацією за участі тцк і полюції то таких випадків тільки більшати буде, робіть 100 відсотковий рекрутинг з хорошими зарплатами і прибирайте оцих дармоїдів з вулиць, в краще задвиньте на фронт.
30.10.2025 23:01 Ответить
Видайте нарешті воінам ТЦК вогнепальну зброю. Вони мають себе якось захищати. Чім довше війна тім нахабней ухилянт.
30.10.2025 23:01 Ответить
Якщо б сьогодні в Одесі у когось із ТЦКунів була зброя, і був би здійснений хоч один постріл у бік цивільних, або навіть у повітря, усі ті п'ять чи сім "героїв" розкачувалися б на стовбах. А так лише штанці намочили.
30.10.2025 23:17 Ответить
Там було 3 бусіка хлопців з ТЦК. Зі зброєю вони б всіх тих ждунів поклали мордою у багнюку.
30.10.2025 23:20 Ответить
Там було 3 бусіка хлопців з ТЦК. Ці мужні герої тилу навіть зі зброєю не вийдуть проти беззбройних цивільних у такий самій кількості. От чотири, п'ять рил на одного цивільного, то їхня стихія. Так що не фантазуй.
30.10.2025 23:29 Ответить
Та ти шо, "хлопці з ТЦК". Чуєш, а то часом не твої братушкі-колєгі? Що, боїшся, що наступного разу вже тобі не пощастить? Хочу тебе запевнити, що так обов'язково і станеться.
30.10.2025 23:35 Ответить
Удар по державі це бусифікація. Удар по державі це закріпачення як бусифікованих так і добровольців. Удар по державі це прой.би Зеленського і його 0Пи.
30.10.2025 23:09 Ответить
У сколько кацапни и полезных идиотов набежало. И все против ЗСУ, и воевать ни кто не хочет.
Уберите вокруг рынка 7 км ПВО.
это же ЗСУ, они мешают, они еще не передохли- как эти ***** выражались.
30.10.2025 23:12 Ответить
Так Лубінець і є той хмирь, що розпалював ворожнечу до військових. Чувирло " за всьо хорошєє, проти всього плахого".
30.10.2025 23:12 Ответить
Удар по державі - це вибір зеленої камарильї у 2019 і похерений президентом Закон про мобілізацію.
30.10.2025 23:25 Ответить
 
 