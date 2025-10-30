Лубинец об инцидентах с ТЦК в Одессе и Кременчуге: "Удар по государству в условиях войны"
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на сегодняшние инциденты с ТЦК в Одессе и Кременчуге, призвав военных терцентра и граждан не нарушать закон и "не раскалывать общество".
Об этом он написал в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Офис омбудсмена реагирует на подобные инциденты
По словам Лубинца, его офис систематически реагирует на обращения о неправомерных действиях отдельных военных ТЦК: "бусификацию", незаконное удержание, ограничение свободы и применение физической силы и другие неправомерные действия.
Он подчеркнул, что это недопустимо и нарушает права человека.
Реакция Лубинца на последние конфликты с ТСК
"Все инциденты должны быть проверены, а виновные - привлечены к ответственности.
В то же время наблюдается и другая опасная тенденция - эмоциональные и необдуманные действия граждан в ответ, которые могут иметь трагические последствия. Так, только сегодня зафиксировано два вопиющих инцидента:
- в Одессе группа лиц напала на служебный автомобиль ТЦК и СП, в результате чего транспортное средство получило повреждения;
- в Кременчуге во время проверки документов один из мужчин открыл стрельбу и ранил двух сотрудников ТЦК и СП", - напомнил Лубинец.
Омбудсмен обратился к ТЦК и гражданам
"Такие действия как работников ТЦК и СП, так и граждан - не только нарушения и преступления, но и удар по государству в условиях войны. Они создают не только угрозу жизни и безопасности людей, но и помогают врагу достигать своей цели - дискредитировать украинские институты, посеять недоверие и расколоть общество.
Призываю всех - как работников ТЦК и СП, так и граждан - действовать исключительно в рамках закона, уважать права человека. Мы должны оставаться едиными - даже в самые сложные времена", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він же зачитав текст Присяги з трибуни ВРУ, але її не виконує!
Богдан, данилов, рябошапка, костін, венедіктові, гончарук, проходять, як свідки, поки що….
де поліцейські? яке оповіщення без них? що там далі по тцкшнику з одеси, бандиту?
і взагалі
Джерелом влади в Україні є народ
а народ це не тцк
який пісєць
Все інше, що б не сталося: корупційні скандали, офшори, дефективна зброя, котли, розкрадені гроші на електрику - це не удар. Треба знати.
хапає
>іноді силоміць проводжають бикуючих ухилянтиків у відповідні заклади для уточнення данних.
не мають на це права
>Якщо ви особа з інвалідністю, яка перебуває за кордоном
я в Україні, це VPN.
Все закономірно, клоуни, і далі буде.
«Багато хто ніколи не повернеться, тому що для них це принципово. Не можна ставитися до людей, які пішли добровільно, воювали три роки, працювали, не бачачи рідних і близьких, як до тварин. Зрозумійте, вони також повинні мати право повернутися додому - до своїх дітей, дружин та загалом повернутися до звичного життя. А підхід - «ви повернетесь тільки після перемоги» - лише погіршує ситуацію. Це також одна з основних причин СЗЧ», - додала Скороход.
70% бусифікованих іде в СЗЧ, в військових навчальних центрах командири вже прямо людей питають, ви будете воювати чи втечете?, бо якщо ви збираєтесь утікати, то валіть вже, щоб я не витрачав свій час на забезпечення вас спорядженням.
Ось так працює мобілізація зараз...
https://www.facebook.com/watch/?v=1373086174512557
І як не сумно констатувати це все приведе до очевидного результату... війна буде просрана...
Вся проблема в тому, що пуйлу глибока насрати, на думку українців..., навіть якщо б вони погодились віддати віддати Донбас, Запоріжжя, Херсон,... миру не буде... його влаштує лише ось так, або продовження війни...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Уберите вокруг рынка 7 км ПВО.
это же ЗСУ, они мешают, они еще не передохли- как эти ***** выражались.