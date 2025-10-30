Лубінець про інциденти з ТЦК в Одесі та Кременчуці: "Удар по державі в умовах війни"
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на сьогоднішні інциденти з ТЦК в Одесі та Кременчуці, закликавши військових терцентру та громадян не порушувати закон й "не розколювати суспільство".
Про це він написав у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Офіс омбудсмана реагує на подібні інциденти
За словами Лубінця, його офіс систематично реагує на звернення щодо неправомірних дій окремих військових ТЦК: "бусифікацію", незаконне утримання, обмеження свободи та застосування фізичної сили та інші неправомірні дії.
Він наголосив, що це є неприпустимим та порушує права людини.
Реакція Лубінця на останні конфлікти з ТЦК
"Усі інциденти мають бути перевірені, а винні — притягнуті до відповідальності.
Водночас спостерігається й інша небезпечна тенденція — емоційні та необдумані дії громадян у відповідь, які можуть мати трагічні наслідки. Так, лише сьогодні зафіксовано два кричущі інциденти:
- в Одесі група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК та СП, унаслідок чого транспортний засіб зазнав пошкоджень;
- у Кременчуці під час перевірки документів один із чоловіків відкрив стрілянину та поранив двох співробітників ТЦК та СП", - нагадав Лубінець.
Омбудсман звернувся до ТЦК та громадян
"Такі дії як працівників ТЦК та СП, так і громадян — не лише порушення та злочини, а й удар по державі в умовах війни. Вони створюють не тільки загрозу життю та безпеці людей, але й допомагають ворогу досягати своєї мети — дискредитувати українські інституції, посіяти недовіру та розколоти суспільство.
Закликаю усіх — як працівників ТЦК та СП, так і громадян — діяти виключно в межах закону, поважати права людини. Ми маємо залишатися єдиними — навіть у найскладніші часи", - додав він.
Він же зачитав текст Присяги з трибуни ВРУ, але її не виконує!
Богдан, данилов, рябошапка, костін, венедіктові, гончарук, проходять, як свідки, поки що….
де поліцейські? яке оповіщення без них? що там далі по тцкшнику з одеси, бандиту?
і взагалі
Джерелом влади в Україні є народ
а народ це не тцк
який пісєць
Все інше, що б не сталося: корупційні скандали, офшори, дефективна зброя, котли, розкрадені гроші на електрику - це не удар. Треба знати.
хапає
>іноді силоміць проводжають бикуючих ухилянтиків у відповідні заклади для уточнення данних.
не мають на це права
>Якщо ви особа з інвалідністю, яка перебуває за кордоном
я в Україні, це VPN.
Все закономірно, клоуни, і далі буде.
Уберите вокруг рынка 7 км ПВО.
это же ЗСУ, они мешают, они еще не передохли- как эти ***** выражались.