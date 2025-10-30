Лубінець про інциденти з ТЦК в Одесі та Кременчуці: "Удар по державі в умовах війни"

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на сьогоднішні інциденти з ТЦК в Одесі та Кременчуці, закликавши військових терцентру та громадян не порушувати закон й "не розколювати суспільство".

Про це він написав у своєму Telegram

Офіс омбудсмана реагує на подібні інциденти

За словами Лубінця, його офіс систематично реагує на звернення щодо неправомірних дій окремих військових ТЦК: "бусифікацію", незаконне утримання, обмеження свободи та застосування фізичної сили та інші неправомірні дії.

Він наголосив, що це є неприпустимим та порушує права людини.

Реакція Лубінця на останні конфлікти з ТЦК

"Усі інциденти мають бути перевірені, а винні — притягнуті до відповідальності.

Водночас спостерігається й інша небезпечна тенденція — емоційні та необдумані дії громадян у відповідь, які можуть мати трагічні наслідки. Так, лише сьогодні зафіксовано два кричущі інциденти:

в Одесі група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК та СП, унаслідок чого транспортний засіб зазнав пошкоджень;

у Кременчуці під час перевірки документів один із чоловіків відкрив стрілянину та поранив двох співробітників ТЦК та СП", - нагадав Лубінець.

Омбудсман звернувся до ТЦК та громадян

"Такі дії як працівників ТЦК та СП, так і громадян — не лише порушення та злочини, а й удар по державі в умовах війни. Вони створюють не тільки загрозу життю та безпеці людей, але й допомагають ворогу досягати своєї мети — дискредитувати українські інституції, посіяти недовіру та розколоти суспільство. Закликаю усіх — як працівників ТЦК та СП, так і громадян — діяти виключно в межах закону, поважати права людини. Ми маємо залишатися єдиними — навіть у найскладніші часи", - додав він.

