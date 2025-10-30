УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8728 відвідувачів онлайн
Новини Конфлікт із ТЦК Порушення ТЦК прав людини
1 976 58

Лубінець про інциденти з ТЦК в Одесі та Кременчуці: "Удар по державі в умовах війни"

Омбудсман Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на сьогоднішні інциденти з ТЦК в Одесі та Кременчуці, закликавши військових терцентру та громадян не порушувати закон й "не розколювати суспільство".

Про це він написав у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Офіс омбудсмана реагує на подібні інциденти

За словами Лубінця, його офіс систематично реагує на звернення щодо неправомірних дій окремих військових ТЦК: "бусифікацію", незаконне утримання, обмеження свободи та застосування фізичної сили та інші неправомірні дії.

Він наголосив, що це є неприпустимим та порушує права людини. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одеський ТЦК про конфлікт на "7-му кілометрі": Натовп цивільних атакував військових кийками та газом

Реакція Лубінця на останні конфлікти з ТЦК

"Усі інциденти мають бути перевірені, а винні — притягнуті до відповідальності.

Водночас спостерігається й інша небезпечна тенденція — емоційні та необдумані дії громадян у відповідь, які можуть мати трагічні наслідки. Так, лише сьогодні зафіксовано два кричущі інциденти:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка під час конфлікту з військовими ТЦК та поліціянтами вдарила правоохоронця палицею по голові, її затримали

Омбудсман звернувся до ТЦК та громадян

"Такі дії як працівників ТЦК та СП, так і громадян — не лише порушення та злочини, а й удар по державі в умовах війни. Вони створюють не тільки загрозу життю та безпеці людей, але й допомагають ворогу досягати своєї мети — дискредитувати українські інституції, посіяти недовіру та розколоти суспільство.

Закликаю усіх — як працівників ТЦК та СП, так і громадян — діяти виключно в межах закону, поважати права людини. Ми маємо залишатися єдиними — навіть у найскладніші часи", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіки напали на авто ТЦК та допомогли втекти військовозобов’язаному: постраждав військовий терцентру. ФОТОрепортаж

Лубінець прокоментував конфлікт з ТЦК в Одесі та Кременчуці

Автор: 

Кременчук (331) Одеса (5673) Одеська область (3600) Лубінець Дмитро (642) ТЦК та СП (853) Полтавська область (1264)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
30.10.2025 22:27 Відповісти
+9
Почему укр полиция и тцк состоит из бородатых ИГИЛовцев? Это что бы джихад эффективнее вести против украинского народа да?
показати весь коментар
30.10.2025 22:27 Відповісти
+8
Лубинец а ты будешь украинцев от геноцида защищать? Или завезёшь обрезанных братьев с ближнего востока после того как со всеми украинцами расправится террористическая организация "обрезанный джихад" ?
показати весь коментар
30.10.2025 22:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Насильство викликає насильство. Хіба буває інакше?
показати весь коментар
30.10.2025 22:25 Відповісти
Навіть не дивно, що зеленський мовчить, як ухилянт-рецедивіст!!
Він же зачитав текст Присяги з трибуни ВРУ, але її не виконує!
Богдан, данилов, рябошапка, костін, венедіктові, гончарук, проходять, як свідки, поки що….
показати весь коментар
30.10.2025 23:00 Відповісти
Лубинец а ты будешь украинцев от геноцида защищать? Или завезёшь обрезанных братьев с ближнего востока после того как со всеми украинцами расправится террористическая организация "обрезанный джихад" ?
показати весь коментар
30.10.2025 22:25 Відповісти
Бла-бла-бла... прямо як стурбованність західних політиків
показати весь коментар
30.10.2025 22:25 Відповісти
Лубінець або так і не зрозумів суті і масштабів проблеми, або прикидається ідіотом. Робити вигляд, що це якесь одиночне непорозвміння - дурість. Проблеми масштабуються і рвонути може так, що і країри може не залишитись. Хоча в цьому випадку може статися так, що першими згинуть ті, хто це організував, а також ті, хто робив вигляд, що все нормально.
показати весь коментар
30.10.2025 22:26 Відповісти
Плсмотри на его честные ближневосточные глаза! Он мстит за холокост!
показати весь коментар
30.10.2025 22:30 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2025 22:27 Відповісти
Во ИГИЛовец кто не верит тот поверит! СТОП джихад! ***** ядеркой по Татарстану!
показати весь коментар
30.10.2025 22:28 Відповісти
Почему укр полиция и тцк состоит из бородатых ИГИЛовцев? Это что бы джихад эффективнее вести против украинского народа да?
показати весь коментар
30.10.2025 22:27 Відповісти
Тому що свої комплекси неповноцінності прикривають мужнім брутальним виглядом.
показати весь коментар
30.10.2025 22:31 Відповісти
Нет потому что борода без усов символ и отличие ДЖИХАДИСТА !!!
показати весь коментар
30.10.2025 22:32 Відповісти
На фото вище вуса присутні.
показати весь коментар
30.10.2025 22:33 Відповісти
В белой рубашке побриты то уже щитина
показати весь коментар
30.10.2025 22:35 Відповісти
Я зрозумів вашу нав'язливу ідею.
показати весь коментар
30.10.2025 22:38 Відповісти
Пошёл нахей джихадист, ни одной обрезанной ****** не оставлю на украинской земле посмотрите на свой джихад снизу находясь на концерте Кабзона в окружении 40девственных чертей с раскалёнными ***** в сраке...
показати весь коментар
30.10.2025 22:40 Відповісти
Не пий більше бабусині ліки від глаукоми.
показати весь коментар
30.10.2025 22:46 Відповісти
Крым будем освобождать от росийских оккупантов выжигая аул за аулом!
показати весь коментар
30.10.2025 22:48 Відповісти
Скільки тобі років ?
показати весь коментар
30.10.2025 22:50 Відповісти
***** пошёл оккупант с нашей земли!
показати весь коментар
30.10.2025 22:52 Відповісти
В якій бригаді воюєш? Чи на дивані пукаєш?
показати весь коментар
30.10.2025 22:53 Відповісти
Я твоих обрезанных детей сьем!
показати весь коментар
30.10.2025 22:55 Відповісти
Пий зеленку. Інакше пропадеш.
показати весь коментар
30.10.2025 22:57 Відповісти
Я тебя уверяю за этот джихад твоих обрезанных детей будут есть голодные украинские дети...
показати весь коментар
30.10.2025 22:59 Відповісти
Тобі потрібні кваліфіковані лікарі.
показати весь коментар
30.10.2025 23:00 Відповісти
Иди ***** ИГИЛовский террорист! В мухамеду в топку!
показати весь коментар
30.10.2025 23:04 Відповісти
Я мухамеда ****, а ты сраное говно даже сделать по этому повобу ничего не можешь, кафир ******...
показати весь коментар
30.10.2025 23:08 Відповісти
+++
показати весь коментар
30.10.2025 23:12 Відповісти
Слышь ты черножопый ***** тебя мухамед на концерте Кабзона заждался!
показати весь коментар
30.10.2025 22:50 Відповісти
Обезьян нужно держать в клетке, на свободе они джихадом занимаются! Чемодан вокзал Татарстан!
показати весь коментар
30.10.2025 22:37 Відповісти
брехло
де поліцейські? яке оповіщення без них? що там далі по тцкшнику з одеси, бандиту?
і взагалі
Джерелом влади в Україні є народ
а народ це не тцк
показати весь коментар
30.10.2025 22:34 Відповісти
воно ще й "Уповноважений Верховної Ради з прав людини"
який пісєць
показати весь коментар
30.10.2025 22:36 Відповісти
Тобто удар - це лише коли кріпаки відмовляються стрибати у буса до бугаїв-укробурятів.

Все інше, що б не сталося: корупційні скандали, офшори, дефективна зброя, котли, розкрадені гроші на електрику - це не удар. Треба знати.
показати весь коментар
30.10.2025 22:37 Відповісти
У функції держави не входить захист злочинців-ухилянтів. ЇЇ завдання - забезпечити оборону країни і захист суспільства. Усі особи, яких природа і Господь забезпечили при народженні тестікулами, у призовному віці мають стати на захист Батьківщини, як того вимагає Закон. Лубінцю, на чий млин вітер женеш ??? ТЦК не хапає на вулицях законослухняних громадян. Військовики перевіряють документи та іноді силоміць проводжають бикуючих ухилянтиків у відповідні заклади для уточнення данних.
показати весь коментар
30.10.2025 22:40 Відповісти
>ТЦК не хапає на вулицях законослухняних громадян.

хапає

>іноді силоміць проводжають бикуючих ухилянтиків у відповідні заклади для уточнення данних.

не мають на це права
показати весь коментар
30.10.2025 22:47 Відповісти
А ухилятися ти маєш право ???
показати весь коментар
30.10.2025 22:49 Відповісти
Не ухиляюсь, маю інвалідність. Все має бути за законом, а не аби як.
показати весь коментар
30.10.2025 22:54 Відповісти
За законом зупиняють, за законом перевіряють документи. Якщо ухилянт бикує, чемно вживають заходів впливу. Якщо ви особа з інвалідністю, яка перебуває за кордоном, то як можете знати щодо неправомірних дій ТЦК ??? Навіщо на сайті повітря псуєте ??? Підігруєте ворогу.
показати весь коментар
30.10.2025 23:01 Відповісти
А в тебе *****, також інвалідність? Закрий свій віртуальний пздак і забийся під ліжко лайно зелене.
показати весь коментар
30.10.2025 23:19 Відповісти
Ці заходи впливу є незаконними.

>Якщо ви особа з інвалідністю, яка перебуває за кордоном

я в Україні, це VPN.
показати весь коментар
30.10.2025 23:19 Відповісти
Відправляють замість себе на війну,причому людей з проблемами зі здоров'ям.І допомагають їм кримінальні елементи,або взагалі зі спорт клубів.А такі як ти.це підтримуєте.
показати весь коментар
30.10.2025 23:22 Відповісти
Хтось у них гроши не вимагав, чи епілепсія була?, це іпсо.
показати весь коментар
30.10.2025 22:45 Відповісти
Вас, довбнів зелених, попереджали ще півтора роки тому що беззаконня, свавілля та безкарність з боку тцк призведе до громадського спротиву. А зараз ти, гнида, пишеш про: емоційні та необдумані дії громадян у відповідь, які можуть мати трагічні наслідки.

Все закономірно, клоуни, і далі буде.
показати весь коментар
30.10.2025 22:47 Відповісти
Далі буде ось це. Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3561026
показати весь коментар
30.10.2025 23:21 Відповісти
А тцк чого не воюють?
показати весь коментар
30.10.2025 23:25 Відповісти
Бо така система, але суті це не міняє. Просто проаналізуй, що каже Буданов, проаналізуй іншу статистику, щодо СЗЧ і зроби висновки, який буде кінець війни...
показати весь коментар
30.10.2025 23:28 Відповісти
Нафіга мені твоя кацапська ІПСО!? Буданов ще з 2023 року каву в Криму п'є.
показати весь коментар
30.10.2025 23:25 Відповісти
Дауни в 2019 році викопали Україні яму, а тепер вже остаточно хоронять її воюючи проти власних ЗСУ
показати весь коментар
30.10.2025 22:48 Відповісти
Народ, коли бачать, що злодії порушують закон, мають запобігти цьому. Це обов'язок кожної людини. Якщо злодії з ТЦК та поліції порушують закони, які вони обіцяли захищати дававши присягу, а потім зраджують присягу, то хто вони є для України й що зі зрадниками присяги треба робити?
показати весь коментар
30.10.2025 22:53 Відповісти
Додам лише що то не злодії, то бандити.
показати весь коментар
30.10.2025 22:57 Відповісти
"эмоциональные действия" - он что, дурак??
показати весь коментар
30.10.2025 22:55 Відповісти
Начхати не оцього озабочку лубінця якщо і далі буде продовжуватися безладдя з насильницькою мобілізацією за участі тцк і полюції то таких випадків тільки більшати буде, робіть 100 відсотковий рекрутинг з хорошими зарплатами і прибирайте оцих дармоїдів з вулиць, в краще задвиньте на фронт.
показати весь коментар
30.10.2025 23:01 Відповісти
Видайте нарешті воінам ТЦК вогнепальну зброю. Вони мають себе якось захищати. Чім довше війна тім нахабней ухилянт.
показати весь коментар
30.10.2025 23:01 Відповісти
Якщо б сьогодні в Одесі у когось із ТЦКунів була зброя, і був би здійснений хоч один постріл у бік цивільних, або навіть у повітря, усі ті п'ять чи сім "героїв" розкачувалися б на стовбах. А так лише штанці намочили.
показати весь коментар
30.10.2025 23:17 Відповісти
Там було 3 бусіка хлопців з ТЦК. Зі зброєю вони б всіх тих ждунів поклали мордою у багнюку.
показати весь коментар
30.10.2025 23:20 Відповісти
Удар по державі це бусифікація. Удар по державі це закріпачення як бусифікованих так і добровольців. Удар по державі це прой.би Зеленського і його 0Пи.
показати весь коментар
30.10.2025 23:09 Відповісти
У сколько кацапни и полезных идиотов набежало. И все против ЗСУ, и воевать ни кто не хочет.
Уберите вокруг рынка 7 км ПВО.
это же ЗСУ, они мешают, они еще не передохли- как эти ***** выражались.
показати весь коментар
30.10.2025 23:12 Відповісти
Так Лубінець і є той хмирь, що розпалював ворожнечу до військових. Чувирло " за всьо хорошєє, проти всього плахого".
показати весь коментар
30.10.2025 23:12 Відповісти
Удар по державі - це вибір зеленої камарильї у 2019 і похерений президентом Закон про мобілізацію.
показати весь коментар
30.10.2025 23:25 Відповісти
 
 