Растет количество жалоб на нарушения со стороны ТЦК: с начала года Лубинец получил 5 тыс. обращений
В период с января по октябрь 2025 года к омбудсмену Дмитрию Лубинцу поступило почти пять тысяч обращений от граждан Украины, которые сообщали о нарушении их прав со стороны работников ТЦК и СП в процессе мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека на запрос "Украинской правды".
"С 1 января по 29 октября 2025 года получено почти 5 тысяч обращений о нарушениях сотрудниками ТЦК и СП прав военнообязанных во время мобилизации. За весь 2024 год поступило более 3,4 тысячи таких жалоб. В 2023 году омбудсмен получил более 500 обращений, а в 2022-м – всего 18", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека отреагировал на недавние инциденты с ТЦК в Одессе и Кременчуге, призвав военных терцентра и граждан не нарушать закон и "не раскалывать общество".
Что предшествовало?
- в Одессе группа лиц напала на служебный автомобиль ТЦК и СП, в результате чего транспортное средство получило повреждения;
- в Кременчуге во время проверки документов один из мужчин открыл стрельбу и ранил двух сотрудников ТЦК и СП", - напомнил Лубинец.
То всЬо ІПСО
Із авто вийшли троє чоловіків у військовій формі та один у поліцейській. Вони привіталися, а потім ударили чоловіка по обличчю і почали силоміць садити його в автомобіль.
Документи не перевіряли. Подія сталася на території школи. Машина була на звичайних (не військових/поліцейских) номерах. -це ж мотивований доброволець чи ні???
ВІДПОВІСИ??
Але ж ЗЄ навмисно створив таку ситуацію, коли аесь негатив від мобілізації сиплеться на ЗСУ.
Антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних звинуватить у роботі на путіна і росію.
«Зеленський - це проєкт кремля, це реванш Антимайдану. Незабаром в українських державних органах з'являться представники ФСБ та ГРУ МО росії, які візьмуть у свої руки основні важелі впливу на ситуацію в країні.
Особливо це стосується інформаційної сфери, і їхньою метою стане викривлення дійсности такою мірою, що антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних із диктаторськими методами Зеленського звинуватить у роботі на путіна і росію»
© Дмитро Тимчук
* 27 червня 1972 - † 19 червня 2019, загинув від вогнепального поранення.