Растет количество жалоб на нарушения со стороны ТЦК: с начала года Лубинец получил 5 тыс. обращений

Насильственная мобилизация оповещения

В период с января по октябрь 2025 года к омбудсмену Дмитрию Лубинцу поступило почти пять тысяч обращений от граждан Украины, которые сообщали о нарушении их прав со стороны работников ТЦК и СП в процессе мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека на запрос "Украинской правды".

"С 1 января по 29 октября 2025 года получено почти 5 тысяч обращений о нарушениях сотрудниками ТЦК и СП прав военнообязанных во время мобилизации. За весь 2024 год поступило более 3,4 тысячи таких жалоб. В 2023 году омбудсмен получил более 500 обращений, а в 2022-м – всего 18", – говорится в сообщении.

Читайте также: Полицейские хотели доставить военнообязанного в ТЦК в Харькове: местные препятствовали, мужчина сбежал. ВИДЕО

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека отреагировал на недавние инциденты с ТЦК в Одессе и Кременчуге, призвав военных терцентра и граждан не нарушать закон и "не раскалывать общество".

Что предшествовало?

Читайте также: Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: Решетилова заявила о необходимости детального расследования

Автор: 

+9
Ніколи не було і Ось Знов...
То всЬо ІПСО
показать весь комментарий
05.11.2025 11:45 Ответить
+6
Всі звернення акуратно підшиті у текі з грифом "До дупи".
показать весь комментарий
05.11.2025 11:58 Ответить
+5
Ви праві. Але. Шукав в Конституції та Карному Кодексі текст «передавати в ТЦК». Не знайшов.
показать весь комментарий
05.11.2025 11:55 Ответить
Ніколи не було і Ось Знов...
То всЬо ІПСО
показать весь комментарий
05.11.2025 11:45 Ответить
ІПСО працює! https://www.youtube.com/@AlexKrass750/shorts Та ще й як!
показать весь комментарий
05.11.2025 11:57 Ответить
Це навіть не іпсо, а подєлкі через сору. Нормальні навіть не будуть дивитись це. Кидайте скарги.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:02 Ответить
Тут є ньюансик - піпл хаває, аж ся заслинив. А нормальних у нас мало. Вибори показали відсоток.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:05 Ответить
Подивився коментарі до кількох відео, там самі боти.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:07 Ответить
Чим більше буте "мишачого возюкання" "журналюг", у цій сфері - тим більше буде з"являться подібних "скарг"... Згадай , до чого призвела безкарність Шабуніна, з критики влади Порошенка... "Писарчуки" знахабніли вкрай, і "наввипередки" кинулися брехать та придумувать нові брехні... Чим це закінчилося - знаєш...
показать весь комментарий
05.11.2025 12:09 Ответить
Депутат каже то усе дипфейки та іпсо
показать весь комментарий
05.11.2025 11:46 Ответить
і це лише ті хто встиг чи кому допомогли звернутися,а винен той самий Telegram.....
показать весь комментарий
05.11.2025 11:50 Ответить
То хай би представники зеленої влади якось узгодили свої заяви. Бо зелений депутат говорить про ІПСО, а зелений омбудсмен - про порушення...
показать весь комментарий
05.11.2025 11:56 Ответить
"Заманюють" в армію - добровольці скінчилися - тиловиків теж хер виманиш на передок
показать весь комментарий
05.11.2025 11:49 Ответить
Так прикол в тому що кадрові військові які все життя ними були зараз по тилам всі і сидять...тоді неясно навіщо нам така армія коли тракторист Микола платить податки на утримання цієї ж армії а самого насильно бусифікувати і штурмує чергову посадку...заради отаких тилових щурів? Це ж саме можна і про мусорів сказати.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:04 Ответить
В них від держави є індульгенція - 45 - 50 р - і ти пенсіонер - 100 тис таких не при ділах - але ж війна
показать весь комментарий
05.11.2025 12:15 Ответить
Ну от такі "пенсіонери" нахронтники дуже ********** воювати чужими руками з теплого проперженого дивану.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:16 Ответить
Винні і громадяни і ТЦКівці. Громадяни бикують, а ТЦКівці думають що вони пупи землі. Для затримання є поліція та підстави для затримання. Якщо військовозобов'язаний порушує закон про мобілізацію то його повинна затримувати поліція та доставляти у відділок. А вже потім після з'ясування всіх обставин треба вирішувати, що робити з порушником. Доставляти його до суду чи передавати представникам ТЦК. Тут щось не так.
показать весь комментарий
05.11.2025 11:53 Ответить
Ви праві. Але. Шукав в Конституції та Карному Кодексі текст «передавати в ТЦК». Не знайшов.
показать весь комментарий
05.11.2025 11:55 Ответить
«Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас із вами зараз особисто як для представників нашої держави - вони на паузі» (с)
показать весь комментарий
05.11.2025 12:02 Ответить
Та це старийпердун, за якого усі мають воювати, але тільки не він.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:05 Ответить
Ну це ж я свою думку висловив. Як на мою думку має бути. Звісно шо в Конституції такого немає. А треба, щоб було ))
показать весь комментарий
05.11.2025 12:06 Ответить
краще б таких як ти не було....хоча і вам все повернеться обов'язково
показать весь комментарий
05.11.2025 12:12 Ответить
І таких як ти краще б не було. В 2019-му за Голобородька голосував?
показать весь комментарий
05.11.2025 12:50 Ответить
Звісно що треба. А ще треба строк президентства подовжити і щоб можна було три рази поспіль займати. Так треба, що аж їсти не можу! Але їсти треба. Піду воду на пельмені поставлю.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:16 Ответить
Як пельмені?
показать весь комментарий
05.11.2025 12:49 Ответить
тому це прямий факт примусового затримання та тримання- викрадення....
показать весь комментарий
05.11.2025 12:10 Ответить
Так, є правові механізми. Такі як блокування рахунків, майна, анулювання прав, вʼязниця. Самі би йшли. Але треба ж статистику мобілізованих закрити, тому й таке відбувається.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:04 Ответить
Сьогодні о 9:35 ми гуляли з дітьми на майданчику біля 28-ї школи (район ПЗР). Повз проходив чоловік, коли до нього під'їхала машина.
Із авто вийшли троє чоловіків у військовій формі та один у поліцейській. Вони привіталися, а потім ударили чоловіка по обличчю і почали силоміць садити його в автомобіль.
Документи не перевіряли. Подія сталася на території школи. Машина була на звичайних (не військових/поліцейских) номерах. -це ж мотивований доброволець чи ні???
показать весь комментарий
05.11.2025 12:07 Ответить
до речі відео є....
показать весь комментарий
05.11.2025 12:09 Ответить
Може вони його знали?
показать весь комментарий
05.11.2025 12:51 Ответить
одне питання,чому ти агитуєш тут а не на сайтах поліції,митниці,прокуратури,дбр,податкової,судів,вр та інших держрезервів та правопохоронних структур,серед озброєних,здорових віджертих на податках та корупції бичків які згідно Конституції повинні першими вставати на захист країни????

ВІДПОВІСИ??
показать весь комментарий
05.11.2025 12:57 Ответить
одне питання,чому ти агитуєш тут а не на сайтах поліції,митниці,прокуратури,дбр,податкової,судів,вр та інших держрезервів та правопохоронних структур,серед озброєних,здорових віджертих на податках та корупції бичків які згідно Конституції повинні першими вставати на захист країни????
показать весь комментарий
05.11.2025 12:19 Ответить
Я нікого не агітую, тільки висловлюю своє бачення проблеми. А проблема є і в суспільстві і в силових структурах. І її треба вирішувати. Але залишити суспільство без органів захисту правопорядку теж не можна. Хтось же повинен виїжджати на виклики правопорушень. Старики такі як я цього не зможуть робити. А суспільство, на жаль хворе, і дуже хворе...
показать весь комментарий
05.11.2025 12:48 Ответить
хотілось би знати,а яка саме реакція та дії застосовані на протиправні дії???😎
показать весь комментарий
05.11.2025 11:53 Ответить
Всі звернення акуратно підшиті у текі з грифом "До дупи".
показать весь комментарий
05.11.2025 11:58 Ответить
Я, наприклад, потужно написав коментар. Навіть два. Враховуючи цей. Де мій рояль, ведмідь і горілка?
показать весь комментарий
05.11.2025 11:58 Ответить
То й що з того? Лубінця разом з його представниками "тцкуни" вже давно послали туди де Макар телят не пас...
показать весь комментарий
05.11.2025 11:57 Ответить
Так це тільки 2 см від 200 метрового айсбергу...далі воно буде зростати по єкспоненті, я думаю мінімум 150 тисяч таких скарг є
показать весь комментарий
05.11.2025 12:02 Ответить
Не всі встигли спалити вот і побачив
показать весь комментарий
05.11.2025 12:06 Ответить
А пи@арас Путураев говорит, что это происки врагов. Кацапы жалобы пишут. Сто пудов.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:08 Ответить
Бо розшуком та затриманням громадян повинна займатися поліція, а не військові.

Але ж ЗЄ навмисно створив таку ситуацію, коли аесь негатив від мобілізації сиплеться на ЗСУ.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:11 Ответить
Не переживайте, поліцаям теж дістається, але вони твердо і неухильно дотримуються свого гасла "служити та захищати" не зважаючи ні на що😁
показать весь комментарий
05.11.2025 12:25 Ответить
затриманням на основі чого??де у нас НПА що за адмінпорушення яке навіть не оформлене когось можна затримати??і особливо силова доставка ???як ви гадаєте коли ЄСПЧ почне розгляд справ про подібні доставки,який шанс на те що влада відречеться від бусифікаторів і по ним будуть прийняті рішення і можливо не тільки грошових моральних виплат???
показать весь комментарий
05.11.2025 12:26 Ответить
Це тимчасово. З часом кількість скарг стане мінімальною через чисто фізіологічні причини. Треба просто продовжувати працювати.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:20 Ответить
А що там наша військова омбудсманкиня? Хоч реєструє щось, чи теж бере до дупи, як Лубінець?😁
показать весь комментарий
05.11.2025 12:23 Ответить
її вже знесли але вона ще не вилупилася...
показать весь комментарий
05.11.2025 12:28 Ответить
Ви пишете, а читати його як людям?
показать весь комментарий
05.11.2025 12:46 Ответить
А "ноги ростуть" звідси:

Антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних звинуватить у роботі на путіна і росію.

«Зеленський - це проєкт кремля, це реванш Антимайдану. Незабаром в українських державних органах з'являться представники ФСБ та ГРУ МО росії, які візьмуть у свої руки основні важелі впливу на ситуацію в країні.

Особливо це стосується інформаційної сфери, і їхньою метою стане викривлення дійсности такою мірою, що антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгодних із диктаторськими методами Зеленського звинуватить у роботі на путіна і росію»

© Дмитро Тимчук
* 27 червня 1972 - † 19 червня 2019, загинув від вогнепального поранення.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:34 Ответить
 
 