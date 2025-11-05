Растет количество жалоб на нарушения со стороны ТЦК: с начала года Лубинец получил 5 тыс. обращений

В период с января по октябрь 2025 года к омбудсмену Дмитрию Лубинцу поступило почти пять тысяч обращений от граждан Украины, которые сообщали о нарушении их прав со стороны работников ТЦК и СП в процессе мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека на запрос "Украинской правды".

"С 1 января по 29 октября 2025 года получено почти 5 тысяч обращений о нарушениях сотрудниками ТЦК и СП прав военнообязанных во время мобилизации. За весь 2024 год поступило более 3,4 тысячи таких жалоб. В 2023 году омбудсмен получил более 500 обращений, а в 2022-м – всего 18", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека отреагировал на недавние инциденты с ТЦК в Одессе и Кременчуге, призвав военных терцентра и граждан не нарушать закон и "не раскалывать общество".

Что предшествовало?

в Одессе группа лиц напала на служебный автомобиль ТЦК и СП, в результате чего транспортное средство получило повреждения;

в Кременчуге во время проверки документов один из мужчин открыл стрельбу и ранил двух сотрудников ТЦК и СП", - напомнил Лубинец.

