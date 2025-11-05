19 тыс. производств по уклонению от мобилизации зарегистрировано: приговоров в разы меньше, - СМИ

В Украине фактически не разыскивают нарушителей воинского учета, поэтому им удается избегать ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Поиск нарушителей воинского учета

Собеседник издания в Генштабе заявил, что задача ТЦК - "не бегать за нарушителями, а учитывать актуальные данные обо всех военнообязанных".

"ТЦК часто мобилизует больных и слабых, потому что ежемесячно нужно закрывать "мобилизационные" планы. Большинство из этих людей никогда не смогут эффективно выполнять боевые задачи. При этом у нас разгуливают армии СЗЧ и здоровых "уклонистов", - говорит один из комбригов, который имеет дело с новобранцами.

Данные Опендатабот свидетельствуют, что военные ТЦК выписали более 47 тыс. штрафов за нарушение воинского учета с января по октябрь 2025 года. В 2024 году за аналогичный период - 21 тыс. админдел за нарушение воинского учета.

Читайте также: Ежемесячно 30 тысяч новобранцев присоединяются к ВСУ, мобилизация идет по нормам, - "слуга народа" Вениславский

Антирейтинг возглавляет Киев.

Один из военнослужащих ТЦК на условиях анонимности сказал: "Нарушителей много, а нас очень мало. Мы не в состоянии штрафовать абсолютно всех, кто не обновляет данные или не проходит ВЛК. Другое дело - игнорирование "боевой" повестки. Такие случаи стараемся не пропускать".

В Офисе генпрокурора зарегистрировали более 19 тысяч производств за уклонение от мобилизации в течение января 2022-го – сентября 2025-го года. Правда, количество осужденных за это нарушение в разы меньше.

Данные о приговорах за 2025 год еще не учтены

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только 119 безработных мужчин снялись с учета из-за мобилизации в 2025 году, - Госслужба занятости

Как удается избежать ответственности?

Один из мужчин, который не обновил военно-учетные данные, рассказал, что в начале лета поехал на отдых в Карпаты. На первом же блокпосту его задержали и доставили в ТЦК.

"Пришлось заплатить три тысячи долларов, чтобы просто выйти из ТЦК. Из розыска меня не сняли. Никаких гарантий, что не остановят на другом блокпосту, не дали. Пришлось ехать домой полями через пол-Украины", - сказал он.

Читайте также: Более 720 тысяч отсрочек продлены автоматически, - Шмыгаль

Легальные методы уклонения

Руководитель аналитического отдела "Повернись живим" Антон Муравейник говорит, что некоторые ищут работу с официальной бронью, устраиваются гражданским рабочим в ВСУ или же поступают в университет.

"Еще есть фирмы в регионах, которые имеют "неофициальную" бронь. Они договорились на уровне своего районного ТЦК, чтобы их не трогали", - добавил он.

По словам Муравейника, работодателям и региональным чиновникам невыгодно способствовать мобилизации. Предприятия легальными или нелегальными способами держат своих сотрудников в тени, чтобы не терять дефицитную рабочую силу.

Читайте также: Рада поддержала отсрочку от мобилизации для военных, отслуживших год по контракту "18-24"

Улучшение мобилизации

Член оборонного комитета Рады Ирина Фриз считает, что нужно создать "мотивационный пакет" для новобранцев. Например, предусмотреть скидки на ипотеки и кредиты для открытия бизнеса, увеличить премии за уничтожение российской техники на поле боя, а также заложить единовременные выплаты для контрактников.

"К слову, законопроект с перечнем дополнительных выплат для новобранцев и действующих военных почти два года лежит в Раде без рассмотрения, потому что в Кабмине не могут найти на это деньги", - пишет издание.

По мнению Фриз, установление четких сроков службы во время военного положения было бы "ключевым маркером" и для действующих военных, и для тех, кто собирается мобилизоваться.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

3 ноября 2025 года министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что в МОУ начали подготовку новых типов контрактов. Главная "новация" – установление четких сроков службы. Для контрактов продолжительностью 2–5 лет будет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации после завершения службы.

"Вдруг вы забыли: в Минобороны обещали разработать законодательные изменения о четких сроках службы и в 2023-м, и в 2024-м, и в 2025-м. Но каждый раз военное руководство выступало против. В Генштабе объясняли свою позицию тем, что в случае увольнения большого количества опытных военных со службы, не пополнив подразделения новобранцами, командирам придется выводить свои силы с фронтовых "полей". Удастся ли Минобороны реализовать свою идею-фикс на этот раз, "посмотрим-посмотрим", - говорится в материале.

Читайте: Растет количество жалоб на нарушения со стороны ТЦК: с начала года Лубинец получил 5 тыс. обращений