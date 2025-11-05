РУС
2 476 49

19 тыс. производств по уклонению от мобилизации зарегистрировано: приговоров в разы меньше, - СМИ

Уклонение от мобилизации в Украине. Что стоит изменить в процессе?

В Украине фактически не разыскивают нарушителей воинского учета, поэтому им удается избегать ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Поиск нарушителей воинского учета

Собеседник издания в Генштабе заявил, что задача ТЦК - "не бегать за нарушителями, а учитывать актуальные данные обо всех военнообязанных".

"ТЦК часто мобилизует больных и слабых, потому что ежемесячно нужно закрывать "мобилизационные" планы. Большинство из этих людей никогда не смогут эффективно выполнять боевые задачи. При этом у нас разгуливают армии СЗЧ и здоровых "уклонистов", - говорит один из комбригов, который имеет дело с новобранцами.

Данные Опендатабот свидетельствуют, что военные ТЦК выписали более 47 тыс. штрафов за нарушение воинского учета с января по октябрь 2025 года. В 2024 году за аналогичный период - 21 тыс. админдел за нарушение воинского учета.

Читайте также: Ежемесячно 30 тысяч новобранцев присоединяются к ВСУ, мобилизация идет по нормам, - "слуга народа" Вениславский

Антирейтинг возглавляет Киев.

Штрафы за нарушение воинского учета

Один из военнослужащих ТЦК на условиях анонимности сказал: "Нарушителей много, а нас очень мало. Мы не в состоянии штрафовать абсолютно всех, кто не обновляет данные или не проходит ВЛК. Другое дело - игнорирование "боевой" повестки. Такие случаи стараемся не пропускать".

В Офисе генпрокурора зарегистрировали более 19 тысяч производств за уклонение от мобилизации в течение января 2022-го – сентября 2025-го года. Правда, количество осужденных за это нарушение в разы меньше.

Уклонение от мобилизации в Украине. Что стоит изменить в процессе?

Данные о приговорах за 2025 год еще не учтены

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только 119 безработных мужчин снялись с учета из-за мобилизации в 2025 году, - Госслужба занятости

Как удается избежать ответственности?

Один из мужчин, который не обновил военно-учетные данные, рассказал, что в начале лета поехал на отдых в Карпаты. На первом же блокпосту его задержали и доставили в ТЦК.

"Пришлось заплатить три тысячи долларов, чтобы просто выйти из ТЦК. Из розыска меня не сняли. Никаких гарантий, что не остановят на другом блокпосту, не дали. Пришлось ехать домой полями через пол-Украины", - сказал он.

Читайте также: Более 720 тысяч отсрочек продлены автоматически, - Шмыгаль

Легальные методы уклонения

Руководитель аналитического отдела "Повернись живим" Антон Муравейник говорит, что некоторые ищут работу с официальной бронью, устраиваются гражданским рабочим в ВСУ или же поступают в университет.

"Еще есть фирмы в регионах, которые имеют "неофициальную" бронь. Они договорились на уровне своего районного ТЦК, чтобы их не трогали", - добавил он.

По словам Муравейника, работодателям и региональным чиновникам невыгодно способствовать мобилизации. Предприятия легальными или нелегальными способами держат своих сотрудников в тени, чтобы не терять дефицитную рабочую силу.

Читайте также: Рада поддержала отсрочку от мобилизации для военных, отслуживших год по контракту "18-24"

Улучшение мобилизации

Член оборонного комитета Рады Ирина Фриз считает, что нужно создать "мотивационный пакет" для новобранцев. Например, предусмотреть скидки на ипотеки и кредиты для открытия бизнеса, увеличить премии за уничтожение российской техники на поле боя, а также заложить единовременные выплаты для контрактников.

"К слову, законопроект с перечнем дополнительных выплат для новобранцев и действующих военных почти два года лежит в Раде без рассмотрения, потому что в Кабмине не могут найти на это деньги", - пишет издание.

По мнению Фриз, установление четких сроков службы во время военного положения было бы "ключевым маркером" и для действующих военных, и для тех, кто собирается мобилизоваться.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

3 ноября 2025 года министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что в МОУ начали подготовку новых типов контрактов. Главная "новация" – установление четких сроков службы. Для контрактов продолжительностью 2–5 лет будет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации после завершения службы.

"Вдруг вы забыли: в Минобороны обещали разработать законодательные изменения о четких сроках службы и в 2023-м, и в 2024-м, и в 2025-м. Но каждый раз военное руководство выступало против. В Генштабе объясняли свою позицию тем, что в случае увольнения большого количества опытных военных со службы, не пополнив подразделения новобранцами, командирам придется выводить свои силы с фронтовых "полей". Удастся ли Минобороны реализовать свою идею-фикс на этот раз, "посмотрим-посмотрим", - говорится в материале.

Читайте: Растет количество жалоб на нарушения со стороны ТЦК: с начала года Лубинец получил 5 тыс. обращений

"Нас дуже мало"- каде тцкун. Настільки "дуже" що п'ятеро одно "оповіщеного" в бус трамбують.
05.11.2025 12:35 Ответить
Навіщо нам наша робоча сила, якщо можна покласти їх в землю і завезти дешевих бангладешців?
05.11.2025 12:33 Ответить
Керівник аналітичного відділу "Повернись живим" Антон Муравейник каже, що деякі шукають роботу з офіційним бронюванням, влаштовуються цивільним робітником у ЗСУ, або ж вступають в університет.

Ууу, які погані ухилянти, видумали собі нормальне життя жити, а не воювати. Антона це дуже злить!!! Хоч сам Антон - військовий розвідник, але він займається дуже важливою АНАЛітикою, тому його мобілізувати не можна, у нього важлива бронь, а у всіх інших - не важлива!
05.11.2025 12:43 Ответить
Цікаво, а під час мобілізації 2014-2015 хоча б 1000 проваджень було? Чи тоді все норм працювало?
05.11.2025 12:28 Ответить
О, ти зі свідків "війна 2014 року відповідає війні початку 2022 року"? Якщо так, то нагадай будь-ласка, скільки впродовж 2014-2015 року впало бомб/ракет на тилові міста типу Черкас, Києва, Львова чи Ужгорода. Потім подивись на площу ведення бойових дій (окремі районі 2 областей тоді і скільки зараз), мовчу про забезпечення сєпарів тоді і ВС РФ зараз (підказка, скільки в Гіркіна було авіації/танків/ракет а скільки в Путіна є того ж самого). А потім, навіть альтернативно обдарований, зможе зрозуміти чому ТОДІ так було і чому ЗАРАЗ так є
05.11.2025 13:35 Ответить
Можна порівняти у відсотковому відношенні до кількості мобілізованих... Чи ви вважаєте, що тоді не ухилялися?
показать весь комментарий
Ухилялися ... тільки порівнювати 2014 і 2025 - не можна
показать весь комментарий
вірно, треба порівнювати 2014 і 2022. скільки тоді добровольців було, скільки ухилянтів.
показать весь комментарий
Цікаво, як може існувати ухилення від мобілізації, коли згідно закону мобілізаційними заходами мають право займатися виключно військові комісаріати, яких наразі не існує у природі?
показать весь комментарий
судья Ковтуненко навіть видав що у нас офіційно нема стану війни,тому більшість мобілізаційних законів не могла вступити в дію....
показать весь комментарий
прийми пігулки
показать весь комментарий
Очікувано, що по факту ти нічого не можеш відповісти.
показать весь комментарий
а що відповідати дурню, що поняття не має, про що пише, ти мабуть свідоу плоскої землі того, що уряд України і всі держ установи приватні компанії?
показать весь комментарий
І правда, дарма я взагалі щось став тобі відповідати. Більше не буду цього робити, бувай.
показать весь комментарий
Мапа 1 в 1 як на виборах президента. На всіх що були. За винятком ТОТ звісно.
показать весь комментарий
Хай би показали статистику по яким регіонам СЗЧсники. Але дивина, бляха муха, найменше в тих областях , які голосували за бубочку і його кварталне шоу!
показать весь комментарий
Навіщо нам наша робоча сила, якщо можна покласти їх в землю і завезти дешевих бангладешців?
показать весь комментарий
Немає вибору - треба триматися до кінця. Навіть при найгіршому сценарії краще вкрити себе честю, ніж ганьбою. Он Карфаген досі пам'ятають - хіба погано?
показать весь комментарий
Мені більше до вподоби Парагвай. Не всі знають, але жахаються, коли дізнаються.
показать весь комментарий
Не всі знають, як Фінляндія перемогла СРСР. Коли дізнаються, то теж шось якось не в захваті)
показать весь комментарий
Бо то не наш профіль. Наше то as long as it takes, і чим більше long, тим краще.
показать весь комментарий
Аякже, це як в компуторних іграх режим виживання. Чим довше протримаєшся, тим більше балів отримаєш)
показать весь комментарий
там теж влада крала а воювали тільки бідні???і була каста виправдовувачів-агітаторів,хоч би хто але не я???може про ізраїль розкажеш як багато у нас спільного???
показать весь комментарий
Там теж взяли й перемогли, незважаючи ні на що. От як ми переможемо. Хоча ми ще краще переможемо, бо не зупинимося там, де фіни.
показать весь комментарий
з такими героями ми обов'язково витримаємо.....
показать весь комментарий
а що ж тобі в тому подобається??що знищили під 90% чоловічої статі??що в боях гинули діти до 10 років??чи те що країна досі не оклигала після тих безглуздих і спланованих ,,партнерами,, подій???
показать весь комментарий
Сарказм то не ваше. Так, саме то і "подобається".
показать весь комментарий
Мені більше до вподоби -це ваше??і це не сарказм,я не сміюся зі смерті та страждань...
показать весь комментарий
"Нас дуже мало"- каде тцкун. Настільки "дуже" що п'ятеро одно "оповіщеного" в бус трамбують.
показать весь комментарий
депутани видали що тцк +_-200 000
показать весь комментарий
але це одні і ті само п'ятеро, а не на кожного ухилянта по п'ятеро. а ти, між іншим, мобілізувалося, чи тільки гавкаєш з під дивану?
показать весь комментарий
А хто цікавиться? Якесь фуфло? Чи ти одне з тих п'яти? Смерди в іншому місці, лайно.
показать весь комментарий
що підарок, так швидко злився?
показать весь комментарий
Та не сміши,мерзота.
показать весь комментарий
мерзота ти і твої два батька
показать весь комментарий
Дуже і дуже прикро---одні воюють,а інші жирують чи ховаються. Чому ми не говоримо і не застосовуємо про один "маральний засіб"---позбавлення всіх виборчих прав Чому такі особи,які не хочуть захищати свою Батьківщину можуть вирішувати її долю. Це люди---перекотиполе. В них відсутній обов"язок--то чому ми їй надаємо право для вирішення долі країни чи громади Потрібно провести зміни і Конституції і законодавства-хотя би на певний термі-два-три періоди. АЛЕ ПОХОЖЕ,ЩО НИНІШНЯ ВЛАДА БОЇТЬСЯ ЦЕ РОБИТИ,адже це її виборчий лехторат---прильникі "руцкого міра". "какая разніца" .по приколу хоть посміємся.Президент і вся нинішня влада бореться за свій лехторат,а країна їм "до ломпочки"--чим більше загине свідомих тим їй краще.
показать весь комментарий
Буси й дастери, які в нон-стоп режимі катаються, прекрасно виконують функцію розшуку порушників і "порушників", не треба прибіднятися.
показать весь комментарий
якими НПА підкріплений подібний розшук,затримання та доставка???тому що так треба чи хтось захотів???...
показать весь комментарий
Ну якшо серйозно то всі закони замінені "військовою необхідністю". Коротше, мета виправдовує засоби. Це якшо реалістично, а не про якісь там віртуальні речі. Коротше, кого хочуть, того й ловлять, а кому не подобається то його проблеми)
показать весь комментарий
тоді чому очікують що ,,добровольці,, підтримають та приймуть протиправну,антилюдяну ,,військову необхідність???ви наприклад знайшли себе не на смітнику звичайно,чому впевнені що інші звідти???
показать весь комментарий
Керівник аналітичного відділу "Повернись живим" Антон Муравейник каже, що деякі шукають роботу з офіційним бронюванням, влаштовуються цивільним робітником у ЗСУ, або ж вступають в університет.

Ууу, які погані ухилянти, видумали собі нормальне життя жити, а не воювати. Антона це дуже злить!!! Хоч сам Антон - військовий розвідник, але він займається дуже важливою АНАЛітикою, тому його мобілізувати не можна, у нього важлива бронь, а у всіх інших - не важлива!
05.11.2025 12:43 Ответить
Дохрена всяких отаких аналітичних центрів громадських організацій відкрилося, чим вони займаються, фіг його зна, але там всі заброньовані, запам'ятайте цкуни якщо ви мобілізуєте простого работягу, (слюсар, токарь, зварювальник тощо) то держава недоотримає податків на сотні мільйонів гривень щомісяця, в краник звідки допомагають інші країни рано чи пізно перекриють...Але цкуняра надто тупий щоб це розуміти і просто виконує по наказам кабінетних генералів щурів про добову поставку не розуміючи наслідків! ( Автор , це не до тебе претензія, а взагалі до оцих жирних пик "інвалідів" які вештаються кожен день попиваючи каву)
05.11.2025 13:13 Ответить
Чогось нічого не сказано, звідки береться така кількість справ. А головне, навіщо. А це хлопці, круговорот бабла в природі. Приведу свій приклад. В серпні виявилось, що мене подали у розшук "у зв'язку з невчасним оновленням даних" при цьому прямо в цій картці було вказано, що "дані оновлені вчасно".
Тиждень тому прийшло сповіщення, мол "дякуємо за вашу свідомість, з розшуку знято", а через годину "вас подано у розшук, у зв'язку зі зміною адреси", при тому, що адресу я років 20 останніх не змінював.
Далі ця інформація автоматично прилітає на райвідділи міста (при чому навіть у район, де ви не прописані), де місцеве керівництво починає присовувати дільничім, давай мол шукай ухилянта.
Тобто є система, де тебе подають у розшук з абсолютно не існуючої причини, а далі починається полювання. Або (як лох) добровільно погодься і сплати 50% штрафу, або шукай юриста, який буде доводити незаконність, або готуй кеш, для виходу з підвалу ТЦК
А журналісти наші позасовували язики в сраки і знімають ролики, як там на кацапстані погано живеться. А тут звичайна людина не сім'ю побачити не може, ні працювати спокійно, ні пересуватись банально по місту.
05.11.2025 13:05 Ответить
розраховано на лоха,на неуважність,незнання,що поведеться на безпідставні дії,сам прибіжить чи в чергове сплате навіть не оформлений штраф.....оферти-вам пропонують,а ви чи погоджуєтеся чи ні,один з видів шахраства,зрівняйте з колекторами
показать весь комментарий
Їх так мало що , набігають по 7 відвертих рил на одного і кричать "нікому воювати!" Мусора, військові пенсіонери, судді, прокурори, пошарьтеся там, роботи непочатий край, але отакі цкашні шістки які звикли щемити простий люд на таких людей ссуться і сруться щось відкривати.
показать весь комментарий
ТЦК часто мобілізує хворих і кволих, бо щомісяця треба закривати "мобілізаційні" плани. Більшість із цих людей ніколи не зможуть ефективно виконувати бойові завдання. Джерело: https://censor.net/ua/n3583397

хоч одного тцкашніка покарали за такий зрив мобілізації????????
показать весь комментарий
На судову владу покладено не лише величезне професійне навантаження, а й серйозний рівень публічного контролю.
https://yur-gazeta.com/golovna/yak-zminyuetsya-sudova-sistema-u-period-reform--barsuk-marina-suddya-pags.html
показать весь комментарий
До співучасті членів Вищої ради правосуддя у державній зраді залишилось 6 днів.
Р.Кравець
показать весь комментарий
От цікаво , а Луганський ТЦК він де і кому штрафи виписував ?,
показать весь комментарий
Луганський ТЦК в одній будівлі знаходяться з мерією Маріуполя.
показать весь комментарий
