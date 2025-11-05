Охоронця Джолі дорогою до Херсону затримали військові ТЦК, - нардеп Гончаренко

Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки, амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі, яка відвідала Херсон 5 листопада. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.

Про це написали місцеві пабліки та підтвердив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про ситуацію

За інформацією пабліків, авто із охоронцем Джолі зупинили на одному з блокпостів у Миколаївській області.

Зазначено, що чоловік нібито мав проблеми з документами. Охоронець звернувся до представника Національної гвардії України з проханням його відпустити, однак той, пишуть телеграм-канали, відмовився це зробити. 

Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.

Джолі приїхала до ТЦК

Пабліки пишуть, що охоронця Джолі довго не відпускали з центру комплектування. Згодом у ТЦК прийшла особисто Анджеліна Джолі.

У соцмережах оприлюднили кадри, на яких акторка заходить до військкомату.

Що кажуть в ЗСУ

Водночас в командуванні Сухопутних військ ЗСУ повідомили "ТСН" таке: 

 "З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала та попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця — це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав по своїх справах. Проблемних питань не виникало. Усе в рамках закону", - розповіли там.

Військовий ЗСУ Станіслав Бунятов прокоментував ситуацію із затриманням охоронця акторки. Він наголосив, "якщо це правда, то мені соромно за нас".

"Уявіть обличчя ТЦК, коли Анжеліна Джолі прийшла забирати з "прийомки" свого охоронця", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Топ коментарі
+44
05.11.2025 19:12 Відповісти
+33
"Заїхала та попросилася до вбиральні", хоч би не ганьбили країну уроди,
Бачили ми фото ваших вбиралень на ДВРЗ.
05.11.2025 19:09 Відповісти
+30
Так, це як у 2019 році - досі незрозуміло, як той чоловік із «95 кварталу» навішав лапші 73% виборців, а потім кликав усіх на шашлик… Та так кликав, що багато тисяч українців і стали тим самим «шашликом».
05.11.2025 19:25 Відповісти
так а шо охоронець має якусь індульгенції, не впав головою об підлогу і добре
05.11.2025 22:27 Відповісти
А боевых ********* 95 квартала тцк останавливает?
05.11.2025 22:31 Відповісти
Та нехай ТЦК слідучуюго разу затримає кортеж Зеленського та не відпускають охоронців поки Зеля не пройде сам в ТЦК щоб їх забрати.
05.11.2025 22:55 Відповісти
Welcome to Ukraine, Анджеліно. Виявилось, що ти - ангел-охоронець для свого охоронця.
05.11.2025 22:57 Відповісти
А охоронець Ангеліни не підлягає призову згідно з законом України, чи що той вилупок Гончаренко має на увазі?
06.11.2025 00:10 Відповісти
Маразм крепчал и танки наши быстры... А с другой стороны, такие гости имеют непробиваемое сопровождение (с нашей стороны). Кто на этом нагрел руки? ... ыя-оу, абырвалг... а`бабагаламага...
06.11.2025 00:47 Відповісти
Каароч. один позитив з цiеi iсторii , тiпо, NO PASARAN !!!
06.11.2025 00:51 Відповісти
Позорище під назвою тцк вийшло на міжнародний рівень.
06.11.2025 01:24 Відповісти
новини неповні:

"після того як місс Джолі закінчила шукати вбиральню, до машини швидкої допомоги доправили всіх працівників тцк"

тчк
06.11.2025 02:53 Відповісти
Обісрались на весь світ. Ну я вже не знаю, які треба аргументи Сухопутним
06.11.2025 07:50 Відповісти
06.11.2025 09:03 Відповісти
Как и следовало ожидать это еще не конец, скандал обрастает новыми подробностями. Оказывается наши доблестные силовики провтыкали Джоли на границе и она перешла ее пешком))) ( правда не понятно с какой стороны и как долго она пешком ходила) Командование Сухопутных войск удалило свой бред про туалет, и история с водителем которого вежливо пригласили в ТЦК далека от завершения.
06.11.2025 14:00 Відповісти
саунна простітутка приревнував ,що Анджеліна не поїхала до нього,а до дітей в Херсон.така народна любов.
06.11.2025 14:58 Відповісти
Тобто... у вбиральню у дорогий ресторан вона не попросилась... Захтілось у військовий... там де мачо багато!
06.11.2025 15:33 Відповісти
