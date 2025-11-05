Охоронця Джолі дорогою до Херсону затримали військові ТЦК, - нардеп Гончаренко
Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки, амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі, яка відвідала Херсон 5 листопада. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.
Про це написали місцеві пабліки та підтвердив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про ситуацію
За інформацією пабліків, авто із охоронцем Джолі зупинили на одному з блокпостів у Миколаївській області.
Зазначено, що чоловік нібито мав проблеми з документами. Охоронець звернувся до представника Національної гвардії України з проханням його відпустити, однак той, пишуть телеграм-канали, відмовився це зробити.
Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.
Джолі приїхала до ТЦК
Пабліки пишуть, що охоронця Джолі довго не відпускали з центру комплектування. Згодом у ТЦК прийшла особисто Анджеліна Джолі.
У соцмережах оприлюднили кадри, на яких акторка заходить до військкомату.
Що кажуть в ЗСУ
Водночас в командуванні Сухопутних військ ЗСУ повідомили "ТСН" таке:
"З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала та попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця — це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав по своїх справах. Проблемних питань не виникало. Усе в рамках закону", - розповіли там.
Військовий ЗСУ Станіслав Бунятов прокоментував ситуацію із затриманням охоронця акторки. Він наголосив, "якщо це правда, то мені соромно за нас".
"Уявіть обличчя ТЦК, коли Анжеліна Джолі прийшла забирати з "прийомки" свого охоронця", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.
- Нагадаємо, американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала 5 листопада місто Херсон із непублічним візитом.
"після того як місс Джолі закінчила шукати вбиральню, до машини швидкої допомоги доправили всіх працівників тцк"
