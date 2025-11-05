РУС
Новости Фото Визит Анджелины Джоли в Херсон
Анджелина Джоли приехала в Херсон и посетила медицинские учреждения. ФОТО

Американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сначала сообщило местное издание "Міст", впоследствии подтвердило "Суспільне".

Детали визита

По данным местных изданий, Джоли посетила медицинские учреждения, в частности - детскую больницу и роддом.

На фото, которые распространяют в соцсетях, видно, что Анджелина Джоли встретилась с детьми в укрытии.

Анджелина Джоли в Херсоне 5 ноября

Фото: Скриншот со страницы в X (Twitter)


Поддержка Джоли

Актриса также публично поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения.

Напомним, Джоли уже посещала Украину в апреле 2022 года по личной инициативе.

Во Львове она посетила детей, пострадавших от ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, а также пообщалась с вынужденными переселенцами на железнодорожном вокзале города.

В официальном заявлении актриса призналась, что была поражена стойкостью и мужеством украинского народа.

Автор: 

актер (305) визит (3188) Херсон (3151) Херсонская область (5364) Херсонский район (675)
Топ комментарии
+35
Людина з Великої букви
показать весь комментарий
05.11.2025 17:35 Ответить
+30
Дякую
показать весь комментарий
05.11.2025 17:33 Ответить
+24
ТЦК та шлях Анджеліни Джолі до Херсона: кортеж зірки зупинили на блокпості, пишуть місцеві ЗМІ.

Співробітники ТЦК повідомили, що у одного чоловіка виявились проблеми з документами, на що він відповів, що «везе дуже важливу людину-миротворця». Відповідь на це - «нам все одно, кого ти везеш. Немає документів - їдемо у військкомат», таке уточнення поширюють у телеграм-каналах.

Далі весь кортеж, Анджеліною в одному з авто попрямувала до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині. Зірка здивувала військових навідавшись у приміщення відомства в ході перевірки її охоронця.
показать весь комментарий
05.11.2025 17:36 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
05.11.2025 17:33 Ответить
«нам все одно, кого ти везеш. Немає документів - їдемо у військкомат»

перші ростки правосознанія в Україні ?
може колись таки будуть Закон і Порядок

.
показать весь комментарий
05.11.2025 18:44 Ответить
Людина з Великої букви
показать весь комментарий
05.11.2025 17:35 Ответить
ТЦК та шлях Анджеліни Джолі до Херсона: кортеж зірки зупинили на блокпості, пишуть місцеві ЗМІ.

Співробітники ТЦК повідомили, що у одного чоловіка виявились проблеми з документами, на що він відповів, що «везе дуже важливу людину-миротворця». Відповідь на це - «нам все одно, кого ти везеш. Немає документів - їдемо у військкомат», таке уточнення поширюють у телеграм-каналах.

Далі весь кортеж, Анджеліною в одному з авто попрямувала до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині. Зірка здивувала військових навідавшись у приміщення відомства в ході перевірки її охоронця.
показать весь комментарий
05.11.2025 17:36 Ответить
Бггг... Бреду Піту вже є 60? А то теж надумає приїхати і його на блокпості відкиздять і бусіфікують.
показать весь комментарий
05.11.2025 17:38 Ответить
На щастя є! Тому можливо і приїде. Ваєвать йому рєлігія нє пазваляєть. Якщо приїде - запрошу його у гості. Пригощу махоркою, молдавськими циберками і безакцизною «горілкою». На закусь є балют і тунцзидань. Можу для смаку ще придбати Preserved duck egg і Surströmming Röda Ulven Філе 400г банка. Гаукарль Теж є, але не дам. Хоча дуже давно мрію побувати на Юкатані і Кубі. Но тільки не в Ґуантанамо чи на Іслас Маріас.
показать весь комментарий
05.11.2025 19:03 Ответить
Потім нова новина. Миколаївські ТЦК "абілєтілі" охоронця Анджеліни Джолі. Взяли трохи менше ніж зазвичай за автограф знаменитості
показать весь комментарий
05.11.2025 17:40 Ответить
Свине кацапська, до чого тут твоє рохкання?
показать весь комментарий
05.11.2025 17:54 Ответить
Ухилянти придумують різну херню про ТЦК. Служіть ідіть, досить ховатися під ліжками.
показать весь комментарий
05.11.2025 18:42 Ответить
ТЦКуни то переодягнені мусора аваківські, а отже інтеллектом не обтяжені, відстрілювати як собак скаженних
показать весь комментарий
05.11.2025 19:23 Ответить
Надеюсь Лара Крофт прошла ВЛК?
показать весь комментарий
05.11.2025 23:21 Ответить
Молодець!
показать весь комментарий
05.11.2025 17:36 Ответить
Респект красуні.
показать весь комментарий
05.11.2025 17:37 Ответить
чарівна красуня із великим щирим серцем
many thanks!
показать весь комментарий
05.11.2025 17:39 Ответить
Я не те щоб її фан, але це дуже гарно з її боку... 👍
показать весь комментарий
05.11.2025 17:40 Ответить
Джолі респект. Справжня голубка миру та правди.
показать весь комментарий
05.11.2025 17:41 Ответить
Воєнком дуже просив фото для тещі. Тому прийшлося.
показать весь комментарий
05.11.2025 17:41 Ответить
Доїхали "ні тока ліш всє". Когось з рейсу зняли котики ТЦК
показать весь комментарий
05.11.2025 17:44 Ответить
"Ordnung muss sein" (порядок мусить бути)
Отто фон Бісмарк - залізний канцлер

.
показать весь комментарий
05.11.2025 18:48 Ответить
Цей "порядок" буде у всіх ЗМІ планети.
С Новим ґодом, таварісчі зільониє!
показать весь комментарий
05.11.2025 19:05 Ответить
весь світ лише зааплодує, що мобілізували українського ухилянта і їм, можливо, що не факт, не доведеться воювати з рашиською ордою

.
показать весь комментарий
05.11.2025 19:12 Ответить
Дурнувата шерепа...у мізках смалець всох?!!
показать весь комментарий
06.11.2025 19:55 Ответить
Міхайлова... Прізвище оповіло все...
Таваріщь, підчитайте собі щось про цього "ухилянта" і його проблеми зі здоров'ям. Це не є державною таємницею.
показать весь комментарий
06.11.2025 20:09 Ответить
Ще одне підвердженя того що Україна перемагає срашку.
Вона просто рекламує себе зрозумівши що вже є ті хто перемагають, створює хайп своєї особи.
На відміну від "Шварца", ну того що "термінатор".
Той у перші ж дні рашиської відкритої агресії випустив відос із засудженням кацапів.
Маючий очі побачить, маючий вуха почує.
показать весь комментарий
05.11.2025 17:45 Ответить
Вона не вперше приїздить
показать весь комментарий
05.11.2025 17:51 Ответить
якось піх.
Вона працює на свій рейтинг, а от Арнольд зразу мовив.
показать весь комментарий
05.11.2025 18:48 Ответить
"не важливо якого кольору Шварц, головне що Джолі "ловить мишей"
Ден-Сяо-Пін - архітектор ********* Китаю

.
показать весь комментарий
05.11.2025 18:51 Ответить
Одне діло мовити, зовсім інше приїхати особисто
показать весь комментарий
05.11.2025 18:52 Ответить
не мели чушь, джоли с самог начала поддерживает украину
"первый раз Анджелина Джоли приехала в Украину 30 апреля 2022 года"
показать весь комментарий
05.11.2025 19:24 Ответить
смілива Джолі ❤️ 🇺🇦 ...
показать весь комментарий
05.11.2025 17:52 Ответить
Херсон - це вже фактично ЛБЗ, хіба що піхотних атак майже немає.
показать весь комментарий
05.11.2025 17:56 Ответить
так, поїздка була ризикова.
кацапи мають пудову свічку в церкві поставити, що з Анжелікою нічого на сталось.
інакше б не відбрикались - півсвіту дибки стало

.
показать весь комментарий
05.11.2025 18:54 Ответить
Прямо півсвіту.
Багато волонтерів вже загинуло.
показать весь комментарий
05.11.2025 19:24 Ответить
Повісять на нас, дєлов-то на рибью ногу.
показать весь комментарий
06.11.2025 09:12 Ответить
весною візит у Львів
показать весь комментарий
05.11.2025 18:01 Ответить
одно дело львив совсем другое херсон)как бы разница есть
показать весь комментарий
05.11.2025 18:03 Ответить
Львів. Але це нє щітаєцца...
показать весь комментарий
06.11.2025 20:15 Ответить
Дякуємо!
показать весь комментарий
05.11.2025 18:12 Ответить
Після першого візіту Джолі почався вдалий контрнаступ ЗСУ на Херсонщіні і Харьківщіні!!!Цей раз має бути ще краще!
показать весь комментарий
05.11.2025 18:16 Ответить
Справжній людині-респект...
показать весь комментарий
05.11.2025 18:41 Ответить
що то за охоронець що від тцкашніків не зміг відбитися? прийшлося Анджеліні Джолі його розбусярювати.
показать весь комментарий
05.11.2025 18:43 Ответить
Обережно з ейфорією та подяками! А то гундосик образиться і дасть команду гнилюку знайти у візиті Анджеліни російський слід.
показать весь комментарий
05.11.2025 18:46 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
05.11.2025 19:04 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
06.11.2025 08:31 Ответить
 
 