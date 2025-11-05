Анджелина Джоли приехала в Херсон и посетила медицинские учреждения. ФОТО
Американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сначала сообщило местное издание "Міст", впоследствии подтвердило "Суспільне".
Детали визита
По данным местных изданий, Джоли посетила медицинские учреждения, в частности - детскую больницу и роддом.
На фото, которые распространяют в соцсетях, видно, что Анджелина Джоли встретилась с детьми в укрытии.
Поддержка Джоли
Актриса также публично поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения.
Напомним, Джоли уже посещала Украину в апреле 2022 года по личной инициативе.
Во Львове она посетила детей, пострадавших от ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, а также пообщалась с вынужденными переселенцами на железнодорожном вокзале города.
В официальном заявлении актриса призналась, что была поражена стойкостью и мужеством украинского народа.
перші ростки правосознанія в Україні ?
може колись таки будуть Закон і Порядок
.
Співробітники ТЦК повідомили, що у одного чоловіка виявились проблеми з документами, на що він відповів, що «везе дуже важливу людину-миротворця». Відповідь на це - «нам все одно, кого ти везеш. Немає документів - їдемо у військкомат», таке уточнення поширюють у телеграм-каналах.
Далі весь кортеж, Анджеліною в одному з авто попрямувала до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині. Зірка здивувала військових навідавшись у приміщення відомства в ході перевірки її охоронця.
many thanks!
Отто фон Бісмарк - залізний канцлер
.
С Новим ґодом, таварісчі зільониє!
.
Таваріщь, підчитайте собі щось про цього "ухилянта" і його проблеми зі здоров'ям. Це не є державною таємницею.
Вона просто рекламує себе зрозумівши що вже є ті хто перемагають, створює хайп своєї особи.
На відміну від "Шварца", ну того що "термінатор".
Той у перші ж дні рашиської відкритої агресії випустив відос із засудженням кацапів.
Маючий очі побачить, маючий вуха почує.
Вона працює на свій рейтинг, а от Арнольд зразу мовив.
Ден-Сяо-Пін - архітектор ********* Китаю
.
"первый раз Анджелина Джоли приехала в Украину 30 апреля 2022 года"
кацапи мають пудову свічку в церкві поставити, що з Анжелікою нічого на сталось.
інакше б не відбрикались - півсвіту дибки стало
.
Багато волонтерів вже загинуло.