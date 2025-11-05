Анджелина Джоли приехала в Херсон и посетила медицинские учреждения. ФОТО

Американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сначала сообщило местное издание "Міст", впоследствии подтвердило "Суспільне".

Детали визита

По данным местных изданий, Джоли посетила медицинские учреждения, в частности - детскую больницу и роддом.

На фото, которые распространяют в соцсетях, видно, что Анджелина Джоли встретилась с детьми в укрытии.

Поддержка Джоли

Актриса также публично поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения.

Напомним, Джоли уже посещала Украину в апреле 2022 года по личной инициативе.

Во Львове она посетила детей, пострадавших от ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, а также пообщалась с вынужденными переселенцами на железнодорожном вокзале города.

В официальном заявлении актриса призналась, что была поражена стойкостью и мужеством украинского народа.

