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В бою за Украину погиб актер Назар Малик. ФОТО

22 мая 2025 года на Покровском направлении погиб офицер Вооруженных Сил Украины, актер Назар Малик.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Творческого объединения "Ночь в университете", передает Цензор.НЕТ.

Погиб актер Назар Малик

"Сотник Панас Бульба, подопытный пациент на лекции о холере, Гетман Скоропадский, Петр Косач, киевский губернатор Васильчиков, генерал Крымский, префект конгрегации Могило-Мазепинской Академии, брат Назарий из Белого братства, шутцер... Это лишь небольшой перечень ролей, в которых с первых экскурсий "Ночь в университете" с 2016 года вы могли знать и видеть нашего актера Назара Малика. К сожалению, других ролей не будет. Назар Малик как воин пал с оружием в руках 22 мая 2025 года, защищая Украину на Покровском направлении", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что он вступил в ряды ВСУ в 2024 году.

"Назара сложно было не заметить. Он был смешным и остроумным, и хоть не все его понимали, сложно не согласиться с тем, какую большую часть в нашем проекте он составлял. Товарищ, друг, брат и сын, знаток военной истории и вооружения, импровизатор, шутник, почетный амбассадор Массандры, человек с едва ли не самым большим количеством шинелей без пуговиц и петлиц из гримерки, а с 2024 года - офицер Вооруженных Сил Украины. Благодарим за чин. Будем скорбеть и помнить. Еще почтим тебя в украинском Крыму", - добавили в объединении.

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Автор: 

актер (297) потери (4418) ВСУ (6665)


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Топ комментарии
+41
Вічна Памʼять і Слава!
Співчуття рідним та близьким.
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24.05.2025 21:05
+29
А тим часом кварталшний ЗЕшмурдяк продовжує бабло косити , впарюючи дурним пересічним73% веселуху та розважалаво ... і ніяке ТЦК їхнім концертам не заважає.
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24.05.2025 21:06
+20
Світла Памʼть Герою України та щирі
співчуття його родині 😪😪😪
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24.05.2025 21:20
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Вічна Памʼять і Слава!
Співчуття рідним та близьким.
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24.05.2025 21:05 Ответить
Війна давно б закінчилася, якби діючий ********** України віддав наказ на фізичну ліквідацію Пуйла. В реальності цього сценарію розвитку подій немає сумнівів. "Великі гроші можуть все, а що не можуть великі гроші, те можуть дуже великі гроші". Але цей ********** ніколи такий наказ не віддасть, бо зразу втрачає **********ство. А він ще не відпрацював Бені Бородачу за серіал "Слуга народа"
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25.05.2025 00:47 Ответить
А тим часом кварталшний ЗЕшмурдяк продовжує бабло косити , впарюючи дурним пересічним73% веселуху та розважалаво ... і ніяке ТЦК їхнім концертам не заважає.
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24.05.2025 21:06 Ответить
Реднек розкрий очі, ЗЕкагал знущається, краде, бреше, покриває злочинців-корупціонерів, саботує виготовлення зброї ……
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25.05.2025 00:14 Ответить
Твої мозок, в 19 році, якщо він там був
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25.05.2025 14:47 Ответить
Земля пухом.
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24.05.2025 21:15 Ответить
Світла Памʼть Герою України та щирі
співчуття його родині 😪😪😪
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24.05.2025 21:20 Ответить
На фоні новин що москальська сволота безкарно їздить куди хоче
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24.05.2025 21:22 Ответить
користуючись "кришею" погранслужби, СБУ, ОПи...

не вірю, що вони і ЗЄля особисто ! не знали, що Портнов був в Україні і зустрічався з судєйськими високопосадовцями

це черговий Вагнергейт ЗЄлі, але під час війни !

особливо гидко ! бо гинуть наші Воїни !

.

.
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24.05.2025 23:13 Ответить
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24.05.2025 21:24 Ответить
Вічна Пам'ять Герою!
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24.05.2025 21:48 Ответить
Світла Пам"ять Людині, Герою, Воїну......
Ця підла війна забирає найкращих, сіль нашої землі.

Не дає спокою думка, що йде відємній відбір, коли кращих щодня, щогодини меншає, а підлої мерзоти, без принципів, без совісті, без знань, якій какаяразніца на все що дорого людині, отакого непотребу все більше і більше, бо це бидло заміщає собою наших найкращих, яких не воскресиш. чБісить те, що всього цього могло не бути, якби пересічні вміли хоч іноді думати та відповідати за свій вибір і за те, чим він може обернутися для країни в якій вониж самі й живуть.
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24.05.2025 22:02 Ответить
так, з кожним некрологом на Цензорі бачимо який цвіт Української Нації ми втрачаємо і стає все страшніше - хто ж залишиться?
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24.05.2025 23:07 Ответить
Та отакі довбограі, як Александр лазебник і залишаться
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25.05.2025 14:50 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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24.05.2025 22:08 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

гинуть найкращі українці !
молоді, гарні, талановиті, ті, які мали б жити та творити майбутнє нашої Україні ...
.
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24.05.2025 23:04 Ответить
Герою Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦😢
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24.05.2025 23:24 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Україну Герою....
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25.05.2025 09:10 Ответить
 
 