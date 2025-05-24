В бою за Украину погиб актер Назар Малик. ФОТО
22 мая 2025 года на Покровском направлении погиб офицер Вооруженных Сил Украины, актер Назар Малик.
Об этом сообщается на фейсбук-странице Творческого объединения "Ночь в университете", передает Цензор.НЕТ.
"Сотник Панас Бульба, подопытный пациент на лекции о холере, Гетман Скоропадский, Петр Косач, киевский губернатор Васильчиков, генерал Крымский, префект конгрегации Могило-Мазепинской Академии, брат Назарий из Белого братства, шутцер... Это лишь небольшой перечень ролей, в которых с первых экскурсий "Ночь в университете" с 2016 года вы могли знать и видеть нашего актера Назара Малика. К сожалению, других ролей не будет. Назар Малик как воин пал с оружием в руках 22 мая 2025 года, защищая Украину на Покровском направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он вступил в ряды ВСУ в 2024 году.
"Назара сложно было не заметить. Он был смешным и остроумным, и хоть не все его понимали, сложно не согласиться с тем, какую большую часть в нашем проекте он составлял. Товарищ, друг, брат и сын, знаток военной истории и вооружения, импровизатор, шутник, почетный амбассадор Массандры, человек с едва ли не самым большим количеством шинелей без пуговиц и петлиц из гримерки, а с 2024 года - офицер Вооруженных Сил Украины. Благодарим за чин. Будем скорбеть и помнить. Еще почтим тебя в украинском Крыму", - добавили в объединении.
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Співчуття рідним та близьким.
співчуття його родині 😪😪😪
не вірю, що вони і ЗЄля особисто ! не знали, що Портнов був в Україні і зустрічався з судєйськими високопосадовцями
це черговий Вагнергейт ЗЄлі, але під час війни !
особливо гидко ! бо гинуть наші Воїни !
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Ця підла війна забирає найкращих, сіль нашої землі.
Не дає спокою думка, що йде відємній відбір, коли кращих щодня, щогодини меншає, а підлої мерзоти, без принципів, без совісті, без знань, якій какаяразніца на все що дорого людині, отакого непотребу все більше і більше, бо це бидло заміщає собою наших найкращих, яких не воскресиш. чБісить те, що всього цього могло не бути, якби пересічні вміли хоч іноді думати та відповідати за свій вибір і за те, чим він може обернутися для країни в якій вониж самі й живуть.
Герою Слава !
співчуття рідним...
гинуть найкращі українці !
молоді, гарні, талановиті, ті, які мали б жити та творити майбутнє нашої Україні ...
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Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Україну Герою....