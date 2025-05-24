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Новини Фото Втрати України
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У бою за Україну загинув актор Назар Малік. ФОТО

22 травня 2025 року на Покровському напрямку загинув офіцер Збройних Сил України, актор Назар Малік.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Творчого об’єднання "Ніч в університеті", передає Цензор.НЕТ.

Загинув актор Назар Малік

"Сотник Панас Бульба, піддослідний пацієнт на лекції про холеру, Гетьман Скоропадський, Петро Косач, київський губернатор Васильчиков, генерал Кримський, префект конгрегації Могило-Мазепинської Академії, брат Назарій з Білого братства, шутцер… Це лише невеликий перелік ролей, в яких із перших екскурсій "Ніч в університеті" з 2016 року ви могли знати і бачити нашого актора Назара Маліка. На жаль, інших ролей не станеться. Назар Малік як воїн поліг зі зброєю в руках 22 травня 2025 року, захищаючи Україну на Покровському напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що він долучився до лав ЗСУ 2024 року.

"Назара складно було не помітити. Він був смішним і дотепним, і хоч не всі його розуміли, складно не погодитися з тим, яку велику частину в нашому проєкті він становив. Товариш, друг, брат і син, знавець військової історії та озброєння, імпровізатор, жартівник, почесний амбасадор Масандри, людина з чи не найбільшою кількістю шинелей без ґудзиків і петлиць з гримерки, а з 2024 року - офіцер Збройних Сил України. Дякуємо за чин. Будемо сумувати і пам’ятати. Ще вшануємо тебе в українському Криму", - додали в об’єднанні.

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Автор: 

актор (144) втрати (4433) ЗСУ (7637)


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Топ коментарі
+41
Вічна Памʼять і Слава!
Співчуття рідним та близьким.
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24.05.2025 21:05
+29
А тим часом кварталшний ЗЕшмурдяк продовжує бабло косити , впарюючи дурним пересічним73% веселуху та розважалаво ... і ніяке ТЦК їхнім концертам не заважає.
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24.05.2025 21:06
+20
Світла Памʼть Герою України та щирі
співчуття його родині 😪😪😪
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24.05.2025 21:20
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Вічна Памʼять і Слава!
Співчуття рідним та близьким.
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24.05.2025 21:05 Відповісти
Війна давно б закінчилася, якби діючий ********** України віддав наказ на фізичну ліквідацію Пуйла. В реальності цього сценарію розвитку подій немає сумнівів. "Великі гроші можуть все, а що не можуть великі гроші, те можуть дуже великі гроші". Але цей ********** ніколи такий наказ не віддасть, бо зразу втрачає **********ство. А він ще не відпрацював Бені Бородачу за серіал "Слуга народа"
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25.05.2025 00:47 Відповісти
А тим часом кварталшний ЗЕшмурдяк продовжує бабло косити , впарюючи дурним пересічним73% веселуху та розважалаво ... і ніяке ТЦК їхнім концертам не заважає.
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24.05.2025 21:06 Відповісти
Реднек розкрий очі, ЗЕкагал знущається, краде, бреше, покриває злочинців-корупціонерів, саботує виготовлення зброї ……
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25.05.2025 00:14 Відповісти
Твої мозок, в 19 році, якщо він там був
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25.05.2025 14:47 Відповісти
Земля пухом.
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24.05.2025 21:15 Відповісти
Світла Памʼть Герою України та щирі
співчуття його родині 😪😪😪
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24.05.2025 21:20 Відповісти
На фоні новин що москальська сволота безкарно їздить куди хоче
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24.05.2025 21:22 Відповісти
користуючись "кришею" погранслужби, СБУ, ОПи...

не вірю, що вони і ЗЄля особисто ! не знали, що Портнов був в Україні і зустрічався з судєйськими високопосадовцями

це черговий Вагнергейт ЗЄлі, але під час війни !

особливо гидко ! бо гинуть наші Воїни !

.

.
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24.05.2025 23:13 Відповісти
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24.05.2025 21:24 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою!
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24.05.2025 21:48 Відповісти
Світла Пам"ять Людині, Герою, Воїну......
Ця підла війна забирає найкращих, сіль нашої землі.

Не дає спокою думка, що йде відємній відбір, коли кращих щодня, щогодини меншає, а підлої мерзоти, без принципів, без совісті, без знань, якій какаяразніца на все що дорого людині, отакого непотребу все більше і більше, бо це бидло заміщає собою наших найкращих, яких не воскресиш. чБісить те, що всього цього могло не бути, якби пересічні вміли хоч іноді думати та відповідати за свій вибір і за те, чим він може обернутися для країни в якій вониж самі й живуть.
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24.05.2025 22:02 Відповісти
так, з кожним некрологом на Цензорі бачимо який цвіт Української Нації ми втрачаємо і стає все страшніше - хто ж залишиться?
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24.05.2025 23:07 Відповісти
Та отакі довбограі, як Александр лазебник і залишаться
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25.05.2025 14:50 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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24.05.2025 22:08 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

гинуть найкращі українці !
молоді, гарні, талановиті, ті, які мали б жити та творити майбутнє нашої Україні ...
.
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24.05.2025 23:04 Відповісти
Герою Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦😢
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24.05.2025 23:24 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Україну Герою....
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25.05.2025 09:10 Відповісти
 
 