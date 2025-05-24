У бою за Україну загинув актор Назар Малік. ФОТО

22 травня 2025 року на Покровському напрямку загинув офіцер Збройних Сил України, актор Назар Малік.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Творчого об’єднання "Ніч в університеті", передає Цензор.НЕТ.

"Сотник Панас Бульба, піддослідний пацієнт на лекції про холеру, Гетьман Скоропадський, Петро Косач, київський губернатор Васильчиков, генерал Кримський, префект конгрегації Могило-Мазепинської Академії, брат Назарій з Білого братства, шутцер… Це лише невеликий перелік ролей, в яких із перших екскурсій "Ніч в університеті" з 2016 року ви могли знати і бачити нашого актора Назара Маліка. На жаль, інших ролей не станеться. Назар Малік як воїн поліг зі зброєю в руках 22 травня 2025 року, захищаючи Україну на Покровському напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що він долучився до лав ЗСУ 2024 року.

"Назара складно було не помітити. Він був смішним і дотепним, і хоч не всі його розуміли, складно не погодитися з тим, яку велику частину в нашому проєкті він становив. Товариш, друг, брат і син, знавець військової історії та озброєння, імпровізатор, жартівник, почесний амбасадор Масандри, людина з чи не найбільшою кількістю шинелей без ґудзиків і петлиць з гримерки, а з 2024 року - офіцер Збройних Сил України. Дякуємо за чин. Будемо сумувати і пам’ятати. Ще вшануємо тебе в українському Криму", - додали в об’єднанні.

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