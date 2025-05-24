У бою за Україну загинув актор Назар Малік. ФОТО
22 травня 2025 року на Покровському напрямку загинув офіцер Збройних Сил України, актор Назар Малік.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Творчого об’єднання "Ніч в університеті", передає Цензор.НЕТ.
"Сотник Панас Бульба, піддослідний пацієнт на лекції про холеру, Гетьман Скоропадський, Петро Косач, київський губернатор Васильчиков, генерал Кримський, префект конгрегації Могило-Мазепинської Академії, брат Назарій з Білого братства, шутцер… Це лише невеликий перелік ролей, в яких із перших екскурсій "Ніч в університеті" з 2016 року ви могли знати і бачити нашого актора Назара Маліка. На жаль, інших ролей не станеться. Назар Малік як воїн поліг зі зброєю в руках 22 травня 2025 року, захищаючи Україну на Покровському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що він долучився до лав ЗСУ 2024 року.
"Назара складно було не помітити. Він був смішним і дотепним, і хоч не всі його розуміли, складно не погодитися з тим, яку велику частину в нашому проєкті він становив. Товариш, друг, брат і син, знавець військової історії та озброєння, імпровізатор, жартівник, почесний амбасадор Масандри, людина з чи не найбільшою кількістю шинелей без ґудзиків і петлиць з гримерки, а з 2024 року - офіцер Збройних Сил України. Дякуємо за чин. Будемо сумувати і пам’ятати. Ще вшануємо тебе в українському Криму", - додали в об’єднанні.
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Співчуття рідним та близьким.
співчуття його родині 😪😪😪
не вірю, що вони і ЗЄля особисто ! не знали, що Портнов був в Україні і зустрічався з судєйськими високопосадовцями
це черговий Вагнергейт ЗЄлі, але під час війни !
особливо гидко ! бо гинуть наші Воїни !
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Ця підла війна забирає найкращих, сіль нашої землі.
Не дає спокою думка, що йде відємній відбір, коли кращих щодня, щогодини меншає, а підлої мерзоти, без принципів, без совісті, без знань, якій какаяразніца на все що дорого людині, отакого непотребу все більше і більше, бо це бидло заміщає собою наших найкращих, яких не воскресиш. чБісить те, що всього цього могло не бути, якби пересічні вміли хоч іноді думати та відповідати за свій вибір і за те, чим він може обернутися для країни в якій вониж самі й живуть.
Герою Слава !
співчуття рідним...
гинуть найкращі українці !
молоді, гарні, талановиті, ті, які мали б жити та творити майбутнє нашої Україні ...
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Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Україну Герою....