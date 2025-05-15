В бою за Украину погиб актер и телеведущий Максим Нелипа. ФОТО
На фронте в боях против российских захватчиков погиб известный украинский актер, телеведущий и военнослужащий ВСУ Максим Нелипа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила супруга актера Тамара.
"Больше нет с нами Максика. Погиб в бою. Я пишу это и сама себе не верю. Так не должно было произойти. Пока что еще мало информации. В связи со сверхтяжелой обстановкой в стране нужно ждать, идет следствие обстоятельств", - говорится в заметке.
Максим Нелипа родился в 1976 году в Киеве.
Был известными украинским актером, телеведущим телепередач "Проиграй миллион" и "Подъем". Он также играл в КВН и участвовал в съемках коллектива "Дизель Шоу".
В 2007-м участвовал в проекте "Танцы со звездами" в паре с Аленой Шоптенко.
С началом полномасштабного вторжения в 2022 году он добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины. В январе 2025 года был ранен на фронте, перенес несколько операций в Днепре и после реабилитации снова вернулся к службе.
Кошовий донатить і непогано, на те й добре.
Лисий отримав державну нагороду (за багаторічну сумлінну
службуприслугу) від малороса Вови🤬
Вечная память воину, который отдал жизнь за Бога, народ и Украину.
Ми принесем і непідводячись з колін,
Фінальний раз ми скажем "БРАВО!" тихо-тихо,
І не чекаючи у відповідь уклін...
А накачані, войовничі на фото і словах особини виявляються боягузливими істотами.
Максим з першої категорії людей.
"Так, це правда. На російсько-українській війні загинув брат - відомий український кіноактор і телеведучий, капітан команди КВН "Ковбої Політеха", учасник проєктів "Хто там", "Народна зірка", "Дизель Шоу", "Танці з зірками" та ін. Максим Нелипа, який із початком повномасштабного вторгнення рф вступив до лав Збройних сил України.
Макс був не лише шоумен, гуморист, затятий рибалка, але й воїн, захисник України. Спочатку в ТрО, потім в ЗСУ. Останнім часом він "виступав" у Силах безпілотних систем - влаштовував за допомоги БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів."
Згадайте його, Макс того вартий https://youtu.be/f-n2pk5hyfc
Честь 🫡 Герої не вмирають! 💪⚔️🇺🇦
Дякую братику, ти в наших серцях 💔
Пишаємось, сумуємо, пам'ятаємо 🕯️
⚠️ У кого є можливість допомогти - ось створили банку, будемо вдячні 👇
🔗 Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/3ML76q6UAp
💳 Номер картки банки
4441 1111 2514 9058
Щирі співчуття рідним...
Простіть нас...
Співчуття близьким! Герої не вмирають , бо живуть в наших серцях!