В бою за Украину погиб актер и телеведущий Максим Нелипа. ФОТО

На фронте в боях против российских захватчиков погиб известный украинский актер, телеведущий и военнослужащий ВСУ Максим Нелипа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила супруга актера Тамара.

"Больше нет с нами Максика. Погиб в бою. Я пишу это и сама себе не верю. Так не должно было произойти. Пока что еще мало информации. В связи со сверхтяжелой обстановкой в стране нужно ждать, идет следствие обстоятельств", - говорится в заметке.

Максим Нелипа родился в 1976 году в Киеве.

Был известными украинским актером, телеведущим телепередач "Проиграй миллион" и "Подъем". Он также играл в КВН и участвовал в съемках коллектива "Дизель Шоу".

В 2007-м участвовал в проекте "Танцы со звездами" в паре с Аленой Шоптенко.

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году он добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины. В январе 2025 года был ранен на фронте, перенес несколько операций в Днепре и после реабилитации снова вернулся к службе.

