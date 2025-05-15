РУС
В бою за Украину погиб актер и телеведущий Максим Нелипа. ФОТО

На фронте в боях против российских захватчиков погиб известный украинский актер, телеведущий и военнослужащий ВСУ Максим Нелипа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила супруга актера Тамара.

"Больше нет с нами Максика. Погиб в бою. Я пишу это и сама себе не верю. Так не должно было произойти. Пока что еще мало информации. В связи со сверхтяжелой обстановкой в стране нужно ждать, идет следствие обстоятельств", - говорится в заметке.

Погиб Максим Нелипа

Максим Нелипа родился в 1976 году в Киеве.

Был известными украинским актером, телеведущим телепередач "Проиграй миллион" и "Подъем". Он также играл в КВН и участвовал в съемках коллектива "Дизель Шоу".

В 2007-м участвовал в проекте "Танцы со звездами" в паре с Аленой Шоптенко.

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году он добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины. В январе 2025 года был ранен на фронте, перенес несколько операций в Днепре и после реабилитации снова вернулся к службе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В бою за Украину погиб титулованный украинский гребец Александр Калиниченко

Погиб Максим Нелипа
Погиб Максим Нелипа

Автор: 

КВН (20) телевидение (900) потери (4519)
Топ комментарии
+116
Вічна пам'ять
15.05.2025 06:45 Ответить
+75
Царство небесне воїну!
15.05.2025 06:55 Ответить
+70
А Кошовий служити непридатен..не для того мама квіточку ростила
15.05.2025 06:52 Ответить
Вічна пам'ять
15.05.2025 06:45 Ответить
Царство небесне. Всі там будемо, але хтось піде з гордо піднятою головою, Герой що не скорився, а хтось-...
15.05.2025 06:52 Ответить
А Кошовий служити непридатен..не для того мама квіточку ростила
15.05.2025 06:52 Ответить
15.05.2025 07:13 Ответить
Як чим? У снайпера на один набій стало менше!А так яка з тебе користь?
15.05.2025 08:01 Ответить
Не треба недооцінювати. Добрива. СО для рослин.
15.05.2025 08:54 Ответить
Пузо Кошевого призначене не для кулі снайпера,а для орденів Зелі !
15.05.2025 09:29 Ответить
Він донатить і непогано донатить. Звичайно ми відчуваємого до нього відверту огиду, особливо за його ********* палиці. Але він вже такий який є. Зовсім не кошовий. Гадаю, що започатківець його прізвища власноруч придушив би його як худобу. Але не всім бути героями, навіть маючи героїчних предків.
Кошовий донатить і непогано, на те й добре.
15.05.2025 18:42 Ответить
да ладно табє, донатить він
16.05.2025 09:28 Ответить
А навіщо йому йти в ЗСУ?
Лисий отримав державну нагороду (за багаторічну сумлінну службу прислугу) від малороса Вови🤬
15.05.2025 08:52 Ответить
Малороса Вови? Ти впевнений,що малороса? Збрехав, не моргнув, зате політкоректно.
показать весь комментарий
16.05.2025 01:38 Ответить
Мерзота
15.05.2025 13:54 Ответить
Царство небесне воїну!
15.05.2025 06:55 Ответить
Герой та приклад. Сумуємо ((((
15.05.2025 07:02 Ответить
Прекрасный талантливый человек с добрым сердцем и с щедрой душой.
Вечная память воину, который отдал жизнь за Бога, народ и Украину.
15.05.2025 22:44 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
15.05.2025 07:24 Ответить
Гинуть найкращі,а гниди кварталу жирують.
15.05.2025 07:46 Ответить
15.05.2025 08:04 Ответить
Вічна пам'ять ! Герої не вмирають !
15.05.2025 08:44 Ответить
Жаль і біль! Воїн!
15.05.2025 08:54 Ответить
Вічна пам'ять та слава Герою! Приклад для всіх як бути громадянином! Хто ховається під спідниці- той буде сидіти в кацапській ямі, русішшвайн нікого живим не залишить у випадку нашої поразки.
15.05.2025 08:55 Ответить
Ти б для початку показав приклад і виліз би із ширінки падалЬяка, а потім про спідниці писав би.
15.05.2025 08:59 Ответить
ти забув як щури тікали в перші дні війни, я навіть знаю таких особисто. Як гарно було в Києві коли вулиці порожні, машин немає. Вони знову втечуть.
15.05.2025 09:51 Ответить
Ця людина залишила вічну пам' ять про себе, як великого актора та сміливого солдата.
15.05.2025 09:07 Ответить
Дуже сумно . Вічна пам'ять!
15.05.2025 09:09 Ответить
Героям Слава!
15.05.2025 09:09 Ответить
Проклята русня вбиває наших найкращих людей . Вічна пам'ять, спочивай з миром, Макс. Честь.
15.05.2025 09:11 Ответить
Дуже боляче ... Герою Слава 😠🙏 !!!
15.05.2025 09:25 Ответить
О, Боже! Царство небесне і вічний спокій захиснику! 😢🙏🇺🇦
15.05.2025 09:32 Ответить
Завдяки Максиму Неліпі у мене зберігається віра у людей. Це єдиний з українських публічних коміків, про якого я змінив думку на краще. Ще й російськомовний спочатку. Якщо рівняти з Доманським, то прірва. Сказати, що я у шоці - це буде близько до правди. І шок навіть не смерть, а служіння країні. Справжнє. До кінця. Шана і честь. Не коміку, не актору - Громадянину, Воїну 🙏
15.05.2025 09:34 Ответить
доманський, яма, потап, основні актори 95 кварталу та інші
15.05.2025 09:54 Ответить
Вчора, чи позавчора ще один стендапер загинув Дмитро Скрипник.
15.05.2025 18:46 Ответить
Я мав на увазі медійних. Тих, що на всеукраїнських каналах працювали. Хоча шани і пам'яті заслуговують всі, хто поліг за Україну.
15.05.2025 19:42 Ответить
✝❤️
15.05.2025 09:36 Ответить
Ця війна **** вдвоє несправедлива -у орків дебіли гинуть а в нас номаальні ,хороші люди.Максим міг би відпетляти як більшість акторів і шоу бляха менів-а він знав що його родину він повинен захищати.Спи спокійно Воіне і вічна тобі память.Мере Клічно назовіть його іменем вулицю в рідному Києві
15.05.2025 09:36 Ответить
Вечная память павшим героям защитникам Украины!
15.05.2025 09:44 Ответить
15.05.2025 10:01 Ответить
Останні квіти й сльози не від сміху,
Ми принесем і непідводячись з колін,
Фінальний раз ми скажем "БРАВО!" тихо-тихо,
І не чекаючи у відповідь уклін...
15.05.2025 10:09 Ответить
Тома, плачемо разом з тобою!! Не висихають сльози в Українців((. Вічна слава Герою. Вічна пам'ять..
15.05.2025 10:38 Ответить
Ця війна ще раз показала, що воїнами-героями нерідко проявляють себе ті, від кого цього не дуже і чекаєш.
А накачані, войовничі на фото і словах особини виявляються боягузливими істотами.

Максим з першої категорії людей.
15.05.2025 11:00 Ответить
Написав брат Максима Андрій.

"Так, це правда. На російсько-українській війні загинув брат - відомий український кіноактор і телеведучий, капітан команди КВН "Ковбої Політеха", учасник проєктів "Хто там", "Народна зірка", "Дизель Шоу", "Танці з зірками" та ін. Максим Нелипа, який із початком повномасштабного вторгнення рф вступив до лав Збройних сил України.

Макс був не лише шоумен, гуморист, затятий рибалка, але й воїн, захисник України. Спочатку в ТрО, потім в ЗСУ. Останнім часом він "виступав" у Силах безпілотних систем - влаштовував за допомоги БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів."
15.05.2025 11:24 Ответить
"Від роботи його "творчого колективу" у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів рашисти весело шагають на концерти кобзона і квн маслякова. Макс у званні старшого лейтенанта нещодавно був призначений командиром роти, побратими продовжують виконання бойових завдань.

Згадайте його, Макс того вартий https://youtu.be/f-n2pk5hyfc

Честь 🫡 Герої не вмирають! 💪⚔️🇺🇦
Дякую братику, ти в наших серцях 💔
Пишаємось, сумуємо, пам'ятаємо 🕯️

⚠️ У кого є можливість допомогти - ось створили банку, будемо вдячні 👇

🔗 Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/3ML76q6UAp

💳 Номер картки банки
4441 1111 2514 9058
15.05.2025 11:26 Ответить
Ну ну, щось з 95 довбаного кварталу жодна падаль не воює
15.05.2025 11:42 Ответить
Дуже боляче і скорботно!!!!!!!!!! Самий найкращий телеведучий України!!!!!!!!!! Таку людину ВТРАТИЛИ!!!!!!!!!! Дуже боляче! Нехай земля буде пухом!!!!!!!!!!
15.05.2025 13:12 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою!
Щирі співчуття рідним...
Простіть нас...
15.05.2025 14:05 Ответить
Царство Небесне
15.05.2025 15:07 Ответить
Вічна світла пам'ять! Повага воїну-патріоту!
Співчуття близьким! Герої не вмирають , бо живуть в наших серцях!
15.05.2025 15:20 Ответить
15.05.2025 18:11 Ответить
Вічна пам'ять.
15.05.2025 18:24 Ответить
Пам'ятаемо...Помстимось..Хороший був дядько...Касавчик...
15.05.2025 21:48 Ответить
RIP
15.05.2025 21:55 Ответить
Вічна пам'ять 🙏 А ті що зараз у владі України починаючи з клоуна закінчуючи мусорами це внутрішній ворог українців їх на нуль п військових до влади!
15.05.2025 23:12 Ответить
 
 