Защищая Украину, погиб актер и военный Андрей Синишин. ФОТО
В боях за Украину погиб актер театра имени Леся Курбаса и театра "И люди, и куклы" Андрей Синишин. Воина считали пропавшим без вести почти пять месяцев.
Об этом сообщила команда театра "И люди, и куклы" и подтвердили в театре имени Леся Курбаса, информирует Цензор.НЕТ.
"Он отдал свою жизнь, защищая свободу как воин, и оставил светлую память как актер", - отметили коллеги павшего.
Андрей Синишин считался пропавшим без вести с 16 апреля 2025 года. Он погиб вблизи населенного пункта Юнаковка Сумского района Сумской области.
Коллеги рассказали, что Андрей с первых дней полномасштабного вторжения РФ стал на защиту страны в рядах 103-й бригады и имел позывной Стус, а позже воевал в составе 80-й Галицкой десантно-штурмовой бригады, где сменил свой позывной на Абсурд.
Прощание с воином состоится 13 сентября и начнется в 11:00 с чина похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.
З багатьох Львівських театрів немало пішло хлопців і навіть дівчат воювати.
Дехто загинув, дехто повернувся інвалідом, дехто пропав безвісти.
Більшість з тих театралів, які пішли воювати - надалі воюють.
Правда є пару рідкісних виключень, коли ще цивільні театрали втекли за кордон.
Мої вам співчуття.
З 2014року - з початку війни і до сьогоднішнього дня бачив на Цензорі інформацію про загинувших фермерів, лісників, простих водіїв, медсестер і лікарів, простих будівельників, працівників метро, водіїв трамваїв, пасічників, металургів, шахтарів, вихователів дитячих садочків, вчителів і викладачів шкіл і ВНЗ, капеланів, спортсменів, колишніх і діючих нардепів, був цілий репортаж про загинувшого танкіста-механіка - слюсара золоті руки.
Цей молодий хлопець актор загинув щоб ми з вами жили - а ви на його могилі пробуєте влаштувати скандал - замість того щоб подякувати йому за своє життя і помолитись Богу за його душу і за душі усіх загинувших Українців.
Мені вас щиро жаль.
Льотчик герой, але точно не цивільний
Але чомусь сумніваюсь що вас воно заспокоїть - для вас головне потоптатись по могилам загинувших героїв України і ''посортувати'' героїв - замість того щоб бути вдячним кожному Українському воїну.
Для вас головне ''шкандаль'' - конфлікт.
Українці, християни - ніколи не влаштовували скандалів на могилах загинувших героїв - на відміну від москалів.
Вам напевно ближче до москалів.
Бувайте здорові.
Це вам не плешивий квартальний утирок-орденоносець та інший квартальний сброд та гівна, це була ЛЮДИНА.
Подаруй мені крила, лебідь!
І високо, до вас в синьооке
Я порину в безкрайнє небо!
Ви на південь, у вир? Все рівно,
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила перевести крила...
Прощавайте брати незламні!