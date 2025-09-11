РУС
Защищая Украину, погиб актер и военный Андрей Синишин. ФОТО

В боях за Украину погиб актер театра имени Леся Курбаса и театра "И люди, и куклы" Андрей Синишин. Воина считали пропавшим без вести почти пять месяцев.

Об этом сообщила команда театра "И люди, и куклы" и подтвердили в театре имени Леся Курбаса, информирует Цензор.НЕТ.

"Он отдал свою жизнь, защищая свободу как воин, и оставил светлую память как актер", - отметили коллеги павшего.

Андрей Синишин считался пропавшим без вести с 16 апреля 2025 года. Он погиб вблизи населенного пункта Юнаковка Сумского района Сумской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пилот Су-27 майор Александр Боровик погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении

В боях за Украину погиб актер Андрей Синишин

Коллеги рассказали, что Андрей с первых дней полномасштабного вторжения РФ стал на защиту страны в рядах 103-й бригады и имел позывной Стус, а позже воевал в составе 80-й Галицкой десантно-штурмовой бригады, где сменил свой позывной на Абсурд.

Прощание с воином состоится 13 сентября и начнется в 11:00 с чина похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бою за Украину погиб актер Назар Малик. ФОТО

В боях за Украину погиб актер Андрей Синишин

+17
Справа в тому, що актор би міг оформити якусь бронь чи відстрочку, як актори бродячого цирку у нашому законодавстві. Але він не оформив. Слава Герою
11.09.2025 19:40
+11
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
11.09.2025 19:33
+10
Вічна і світла пам"ять.
11.09.2025 19:35
навіщо акцентувати що це був актор? а якщо прибиральник загинув? то йому менше почестей треба?
11.09.2025 19:32
Справа в тому, що актор би міг оформити якусь бронь чи відстрочку, як актори бродячого цирку у нашому законодавстві. Але він не оформив. Слава Герою
11.09.2025 19:40
це ж не критичні підприємства.
11.09.2025 19:42
Як сказати, для зелених токар чи слюсар Василь, на якому тримається виробництво, то фігня. А актори бродячого цирку-то стратегічно
11.09.2025 19:46
Львів театральне місто - у Львові є культ театрального мистецтва.
З багатьох Львівських театрів немало пішло хлопців і навіть дівчат воювати.
Дехто загинув, дехто повернувся інвалідом, дехто пропав безвісти.
Більшість з тих театралів, які пішли воювати - надалі воюють.
Правда є пару рідкісних виключень, коли ще цивільні театрали втекли за кордон.
11.09.2025 19:49
скільки сьогодні на фронті загинуло людей? а виділили всього лиш одного, актора.
11.09.2025 19:50
На жаль ви не зрозуміли мого допису - напевно і не зрозумієте - ваша претензійна конфліктність вам заважає.
Мої вам співчуття.
Мої вам співчуття.
11.09.2025 19:58
полистайте новини на цензорі і знайдіть хоча б одну таку новину про комбайнера, чи сантехніка, чи людину з будь якою робітничою професією.
11.09.2025 20:00
Ви абсолютно праві.
11.09.2025 20:03
Сьогодні була новина про загинувшого льотчика.
З 2014року - з початку війни і до сьогоднішнього дня бачив на Цензорі інформацію про загинувших фермерів, лісників, простих водіїв, медсестер і лікарів, простих будівельників, працівників метро, водіїв трамваїв, пасічників, металургів, шахтарів, вихователів дитячих садочків, вчителів і викладачів шкіл і ВНЗ, капеланів, спортсменів, колишніх і діючих нардепів, був цілий репортаж про загинувшого танкіста-механіка - слюсара золоті руки.
Цей молодий хлопець актор загинув щоб ми з вами жили - а ви на його могилі пробуєте влаштувати скандал - замість того щоб подякувати йому за своє життя і помолитись Богу за його душу і за душі усіх загинувших Українців.
Мені вас щиро жаль.
11.09.2025 20:25
А можете хоча б три посилання на такі новини скинути?
Льотчик герой, але точно не цивільний
11.09.2025 20:32
Якщо ви не лінюх - то знайдете усі посилання в Архіві Цензор.нет.
Але чомусь сумніваюсь що вас воно заспокоїть - для вас головне потоптатись по могилам загинувших героїв України і ''посортувати'' героїв - замість того щоб бути вдячним кожному Українському воїну.
Для вас головне ''шкандаль'' - конфлікт.
Українці, християни - ніколи не влаштовували скандалів на могилах загинувших героїв - на відміну від москалів.
Вам напевно ближче до москалів.
Бувайте здорові.
11.09.2025 21:14
Щоб не говорили що воюють тільки трактористи та комбайнери?
11.09.2025 19:55
актори - це такі ж самі цивільні як і трактористи та комбайнери, і ті й інші герої
11.09.2025 19:56
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
11.09.2025 19:33
Лицеміри! Завтра ви всі його забудете! Загиблим героям навіть часто гробові не виплачують і всім байдуже на це!
11.09.2025 19:55
Виплачують. За гробові, на щастя, не знаю. Але усі виплати отримав
показать весь комментарий
11.09.2025 20:03
Вічна і світла пам"ять.
11.09.2025 19:35
Вічна Слава та ПАМ'ЯТЬ!
Це вам не плешивий квартальний утирок-орденоносець та інший квартальний сброд та гівна, це була ЛЮДИНА.
11.09.2025 19:37
Скільки загинуло кращих синів і доньок України за нашу свободу. Вічна пам'ять .
11.09.2025 19:53
Там далеко клекочуть лелеки,
Подаруй мені крила, лебідь!
І високо, до вас в синьооке
Я порину в безкрайнє небо!

Ви на південь, у вир? Все рівно,
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила перевести крила...
Прощавайте брати незламні!
11.09.2025 19:55
блазень своє шапіто 95береже, лисий снайпера боїться
11.09.2025 19:57
хочу траурное заявление, пусть меня бог простит, погиб весь 95 квартал- все до одного жида, защищая Украину
11.09.2025 20:03
Не розумію: кожний день гинуть сотні хлопців, - чому вибирають якогось одного для новин?
11.09.2025 20:05
Герою Актору та Воїну України Слава !!! 😢 🙏 🇺🇦
11.09.2025 20:08
11.09.2025 20:56
Федір Сидоренко , interesno , pachemu u tebia tak podgaraiet ? 🤭
11.09.2025 21:01
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
11.09.2025 21:02
 
 