Защищая Украину, погиб актер и военный Андрей Синишин. ФОТО

В боях за Украину погиб актер театра имени Леся Курбаса и театра "И люди, и куклы" Андрей Синишин. Воина считали пропавшим без вести почти пять месяцев.

Об этом сообщила команда театра "И люди, и куклы" и подтвердили в театре имени Леся Курбаса, информирует Цензор.НЕТ.

"Он отдал свою жизнь, защищая свободу как воин, и оставил светлую память как актер", - отметили коллеги павшего.

Андрей Синишин считался пропавшим без вести с 16 апреля 2025 года. Он погиб вблизи населенного пункта Юнаковка Сумского района Сумской области.

Коллеги рассказали, что Андрей с первых дней полномасштабного вторжения РФ стал на защиту страны в рядах 103-й бригады и имел позывной Стус, а позже воевал в составе 80-й Галицкой десантно-штурмовой бригады, где сменил свой позывной на Абсурд.

Прощание с воином состоится 13 сентября и начнется в 11:00 с чина похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.

