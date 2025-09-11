Захищаючи Україну, загинув актор та військовий Андрій Синишин. ФОТО

У боях за Україну поліг актор театру імені Леся Курбаса та театру "І люди, і ляльки" Андрій Синишин. Воїна вважали зниклим безвісти майже пʼять місяців.

Про це повідомила команда театру "І люди, і ляльки" та підтвердили в театрі імені Леся Курбаса, інформує Цензор.НЕТ.

"Він віддав своє життя, боронячи свободу як воїн, і залишив світлу пам’ять як актор", — наголосили колеги полеглого.

Андрій Синишин вважався зниклим безвісти з 16 квітня 2025 року. Він загинув поблизу населеного пункту Юнаківка Сумського району Сумської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пілот Су-27 майор Олександр Боровик загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку

Колеги розповіли, що Андрій із перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист країни в лавах 103 бригади та мав позивний Стус, а пізніше воював у складі 80 Галицької десантно-штурмової бригади, де змінив свій позивний на Абсурд.

Прощання із воїном відбудеться 13 вересня і почнеться об 11:00 з чину похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У бою за Україну загинув актор Назар Малік. ФОТО