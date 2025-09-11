Захищаючи Україну, загинув актор та військовий Андрій Синишин. ФОТО
У боях за Україну поліг актор театру імені Леся Курбаса та театру "І люди, і ляльки" Андрій Синишин. Воїна вважали зниклим безвісти майже пʼять місяців.
Про це повідомила команда театру "І люди, і ляльки" та підтвердили в театрі імені Леся Курбаса, інформує Цензор.НЕТ.
"Він віддав своє життя, боронячи свободу як воїн, і залишив світлу пам’ять як актор", — наголосили колеги полеглого.
Андрій Синишин вважався зниклим безвісти з 16 квітня 2025 року. Він загинув поблизу населеного пункту Юнаківка Сумського району Сумської області.
Колеги розповіли, що Андрій із перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист країни в лавах 103 бригади та мав позивний Стус, а пізніше воював у складі 80 Галицької десантно-штурмової бригади, де змінив свій позивний на Абсурд.
Прощання із воїном відбудеться 13 вересня і почнеться об 11:00 з чину похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З багатьох Львівських театрів немало пішло хлопців і навіть дівчат воювати.
Дехто загинув, дехто повернувся інвалідом, дехто пропав безвісти.
Більшість з тих театралів, які пішли воювати - надалі воюють.
Правда є пару рідкісних виключень, коли ще цивільні театрали втекли за кордон.
Мої вам співчуття.
З 2014року - з початку війни і до сьогоднішнього дня бачив на Цензорі інформацію про загинувших фермерів, лісників, простих водіїв, медсестер і лікарів, простих будівельників, працівників метро, водіїв трамваїв, пасічників, металургів, шахтарів, вихователів дитячих садочків, вчителів і викладачів шкіл і ВНЗ, капеланів, спортсменів, колишніх і діючих нардепів, був цілий репортаж про загинувшого танкіста-механіка - слюсара золоті руки.
Цей молодий хлопець актор загинув щоб ми з вами жили - а ви на його могилі пробуєте влаштувати скандал - замість того щоб подякувати йому за своє життя і помолитись Богу за його душу і за душі усіх загинувших Українців.
Мені вас щиро жаль.
Льотчик герой, але точно не цивільний
Але чомусь сумніваюсь що вас воно заспокоїть - для вас головне потоптатись по могилам загинувших героїв України і ''посортувати'' героїв - замість того щоб бути вдячним кожному Українському воїну.
Для вас головне ''шкандаль'' - конфлікт.
Українці, християни - ніколи не влаштовували скандалів на могилах загинувших героїв - на відміну від москалів.
Вам напевно ближче до москалів.
Бувайте здорові.
Це вам не плешивий квартальний утирок-орденоносець та інший квартальний сброд та гівна, це була ЛЮДИНА.
Подаруй мені крила, лебідь!
І високо, до вас в синьооке
Я порину в безкрайнє небо!
Ви на південь, у вир? Все рівно,
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила перевести крила...
Прощавайте брати незламні!