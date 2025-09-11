УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11938 відвідувачів онлайн
Новини Фото Втрати України
6 358 31

Захищаючи Україну, загинув актор та військовий Андрій Синишин. ФОТО

У боях за Україну поліг актор театру імені Леся Курбаса та театру "І люди, і ляльки" Андрій Синишин. Воїна вважали зниклим безвісти майже пʼять місяців.

Про це повідомила команда театру "І люди, і ляльки" та підтвердили в театрі імені Леся Курбаса, інформує Цензор.НЕТ.

"Він віддав своє життя, боронячи свободу як воїн, і залишив світлу пам’ять як актор", — наголосили колеги полеглого. 

Андрій Синишин вважався зниклим безвісти з 16 квітня 2025 року. Він загинув поблизу населеного пункту Юнаківка Сумського району Сумської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пілот Су-27 майор Олександр Боровик загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку

У боях за Україну загинув актор Андрій Синишин

Колеги розповіли, що Андрій із перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист країни в лавах 103 бригади та мав позивний Стус, а пізніше воював у складі 80 Галицької десантно-штурмової бригади, де змінив свій позивний на Абсурд. 

Прощання із воїном відбудеться 13 вересня і почнеться об 11:00 з чину похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У бою за Україну загинув актор Назар Малік. ФОТО

У боях за Україну загинув актор Андрій Синишин

Автор: 

актор (144) втрати (4563) війна в Україні (6124)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Справа в тому, що актор би міг оформити якусь бронь чи відстрочку, як актори бродячого цирку у нашому законодавстві. Але він не оформив. Слава Герою
показати весь коментар
11.09.2025 19:40 Відповісти
+12
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показати весь коментар
11.09.2025 19:33 Відповісти
+11
Вічна і світла пам"ять.
показати весь коментар
11.09.2025 19:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
навіщо акцентувати що це був актор? а якщо прибиральник загинув? то йому менше почестей треба?
показати весь коментар
11.09.2025 19:32 Відповісти
Справа в тому, що актор би міг оформити якусь бронь чи відстрочку, як актори бродячого цирку у нашому законодавстві. Але він не оформив. Слава Герою
показати весь коментар
11.09.2025 19:40 Відповісти
це ж не критичні підприємства.
показати весь коментар
11.09.2025 19:42 Відповісти
Як сказати, для зелених токар чи слюсар Василь, на якому тримається виробництво, то фігня. А актори бродячого цирку-то стратегічно
показати весь коментар
11.09.2025 19:46 Відповісти
Львів театральне місто - у Львові є культ театрального мистецтва.
З багатьох Львівських театрів немало пішло хлопців і навіть дівчат воювати.
Дехто загинув, дехто повернувся інвалідом, дехто пропав безвісти.
Більшість з тих театралів, які пішли воювати - надалі воюють.
Правда є пару рідкісних виключень, коли ще цивільні театрали втекли за кордон.
показати весь коментар
11.09.2025 19:49 Відповісти
скільки сьогодні на фронті загинуло людей? а виділили всього лиш одного, актора.
показати весь коментар
11.09.2025 19:50 Відповісти
На жаль ви не зрозуміли мого допису - напевно і не зрозумієте - ваша претензійна конфліктність вам заважає.
Мої вам співчуття.
показати весь коментар
11.09.2025 19:58 Відповісти
полистайте новини на цензорі і знайдіть хоча б одну таку новину про комбайнера, чи сантехніка, чи людину з будь якою робітничою професією.
показати весь коментар
11.09.2025 20:00 Відповісти
Ви абсолютно праві.
показати весь коментар
11.09.2025 20:03 Відповісти
Сьогодні була новина про загинувшого льотчика.
З 2014року - з початку війни і до сьогоднішнього дня бачив на Цензорі інформацію про загинувших фермерів, лісників, простих водіїв, медсестер і лікарів, простих будівельників, працівників метро, водіїв трамваїв, пасічників, металургів, шахтарів, вихователів дитячих садочків, вчителів і викладачів шкіл і ВНЗ, капеланів, спортсменів, колишніх і діючих нардепів, був цілий репортаж про загинувшого танкіста-механіка - слюсара золоті руки.
Цей молодий хлопець актор загинув щоб ми з вами жили - а ви на його могилі пробуєте влаштувати скандал - замість того щоб подякувати йому за своє життя і помолитись Богу за його душу і за душі усіх загинувших Українців.
Мені вас щиро жаль.
показати весь коментар
11.09.2025 20:25 Відповісти
А можете хоча б три посилання на такі новини скинути?
Льотчик герой, але точно не цивільний
показати весь коментар
11.09.2025 20:32 Відповісти
Якщо ви не лінюх - то знайдете усі посилання в Архіві Цензор.нет.
Але чомусь сумніваюсь що вас воно заспокоїть - для вас головне потоптатись по могилам загинувших героїв України і ''посортувати'' героїв - замість того щоб бути вдячним кожному Українському воїну.
Для вас головне ''шкандаль'' - конфлікт.
Українці, християни - ніколи не влаштовували скандалів на могилах загинувших героїв - на відміну від москалів.
Вам напевно ближче до москалів.
Бувайте здорові.
показати весь коментар
11.09.2025 21:14 Відповісти
не я написав цю новину. де я і кого ділю??? шо ти мелеш???
показати весь коментар
11.09.2025 21:31 Відповісти
Щоб не говорили що воюють тільки трактористи та комбайнери?
показати весь коментар
11.09.2025 19:55 Відповісти
актори - це такі ж самі цивільні як і трактористи та комбайнери, і ті й інші герої
показати весь коментар
11.09.2025 19:56 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показати весь коментар
11.09.2025 19:33 Відповісти
Лицеміри! Завтра ви всі його забудете! Загиблим героям навіть часто гробові не виплачують і всім байдуже на це!
показати весь коментар
11.09.2025 19:55 Відповісти
Виплачують. За гробові, на щастя, не знаю. Але усі виплати отримав
показати весь коментар
11.09.2025 20:03 Відповісти
Вічна і світла пам"ять.
показати весь коментар
11.09.2025 19:35 Відповісти
Вічна Слава та ПАМ'ЯТЬ!
Це вам не плешивий квартальний утирок-орденоносець та інший квартальний сброд та гівна, це була ЛЮДИНА.
показати весь коментар
11.09.2025 19:37 Відповісти
Скільки загинуло кращих синів і доньок України за нашу свободу. Вічна пам'ять .
показати весь коментар
11.09.2025 19:53 Відповісти
Там далеко клекочуть лелеки,
Подаруй мені крила, лебідь!
І високо, до вас в синьооке
Я порину в безкрайнє небо!

Ви на південь, у вир? Все рівно,
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила перевести крила...
Прощавайте брати незламні!
показати весь коментар
11.09.2025 19:55 Відповісти
блазень своє шапіто 95береже, лисий снайпера боїться
показати весь коментар
11.09.2025 19:57 Відповісти
хочу траурное заявление, пусть меня бог простит, погиб весь 95 квартал- все до одного жида, защищая Украину
показати весь коментар
11.09.2025 20:03 Відповісти
Не розумію: кожний день гинуть сотні хлопців, - чому вибирають якогось одного для новин?
показати весь коментар
11.09.2025 20:05 Відповісти
Почитайте те що написано зверху
показати весь коментар
11.09.2025 21:24 Відповісти
Таких тисячі
показати весь коментар
11.09.2025 21:33 Відповісти
Герою Актору та Воїну України Слава !!! 😢 🙏 🇺🇦
показати весь коментар
11.09.2025 20:08 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 20:56 Відповісти
Федір Сидоренко , interesno , pachemu u tebia tak podgaraiet ? 🤭
показати весь коментар
11.09.2025 21:01 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показати весь коментар
11.09.2025 21:02 Відповісти
 
 