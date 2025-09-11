5 123 19
Пілот Су-27 майор Олександр Боровик загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку
11 вересня на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик.
Про це повідомила 39-та бригада тактичної авіації, інформує Цензор.НЕТ.
"Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим - льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н.", - йдеться у повідомленні.
Причини та обставини з’ясовуються.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра… Вічна пам’ять Герою!" - повідомили у 39 бригаді тактичної авіації.
