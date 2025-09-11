УКР
Пілот Су-27 майор Олександр Боровик загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку

Олександр Боровик – загинув пілот Су-27 на Запорізькому напряму

11 вересня на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик.

Про це повідомила 39-та бригада тактичної авіації, інформує Цензор.НЕТ.

"Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим - льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н.", - йдеться у повідомленні.

Причини та обставини з’ясовуються.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра… Вічна пам’ять Герою!" - повідомили у 39 бригаді тактичної авіації.

авіація (4255) Запорізька область (4040) втрати (4563) пілот (95) війна в Україні (6113)
Топ коментарі
+28
R.I.P. Вічна пам'ять і Слава Герою! Спочивай з миром!
11.09.2025 16:34 Відповісти
+17
На жаль війна забирає кращих... Вічна пам'ять та низький уклін від українців тобі Воїне. Слава Герою!
11.09.2025 16:37 Відповісти
+16
Царство Небесне! - льотчиків одиниці - гинуть
11.09.2025 16:34 Відповісти
R.I.P. Вічна пам'ять і Слава Герою! Спочивай з миром!
11.09.2025 16:34 Відповісти
Царство Небесне! - льотчиків одиниці - гинуть
11.09.2025 16:34 Відповісти
Щось дуже часто. І як правило, завжди зі смертельним наслідком.
11.09.2025 16:36 Відповісти
На жаль війна забирає кращих... Вічна пам'ять та низький уклін від українців тобі Воїне. Слава Герою!
11.09.2025 16:37 Відповісти
11.09.2025 16:45 Відповісти
Вічна пам'ять. Слава Герою!
11.09.2025 16:46 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою!
11.09.2025 16:48 Відповісти
Льотчики постійно гинуть. Щось явно не так з катапультуванням.
11.09.2025 16:49 Відповісти
ті літаки вдвічі старші по віку за пілотів...скільки років тому Су-27? не помилюсь якщо він був виготовлений на початку-середині 80-х минулого століття. Завод в кацапії, та кацапи їх вже давно зняли з експлуатації, там нові покоління. Де взяти запчастини? При Пороху були Свинарчуки які мислимими і немислимими шляхами поставляли з росії комплектуючі до літаків і ППО, що зараз - хз, мабудь літають доки літають
11.09.2025 17:27 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

назавжди 30 років, назавжди молодий, гарний та мужній
сум та честь !

.
11.09.2025 16:59 Відповісти
Тримай небо, Янголе.🥀🥀
11.09.2025 17:02 Відповісти
що ж це таке... чомусь в нас дуже часто гинуть льотчики й ми втрачаємо літаки..., якщо це не технічна несправність чи помилка, виходить, що прогледіли якийсь довбаний бук чи ще щось...
11.09.2025 17:15 Відповісти
✝❤️
11.09.2025 17:18 Відповісти
І чому ,чому гинуть кращі ,а всяка мерзота бикує ?Вічна пам'ять .
11.09.2025 17:18 Відповісти
Дякую тобі воїне. Великий сум і вічна пам'ять.
11.09.2025 17:22 Відповісти
"Найдешевший і найбільш логічний спосіб боротьби з дронами - застосування бортових гармат. Вартість такого ********** становить приблизно $55 за один патрон, що на кілька порядків дешевше від використання ракет "повітря-повітря". Проте цей метод вимагає високої точності та небезпечного зближення з ціллю на відстань у кілька сотень метрів.

Досвід України свідчить про ризики: були зафіксовані випадки, коли збиті безпілотники вибухали занадто близько до винищувачів, що призводило до пошкодження літальних апаратів і навіть загибелі пілотів. Тому атака з використанням гармати потребує ідеальної траєкторії підльоту, правильного кута атаки та вчасного відходу від цілі." Джерело: https://censor.net/ua/b3573331
11.09.2025 17:24 Відповісти
Небесний Ангел ... Ти кращий будеш завжди
11.09.2025 17:27 Відповісти
...а тр... санкції з бацьки знимає... під час військ.навчань з пу...
тепер белавіа зможе путлеру підсобити... уфф...

тр виконав свою, обіцянку прийняти... серьозні рішення, прийняв точку зору бацьки, що кращого не має, ніж back to the ussr
це є *********** амер.допомоги доби 47го
а Конгресс...за?!
11.09.2025 17:29 Відповісти
Украінському Соколу і Герою світла памʼять😪😪😪
11.09.2025 17:43 Відповісти
 
 