4 755 19

Загиблий майор Сергій Бондар був льотчиком бригади "Привид Києва". ФОТО

У ніч на 23 серпня, повертаючись після виконання бойового завдання, загинув льотчик 40 бригади тактичної авіації "Привид Києва" заступник командира ескадрильї майор Сергій Бондар.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці 40 бригади тактичної авіації "Привид Києва", передає Цензор.НЕТ.

Загиблий майор Сергій Бондар

Як зазначається, він народився 1979 року в місті Кропивницькому, де й мешкав разом з родиною: дружиною, сином і донькою. У 2000 році успішно закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗС України. Все своє життя присвятив авіації, хоча й мав перерву у військовій службі. Працював викладачем у Національному авіаційному університеті.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) пілоту Олексію Месю (Moonfish), - указ

"З початком повномасштабної агресії росії, не вагаючись повернувся до військової служби, став на захист неба – у 40 БрТА. Відновив льотні навички на літаках Л-39 та МІГ-29. Саме на винищувачах МІГ-29 здійснював щоденну бойову роботу із захисту повітряного простору України: успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту", - розповіли в бригаді.

Також у бригаді висловили співчуття родині та його близьким.

Загиблий майор Сергій Бондар

Також дивіться: Пілоту Су-25 полковнику Ігорю Пархоменку присвоєно звання Герой України. ВIДЕО

"Пам’ятаємо Сергія Бондаря, як виваженого і фахового льотчика. Людину з великим серцем і безмежним життєвим оптимізмом, гумором, щирістю і взаємопідтримкою ближніх. Щиро співчуваємо його родині, близьким, побратимам та всім, хто знав славетного захисника української землі!

Сергій Бондар – назавжди у строю і наших серцях! Вічна Пам’ять Герою!" - йдеться дописі.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах повідомили, що у ніч проти 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар, 1979 року народження.

+24
Царство Небесне Герою України. Співчуття родині і всій Україні.
23.08.2025 15:11 Відповісти
+21
Спочивай з миром, Герою
23.08.2025 15:12 Відповісти
+7
RIP
23.08.2025 15:10 Відповісти
кращих втрачаємо...
23.08.2025 15:19 Відповісти
Не бойових ситуаціях?..
23.08.2025 15:29 Відповісти
"...повертаючись після виконання бойового завдання..." Джерело: https://censor.net/ua/p3570165
23.08.2025 15:31 Відповісти
..для тих...хто далекий від авіації..але корчить з себе знавця!!! Виліт бойовий починаеться з моменту запуску двигуна...і закінчується після виключення двигуна. Отже... не лізье у теми... де Ви нічого не розумієте! А БОЙОВОМУ льотчику вічна СЛАВА!
23.08.2025 16:24 Відповісти
Літаку під 40 років. Моральний та фізичний знос дають про себе знати. Для винищувачів граничний строк.
23.08.2025 16:42 Відповісти
... Ви теж до знавців бажаєте долучитися? Що ви знаєте про граничний строк? Ви навіть ніколи не чули фразу експлуатація по стану... Ви навіть і близько не знаєте ... яких років випуску літають винищувачі у ВПС тієї ж Туреччини... Ви навіть не знаєте.. якого стану і якого рівня модернізації були отримані Міг-29 з Польщі та Словаччини... Не знаєте... що з 2015 по 2019 майже до 50 відсотків Міг-29 зі складу ВПС були модернізовані... Чого Ви лізете і коментуєте теми...де нічого не знаєте?
23.08.2025 16:48 Відповісти
Світла пам'ять Герою!! Смерть ворогам! Слава Україні!
23.08.2025 15:45 Відповісти
Randall Flag,..судячи по твоєму блакитному "погонялу" та "високорозумному" висеру ти маєш відношення до кацапських ждунів та ухилянтів...
23.08.2025 15:53 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 😢🇺🇦
23.08.2025 15:53 Відповісти
ПТАХИ йдуть від нас.... Який жаль...
23.08.2025 16:09 Відповісти
Дякуємо тобі воїне та низько схиляєм голову... Слава Герою та вічна пам'ять...
23.08.2025 17:17 Відповісти
 
 