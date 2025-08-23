Загиблий майор Сергій Бондар був льотчиком бригади "Привид Києва". ФОТО

У ніч на 23 серпня, повертаючись після виконання бойового завдання, загинув льотчик 40 бригади тактичної авіації "Привид Києва" заступник командира ескадрильї майор Сергій Бондар.

Як зазначається, він народився 1979 року в місті Кропивницькому, де й мешкав разом з родиною: дружиною, сином і донькою. У 2000 році успішно закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗС України. Все своє життя присвятив авіації, хоча й мав перерву у військовій службі. Працював викладачем у Національному авіаційному університеті.

"З початком повномасштабної агресії росії, не вагаючись повернувся до військової служби, став на захист неба – у 40 БрТА. Відновив льотні навички на літаках Л-39 та МІГ-29. Саме на винищувачах МІГ-29 здійснював щоденну бойову роботу із захисту повітряного простору України: успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту", - розповіли в бригаді.

Також у бригаді висловили співчуття родині та його близьким.

"Пам’ятаємо Сергія Бондаря, як виваженого і фахового льотчика. Людину з великим серцем і безмежним життєвим оптимізмом, гумором, щирістю і взаємопідтримкою ближніх. Щиро співчуваємо його родині, близьким, побратимам та всім, хто знав славетного захисника української землі!

Сергій Бондар – назавжди у строю і наших серцях! Вічна Пам’ять Герою!" - йдеться дописі.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах повідомили, що у ніч проти 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар, 1979 року народження.