Погибший майор Сергей Бондарь был летчиком бригады "Привид Києва". ФОТО
В ночь на 23 августа, возвращаясь после выполнения боевого задания, погиб летчик 40-й бригады тактической авиации "Привид Києва", заместитель командира эскадрильи майор Сергей Бондарь.
Об этом говорится на фейсбук-странице 40-й бригады тактической авиации "Привид Києва", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, он родился в 1979 году в городе Кропивницком, где и жил вместе с семьей: женой, сыном и дочерью. В 2000 году успешно окончил Харьковский институт Военно-Воздушных Сил ВС Украины. Всю свою жизнь посвятил авиации, хотя и имел перерыв в военной службе. Работал преподавателем в Национальном авиационном университете.
"С началом полномасштабной агрессии России, не колеблясь вернулся к военной службе, стал на защиту неба - в 40-й БрТА. Восстановил летные навыки на самолетах Л-39 и МИГ-29. Именно на истребителях МИГ-29 осуществлял ежедневную боевую работу по защите воздушного пространства Украины: успешно уничтожал воздушные цели врага и осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабах и скоплению техники на разных направлениях фронта", - рассказали в бригаде.
В бригаде выразили соболезнования семье и его близким.
"Помним Сергея Бондаря как взвешенного и профессионального летчика. Человека с большим сердцем и безграничным жизненным оптимизмом, юмором, искренностью и взаимоподдержкой ближних. Искренне соболезнуем его семье, близким, собратьям и всем, кто знал славного защитника украинской земли!
Сергей Бондарь - навсегда в строю и наших сердцах! Вечная Память Герою!" - говорится в заметке.
Напомним, ранее в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 23 августа после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь, 1979 года рождения.
