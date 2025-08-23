Пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь погиб после выполнения боевого задания, - Воздушные Силы

В ночь на 23 августа после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь, 1979 года рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На войне погиб мастер спорта Украины международного класса по стрельбе, многократный рекордсмен Алексей Хабаров. ФОТО