10 909 26
Пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь погиб после выполнения боевого задания, - Воздушные Силы
В ночь на 23 августа после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь, 1979 года рождения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Якби ми щоночі протягом 3 років запускали свої БПЛА в кількості 250 штук наприклад в напрямку аеродрому "Енгельс-2", ще 250 - на "Саваслєйку", то орки заїбалися б їх збивати і ми теж поступово вибивали б їх авіпарк.
‼️❤️🇺🇦💯⚔️🤝✌️👌✊👍💪😡🫡🇺🇦❤️‼️
Слава Україні!