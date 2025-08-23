РУС
Пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь погиб после выполнения боевого задания, - Воздушные Силы

В ночь на 23 августа после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь, 1979 года рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Погиб Сергей Бондарь

"Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На войне погиб мастер спорта Украины международного класса по стрельбе, многократный рекордсмен Алексей Хабаров. ФОТО

старенькі літаки
показать весь комментарий
23.08.2025 07:49 Ответить
Або саботаж. Що було б не дивно, враховуючи рівень проникнення російської агентури.
показать весь комментарий
23.08.2025 11:26 Ответить
Вічна пам'ять Герою !!
показать весь комментарий
23.08.2025 07:52 Ответить
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏 Щирі співчуття рідним!🥺😥🥀
показать весь комментарий
23.08.2025 07:54 Ответить
Царство небесне і вічная пам'ять .
показать весь комментарий
23.08.2025 08:06 Ответить
Вічна пам'ять Герою
показать весь комментарий
23.08.2025 08:17 Ответить
Мабуть знов змусили збивати на винищувачі кляті китайсько-рашистські Шахеди з касетної бойовою частиною 😡 !?
показать весь комментарий
23.08.2025 08:23 Ответить
Цілком можливо, літак посікло осколками від знищеного шахеда, і при посадці (а це - критичний момент кожного польоту) отримані ушкодження спричинили катастрофу
показать весь комментарий
23.08.2025 08:29 Ответить
При заході на посадку?
показать весь комментарий
23.08.2025 08:34 Ответить
Вы сильно удивитесь, но это нормальный возраст. Просто сейчас истребители не совершают маневров с перегрузками, как ранее в воздушных боях. Взлетели, выпустили ракеты, относительно плавно развернулись...
показать весь комментарий
23.08.2025 09:32 Ответить
показать весь комментарий
23.08.2025 08:34 Ответить
З цілої серії смертей наших пілотів та розбитих літаків під час нічних полювань за шлюхедами, постає невтішний висновок: одна з цілей, яку переслідують рашисти, щоночі запускаючи чи то 50, чи 500 своїх балалайок, це виснаження моторесурсу українських винищувачів, спричинення втоми в пілотів від хронічного недосипання, і провокування авіакатастроф чи то через поломку/пошкодження техніки, чи через помилку в пілотуванні. На жаль, цієї мети мацкало-ублюдки повільно досягають.

Якби ми щоночі протягом 3 років запускали свої БПЛА в кількості 250 штук наприклад в напрямку аеродрому "Енгельс-2", ще 250 - на "Саваслєйку", то орки заїбалися б їх збивати і ми теж поступово вибивали б їх авіпарк.
показать весь комментарий
23.08.2025 08:43 Ответить
як би ми добували стільки нафти газу золота алмазів і тд. - то точно би запускали
показать весь комментарий
23.08.2025 09:21 Ответить
Невірне твердження
показать весь комментарий
23.08.2025 10:13 Ответить
Вічна пам'ять нашим героям
показать весь комментарий
23.08.2025 09:01 Ответить
Страшна ціна за збиті ********… ми втрачаємо літаки дуже часто внаслідок не бойового ураження…, за останній рік це мабуть 5 або 6…, й не потрібно ніяких складних операцій, тільки несправності, або диверсії…
показать весь комментарий
23.08.2025 09:16 Ответить
Герою Слава !!!🙏 🇺🇦 той хто захищає свій народ ,Святі Люди !!!
показать весь комментарий
23.08.2025 09:25 Ответить
Низький уклін, Героїчному Захиснику України!! Честь!
‼️❤️🇺🇦💯⚔️🤝✌️👌✊👍💪😡🫡🇺🇦❤️‼️
Слава Україні!
показать весь комментарий
23.08.2025 10:02 Ответить
показать весь комментарий
23.08.2025 10:24 Ответить
Куди поділи F-16?
показать весь комментарий
23.08.2025 10:25 Ответить
Трамп і Віткофом заборонили
показать весь комментарий
23.08.2025 11:09 Ответить
...а у Вінниці,натовп якоїсь незрозумілої наволочі напав на ТЦК щоб не йти воювати за Україну...Гинуть найкращі,яких і так у нас лічені відсотки населення,заради кого гинуть? Заради ждунів,ухилянтві і отого безумного вінницького натовпу різної свиноти? Може по Вінниці не треба старатися збивати шахеди та Калібри,не ризикувати життям? Хай там трошки прочистяться мізки,хоча мізків у натовпів немає...
показать весь комментарий
23.08.2025 11:08 Ответить
погода...сідав у сму....
показать весь комментарий
23.08.2025 11:17 Ответить
 
 