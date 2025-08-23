3 369 8
Пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар загинув після виконання бойового завдання,- Повітряні Сили
У ніч проти 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар, 1979 року народження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Причини та обставини катастрофи встановлюються. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
