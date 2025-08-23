УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10031 відвідувач онлайн
Новини Втрати України
3 369 8

Пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар загинув після виконання бойового завдання,- Повітряні Сили

У ніч проти 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор  Сергій Бондар, 1979 року народження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загинув Сергій Бондар

"Причини та обставини катастрофи встановлюються. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На війні загинув майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби, багаторазовий рекордсмен Олексій Хабаров. ФОТО

Автор: 

втрати (4535) Повітряні сили (2957)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
старенькі літаки
показати весь коментар
23.08.2025 07:49 Відповісти
Вічна пам'ять Герою !!
показати весь коментар
23.08.2025 07:52 Відповісти
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏 Щирі співчуття рідним!🥺😥🥀
показати весь коментар
23.08.2025 07:54 Відповісти
Царство небесне і вічная пам'ять .
показати весь коментар
23.08.2025 08:06 Відповісти
Вічна пам'ять Герою
показати весь коментар
23.08.2025 08:17 Відповісти
Мабуть знов змусили збивати на винищувачі кляті китайсько-рашистські Шахеди з касетної бойовою частиною 😡 !?
показати весь коментар
23.08.2025 08:23 Відповісти
Цілком можливо, літак посікло осколками від знищеного шахеда, і при посадці (а це - критичний момент кожного польоту) отримані ушкодження спричинили катастрофу
показати весь коментар
23.08.2025 08:29 Відповісти
А никого не смутило, что летчику - истребителю! Было 46 лет?
показати весь коментар
23.08.2025 08:31 Відповісти
 
 