На війні загинув майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби, багаторазовий рекордсмен Олексій Хабаров. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії, загинув майстер спорту України міжнародного класу, багаторазовий рекордсмен, засновник стрілецького клубу Олексій Хабаров.

Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомило відділення Національного олімпійського комітету України в Горішніх Плавнях (Полтавська область), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще одна важка втрата для України та нашого міста. Захищаючи Батьківщину, загинув Олексій Хабаров —майстер спорту України міжнародного класу, засновник стрілецького клубу Фенікс на базі вищого професійного ліцею, багатократний рекордсмен України", - сказано в дописі.

Зазначається, що Олексій був не лише видатним спортсменом, але й наставником для молоді.

"Він працював стипендіатом нашого відділення, проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту, надихав їх власним прикладом. Він був справжнім патріотом та сміливим чоловіком, який віддав найдорожче — своє життя — за свободу України", - розповіли у відділенні НОК у Горішніх Плавнях.

