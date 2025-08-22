УКР
Захищаючи Україну, загинув капітан 2 рангу Сергій Марченко. ФОТО

Захищаючи Україну, загинув капітан 2 рангу Сергій Марченко, позивний Сірко.

Про це повідомив Леонід Гуданіч, інформує Цензор.НЕТ.

Сергій був командиром розвідувального взводу першого окремого феодосійського батальйону морської піхоти.Пізніше був командиром роти глибинної розвідки новоствореного 140 розвідбату морської піхоти. Згодом стам командиром загону у 801-му Центрі боротьби з підводно-діверсійними силами і засобами ВМС України.

13.08.2025 в акваторії Чорного моря Марченко загинув разом із двома військовими своєї частини. У героя залишилась дружина і двоє дітей.

Також читайте: Під час відбиття російського штурму на півдні України загинула мінометниця Ольга (Ляля) Сердюк. ВIДЕО

+15
Вічна Памʼять Герою Украіни!!
Дуже боляче і сумно 😪😪😪

22.08.2025 18:12 Відповісти
+8
А кляті міндічі багатіють
22.08.2025 18:17 Відповісти
+6
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
22.08.2025 18:20 Відповісти
На віки слава! Може Льоня не в курсі, але 30-ка ніколи не публікує некрологи...
22.08.2025 18:24 Відповісти
Якщо загинув у бою, чому автор каже, що виплати не світять. Або кажіть правду, або заткніть пельки.
22.08.2025 18:25 Відповісти
22.08.2025 18:25 Відповісти
Слава Воїну, який повернувся на щиті,
Слава Герою, який вітдав своє життя за нашу Україну.
Народ повинен пам'ятати якою ціною здобувається незалежністьу України
22.08.2025 18:26 Відповісти
😪
22.08.2025 18:49 Відповісти
буданов, помнишь свою поездку? ничего не снится?
22.08.2025 19:02 Відповісти
 
 