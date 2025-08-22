Захищаючи Україну, загинув капітан 2 рангу Сергій Марченко. ФОТО

Захищаючи Україну, загинув капітан 2 рангу Сергій Марченко, позивний Сірко.

Про це повідомив Леонід Гуданіч, інформує Цензор.НЕТ.

Сергій був командиром розвідувального взводу першого окремого феодосійського батальйону морської піхоти.Пізніше був командиром роти глибинної розвідки новоствореного 140 розвідбату морської піхоти. Згодом стам командиром загону у 801-му Центрі боротьби з підводно-діверсійними силами і засобами ВМС України.

13.08.2025 в акваторії Чорного моря Марченко загинув разом із двома військовими своєї частини. У героя залишилась дружина і двоє дітей.





