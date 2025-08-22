РУС
Защищая Украину, погиб капитан 2-го ранга Сергей Марченко. ФОТО

Защищая Украину, погиб капитан 2-го ранга Сергей Марченко, позывной Сирко.

Об этом сообщил Леонид Гуданич, информирует Цензор.НЕТ.

Марченко Сергей

Сергей был командиром разведывательного взвода Первого Отдельного Феодосийского батальона морской пехоты, позже был командиром роты глубинной разведки вновь созданного 140-го разведбата морской пехоты. Впоследствии стал командиром отряда в 801-м Центре борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами ВМС Украины.

13.08.2025 в акватории Черного моря Марченко погиб вместе с двумя военными своей части. У героя осталась жена и двое детей.

Гуданич о гибели Марченко
Гуданич о гибели Марченко

Топ комментарии
Вічна Памʼять Герою Украіни!!
Дуже боляче і сумно 😪😪😪

22.08.2025 18:12 Ответить
А кляті міндічі багатіють
22.08.2025 18:17 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
22.08.2025 18:20 Ответить
На віки слава! Може Льоня не в курсі, але 30-ка ніколи не публікує некрологи...
22.08.2025 18:24 Ответить
Якщо загинув у бою, чому автор каже, що виплати не світять. Або кажіть правду, або заткніть пельки.
22.08.2025 18:25 Ответить
22.08.2025 18:25 Ответить
Слава Воїну, який повернувся на щиті,
Слава Герою, який вітдав своє життя за нашу Україну.
Народ повинен пам'ятати якою ціною здобувається незалежністьу України
22.08.2025 18:26 Ответить
😪
22.08.2025 18:49 Ответить
буданов, помнишь свою поездку? ничего не снится?
22.08.2025 19:02 Ответить
Слава Герою! Справжні Герої б'ються на передовій, а суки, які женуться за званнями,- послами, командувачами і різними командирами в тилу жир наїдають...
22.08.2025 19:25 Ответить
Геро Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
22.08.2025 20:00 Ответить
 
 