Защищая Украину, погиб капитан 2-го ранга Сергей Марченко. ФОТО

Защищая Украину, погиб капитан 2-го ранга Сергей Марченко, позывной Сирко.

Об этом сообщил Леонид Гуданич, информирует Цензор.НЕТ.

Сергей был командиром разведывательного взвода Первого Отдельного Феодосийского батальона морской пехоты, позже был командиром роты глубинной разведки вновь созданного 140-го разведбата морской пехоты. Впоследствии стал командиром отряда в 801-м Центре борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами ВМС Украины.

13.08.2025 в акватории Черного моря Марченко погиб вместе с двумя военными своей части. У героя осталась жена и двое детей.





