3 853 14

Во время отражения российского штурма на юге Украины погибла минометчица Ольга (Ляля) Сердюк. ВИДЕО

На Ореховском направлении погибла минометчица 130-го батальона Ольга (Ляля) Сердюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил военнослужащий, журналист Мирослав Откович.

"Ляля - 200. Ничего особенного. Листайте дальше. Сейчас много смертей.

Ляля была минометчицей в моей родной минометной батарее. Муж у нее танкист. Мать в Харькове занималась детьми. У Ляли две дочери. Ляля могла сидеть дома. Но пошла на фронт. Верила в победу как никто другой. Делала ремонт в квартире в центре Харькова. Несмотря на прилеты.

Ляля не хотела бы вашего сочувствия, потому что она пришла на фронт убивать врага.

Не пиз..ить деньги, не ебла..нить, не шариться в штабе, а убивать. И поверьте мне она убивала", - говорится в заметке.

В прошлом году в сюжете АрмияТѴ рассказали истории и мотивации двух минометчиц, которые стали на защиту государства. Одной из героинь сюжета стала Ольга (Ляля) Сердюк.

Отмечается, что Ольга (Ляля) Сердюк погибла вместе со своим побратимом, украинским художником Давидом Чичканом.

Откович открыл банк для помощи дочерям Ольги Сердюк:

https://send.monobank.ua/jar/633jYKFbW7

Номер карты:

4441 1111 2753 8571

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейские Роман Пеньков и Валентин Гавриш погибли во время атаки РФ на Святогорск. ФОТО

Автор: 

потери (4516) 130 отдельный разведывательный батальон (6)
жінки воюють та гинуть поки сотні тисяч хитродупих молодиків в спідничках ховаються за кордоном! честь і хвала Лялі- ганьба ссикунам в спідничках!
17.08.2025 10:49 Ответить
Поки блоддінка полковника єлхіна "проживає своє найкраще життя".
17.08.2025 10:53 Ответить
це гарна відмазка щоб втікти як баба з України! дії та висловлювання дружини полковника елхіна! подібному кронтингенту головне щоб знайти виправдання своєму боягузництву!
17.08.2025 10:58 Ответить
Написав Віталій і поправив спідничку😂
17.08.2025 10:54 Ответить
сиди там в Чехії та видавай себе за жінку!вас після війти хто втік будуть в спідниці одягати при приїзду в Україну!
17.08.2025 10:56 Ответить
Віталій, відкрий квартирку, нехай свіже повітря розчинить запах "потужної незламності".
Те, що ти "вєршитель судєб" я вже зрозумів😂
17.08.2025 11:06 Ответить
Полковник Єлхін, це ти?
17.08.2025 10:55 Ответить
"Чи зійде з Неба благодать
На тлен життя, щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях
окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропало смертю." @
17.08.2025 10:50 Ответить
Честь...
17.08.2025 10:51 Ответить
Герої/героїні не вмирають!
17.08.2025 10:54 Ответить
Воїну України Ользі, Герою Слава !!!🙏 😢🇺🇦
17.08.2025 11:05 Ответить
Наша амазонка. В Україні завжди був культ жінок, вони керували сім'ями.
17.08.2025 11:07 Ответить
Біль втрати 😪 Пам'ятаємо всіх наших Захисників, які віддали життя за нас, за Україну 🙏

і разом з цими втратами, така злість кипить на злочинну владу, яка в такі страшні часи для Країни все ніяк не нажереться на крові Українців....
17.08.2025 11:10 Ответить
