Во время отражения российского штурма на юге Украины погибла минометчица Ольга (Ляля) Сердюк. ВИДЕО

На Ореховском направлении погибла минометчица 130-го батальона Ольга (Ляля) Сердюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил военнослужащий, журналист Мирослав Откович.

"Ляля - 200. Ничего особенного. Листайте дальше. Сейчас много смертей.

Ляля была минометчицей в моей родной минометной батарее. Муж у нее танкист. Мать в Харькове занималась детьми. У Ляли две дочери. Ляля могла сидеть дома. Но пошла на фронт. Верила в победу как никто другой. Делала ремонт в квартире в центре Харькова. Несмотря на прилеты.

Ляля не хотела бы вашего сочувствия, потому что она пришла на фронт убивать врага.

Не пиз..ить деньги, не ебла..нить, не шариться в штабе, а убивать. И поверьте мне она убивала", - говорится в заметке.

В прошлом году в сюжете АрмияТѴ рассказали истории и мотивации двух минометчиц, которые стали на защиту государства. Одной из героинь сюжета стала Ольга (Ляля) Сердюк.

Отмечается, что Ольга (Ляля) Сердюк погибла вместе со своим побратимом, украинским художником Давидом Чичканом.

Откович открыл банк для помощи дочерям Ольги Сердюк:

https://send.monobank.ua/jar/633jYKFbW7

Номер карты:

4441 1111 2753 8571

