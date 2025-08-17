Під час відбиття російського штурму на півдні України загинула мінометниця Ольга (Ляля) Сердюк. ВIДЕО

На Оріхівському напрямку загинула мінометниця 130-го батальйону Ольга (Ляля) Сердюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив військовослужбовець, журналіст Мирослав Откович.

"Ляля - 200. Нічого особливого. Листайте далі. Зараз багато смертей.

Ляля була мінометницею в моїй рідній мінометній батареї. Чоловік у неї танкіст. Мати в Харкові опікувалась дітьми. У Лялі дві доньки. Ляля могла сидіти вдома. Але пішла на фронт. Вірила в перемогу як ніхто інший. Робила ремонт у квартирі в центрі Харкова. Попри прильоти.

Ляля не хотіла б вашого співчуття, бо вона прийшла на фронт вбивати ворога.

Не пиз..ити гроші, не єбла..нити, не шаритись в штабі, а вбивати. І повірте мені вона вбивала", - йдеться в дописі .

Минулого року у сюжеті АрміяTV розповіли історії та мотивації двох мінометниць, які стали на захист держави. Однією з героїнь сюжету стала Ольга (Ляля) Сердюк.

Зазначається, що Ольга (Ляля) Сердюк загинула разом зі своїм побратимом, українським художником Давідом Чичканом.

Откович відкрив банку для допомоги донькам Ольги Сердюк:

https://send.monobank.ua/jar/633jYKFbW7

Номер картки:

4441 1111 2753 8571

