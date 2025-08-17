Під час відбиття російського штурму на півдні України загинула мінометниця Ольга (Ляля) Сердюк. ВIДЕО
На Оріхівському напрямку загинула мінометниця 130-го батальйону Ольга (Ляля) Сердюк
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив військовослужбовець, журналіст Мирослав Откович.
"Ляля - 200. Нічого особливого. Листайте далі. Зараз багато смертей.
Ляля була мінометницею в моїй рідній мінометній батареї. Чоловік у неї танкіст. Мати в Харкові опікувалась дітьми. У Лялі дві доньки. Ляля могла сидіти вдома. Але пішла на фронт. Вірила в перемогу як ніхто інший. Робила ремонт у квартирі в центрі Харкова. Попри прильоти.
Ляля не хотіла б вашого співчуття, бо вона прийшла на фронт вбивати ворога.
Не пиз..ити гроші, не єбла..нити, не шаритись в штабі, а вбивати. І повірте мені вона вбивала", - йдеться в дописі .
Минулого року у сюжеті АрміяTV розповіли історії та мотивації двох мінометниць, які стали на захист держави. Однією з героїнь сюжету стала Ольга (Ляля) Сердюк.
Зазначається, що Ольга (Ляля) Сердюк загинула разом зі своїм побратимом, українським художником Давідом Чичканом.
Откович відкрив банку для допомоги донькам Ольги Сердюк:
https://send.monobank.ua/jar/633jYKFbW7
Номер картки:
4441 1111 2753 8571
Ти себе хоч чуєш, обісранець? Просто чесно скажи що очканув і що срати тобі на ту країну, ти ж нічим за тих єлдіхиних не краще, але хочеш щоб всі думали що це не так.
Те, що ти "вєршитель судєб" я вже зрозумів😂
Коли знову про ;рехверендуми; та ;повернення; почнеш розповідати, чудо сєпарське з ТОТ?
Можливо Віталій доброволець-військовий, що пише з передової.
Якщо ти баба або рівень то можеш далі кукурікати.
На тлен життя, щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях
окрім братів і наші сестри.
На боротьби святий вівтар
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропало смертю." @
і разом з цими втратами, така злість кипить на злочинну владу, яка в такі страшні часи для Країни все ніяк не нажереться на крові Українців....