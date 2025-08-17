УКР
Під час відбиття російського штурму на півдні України загинула мінометниця Ольга (Ляля) Сердюк. ВIДЕО

На Оріхівському напрямку загинула мінометниця 130-го батальйону Ольга (Ляля) Сердюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив військовослужбовець, журналіст Мирослав Откович.

"Ляля - 200. Нічого особливого. Листайте далі. Зараз багато смертей.

Ляля була мінометницею в моїй рідній мінометній батареї. Чоловік у неї танкіст. Мати в Харкові опікувалась дітьми. У Лялі дві доньки. Ляля могла сидіти вдома. Але пішла на фронт. Вірила в перемогу як ніхто інший. Робила ремонт у квартирі в центрі Харкова. Попри прильоти.

Ляля не хотіла б вашого співчуття, бо вона прийшла на фронт вбивати ворога.

Не пиз..ити гроші, не єбла..нити, не шаритись в штабі, а вбивати. І повірте мені вона вбивала", - йдеться в дописі .

Минулого року у сюжеті АрміяTV розповіли історії та мотивації двох мінометниць, які стали на захист держави. Однією з героїнь сюжету стала Ольга (Ляля) Сердюк.

Зазначається,  що Ольга (Ляля) Сердюк загинула разом зі своїм побратимом, українським художником Давідом Чичканом.

Откович відкрив банку для допомоги донькам Ольги Сердюк:

https://send.monobank.ua/jar/633jYKFbW7

Номер картки:

4441 1111 2753 8571

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Роман Пеньков і Валентин Гавриш загинули під час атаки РФ на Святогірськ. ФОТО

втрати (4531) 130 окремий розвідувальний батальйон (6)
Поки блоддінка полковника єлхіна "проживає своє найкраще життя".
17.08.2025 10:53 Відповісти
+34
жінки воюють та гинуть поки сотні тисяч хитродупих молодиків в спідничках ховаються за кордоном! честь і хвала Лялі- ганьба ссикунам в спідничках!
17.08.2025 10:49 Відповісти
+15
Честь...
17.08.2025 10:51 Відповісти
це гарна відмазка щоб втікти як баба з України! дії та висловлювання дружини полковника елхіна! подібному кронтингенту головне щоб знайти виправдання своєму боягузництву!
17.08.2025 10:58 Відповісти
На,ось,тобі ще "відмазку" https://zn.ua/ukr/EDUCATION/maketi-za-tsinoju-avto-jak-derzhava-imituje-vijskovu-pidhotovku-molodi.html
17.08.2025 11:39 Відповісти
Війна-це самопожертва всього суспільства!!!Я кладу на кон своє життя,а чи рівнозначний внесок зробить родина Єлхіна?Ти так і не поняв-добровольці загинули,а дурнів зараз знайти важко-( https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ&list=WL&index=298 )
17.08.2025 11:59 Відповісти
Тобто по-твоєму добровольці були дурнями? Такі як Роман Ратушний просто були ідіотами які не знали що у нас є різні Єлдіхіни?
Ти себе хоч чуєш, обісранець? Просто чесно скажи що очканув і що срати тобі на ту країну, ти ж нічим за тих єлдіхиних не краще, але хочеш щоб всі думали що це не так.
17.08.2025 12:12 Відповісти
Настав момент істини! "Скот на убой!"-кредо зЄльоної зграї. Вони в дубаї-ізраїлі з...буться, до вкраденого бабла, а українці залишаться... В своїй землі.
17.08.2025 12:32 Відповісти
*********
17.08.2025 13:10 Відповісти
Написав Віталій і поправив спідничку😂
17.08.2025 10:54 Відповісти
сиди там в Чехії та видавай себе за жінку!вас після війти хто втік будуть в спідниці одягати при приїзду в Україну!
17.08.2025 10:56 Відповісти
Віталій, відкрий квартирку, нехай свіже повітря розчинить запах "потужної незламності".
Те, що ти "вєршитель судєб" я вже зрозумів😂
17.08.2025 11:06 Відповісти
А яка сила потуги в паскалях у Потужного Гідранта?
17.08.2025 11:36 Відповісти
Що цікаво, ця падаль наставила тут ржачних смайлів і його писанину навіть не видалили...
17.08.2025 11:49 Відповісти
Це сєпар, з ТОТ. Писав тут під ніком ;Дефіцит потужності;. Деактивували за кацапську пропаганду.
17.08.2025 11:55 Відповісти
;Дефіцит Потужності;, з поверненням. Бачу, з США вже в Чехію переїхав?
Коли знову про ;рехверендуми; та ;повернення; почнеш розповідати, чудо сєпарське з ТОТ?
17.08.2025 11:53 Відповісти
Потужний випердок.
17.08.2025 11:56 Відповісти
Дарма ви так!
Можливо Віталій доброволець-військовий, що пише з передової.
17.08.2025 12:57 Відповісти
Полковник Єлхін, це ти?
17.08.2025 10:55 Відповісти
Сотні тисяч чоловіків воюють та гинуть, поки мільйони українських жінок гуляють по Європах. Нічого про це сказати не хочете?
17.08.2025 11:46 Відповісти
і це біда! гидко дивитись в фб на їзі пози під пальмами! я завжди говорив- війна не для всіх!
17.08.2025 12:02 Відповісти
Бо війна для чоловіків.
Якщо ти баба або рівень то можеш далі кукурікати.
17.08.2025 12:14 Відповісти
а ти взагалі що тут робиш? йди вже прокладку поміняй- дівчинко!а війна не для всіх - це про тебе -чудо з клітором замість члена!
17.08.2025 12:42 Відповісти
Воюють громадяни України. Всі, незалежно від статі. А, від вашого повідомлення, смердить сексизмом.
17.08.2025 12:25 Відповісти
точно! він тебе і досі лайном смердить! навіть вода тиси з тебе то лайно не змила!
17.08.2025 12:44 Відповісти
"Чи зійде з Неба благодать
На тлен життя, щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях
окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропало смертю." @
17.08.2025 10:50 Відповісти
Честь...
17.08.2025 10:51 Відповісти
Герої/героїні не вмирають!
17.08.2025 10:54 Відповісти
Воїну України Ользі, Герою Слава !!!🙏 😢🇺🇦
17.08.2025 11:05 Відповісти
Наша амазонка. В Україні завжди був культ жінок, вони керували сім'ями.
17.08.2025 11:07 Відповісти
Біль втрати 😪 Пам'ятаємо всіх наших Захисників, які віддали життя за нас, за Україну 🙏

і разом з цими втратами, така злість кипить на злочинну владу, яка в такі страшні часи для Країни все ніяк не нажереться на крові Українців....
17.08.2025 11:10 Відповісти
Пані, отой смайлик з руками- то не молитва, то ;дай п'ять; означає.
17.08.2025 12:05 Відповісти
17.08.2025 11:16 Відповісти
17.08.2025 11:30 Відповісти
Вічна Пам"ять та Царство Небесне,дівчинко-Героїня...
17.08.2025 11:31 Відповісти
Честь і вічна світла пам'ять!
17.08.2025 12:19 Відповісти
17.08.2025 12:29 Відповісти
Вічна пам'ять Героїні України
17.08.2025 12:39 Відповісти
 
 