Захищаючи Україну, на фронті загинув художник Давид Чичкан. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії, загинув український художник, військовий Давид Чичкан.

Сумну звістку в соцмережі фейсбук повідомив правозахисник, журналіст, військовий Максим Буткевич, повідомляє Цензор.НЕТ.

чичкан

"На Запорізькому напрямку, відбиваючи атаку ворога, загинув Давид Чичкан", - повідомив Буткевич.

Побратими військового розповіли, що Чичкан дістав поранення відбиваючи штурм російської піхоти на Запорізькому напрямку 8 серпня. Наступного ранку його серце зупинилося.

"Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал. Завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості. Давид створював навколо себе унікальну атмосферу та швидко вмів знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням. Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель - величезна втрата для нас", - йдеться у повідомленні. 

Давид Чичкан – син художника Іллі Чичкана. Він народився 1986 року в Києві.

Дивіться також: У боях за Україну загинув воїн 3-ї ОШБр та краєзнавець Ігор Климович (Африка). ФОТО

Герою Слава !!! Творча душа вічна !!! 🙏 🇺🇦...
10.08.2025 23:32 Відповісти
10.08.2025 23:36 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
10.08.2025 23:49 Відповісти
Гине еліта...Покойся з миром,Герою..
11.08.2025 00:02 Відповісти
Герою України вічна слава 😪😪😪
11.08.2025 00:21 Відповісти
 
 