УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9671 відвідувач онлайн
Новини Фото Втрати України
1 216 6

У боях за Україну загинув воїн 3-ї ОШБр та краєзнавець Ігор Климович (Африка). ФОТО

У бою на Харківщині 30 липня 2025 року загинув історик, краєзнавець та фотохудожник Ігор Климович (Африка). Він був молодшим лейтенантом Третьої окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомила Грабовецько-Дулібівська територіальна громада та дружина Олександра Климович, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Ігор Климович народився 13 червня 1991 року в селі Грабовець на Львівщині.

Вищу освіту здобув в Інституті туризму при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. З дитинства був активним учасником культурного життя села, відвідував Народний дім, писав вірші, захоплювався історією, досліджував своє коріння. Випустив декілька поетичних збірок, одну з яких з великою гордістю презентував у рідному селі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 21-річний поліцейський з Донеччини Дмитро Коробенко виконав бойове завдання на фронті ціною життя. ФОТО

На фронті загинув воїн 3 ОШБр, фотохудожник та краєзнавець Ігор Климович

Климович багато мандрував Україною, збирав старожитності, цікавився реконструкцією давньоруської та середньовічної культури. Був знавцем історичної зброї, побуту, одягу та звичаїв. Перший українець, який став учасником міжнародної асоціації експериментальної археології EXARC.

Брав активну участь у Революції Гідності. Був засновником спортивно-оздоровчого клубу "Беллатор" та історичного клубу "Застава".

Окрім історії, Ігор Климович захоплювався фотомистецтвом. У 2021 році став лауреатом призу глядацьких симпатій у конкурсі "Мандрівник-фотограф року", де змагалися 370 фотографів з усієї України. Цього року в місті Стрий презентував фотовиставку "Людина і війна" – 48 чорно-білих світлин, зроблених на плівку на фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) воїну 3-ї ОШБр Віталію Карвацькому та солдату "Вовків Да Вінчі" Олегу Яровому

У 2022 році Ігор став до лав Хорунжої служби Третьої окремої штурмової бригади. Він розробляв методики морально-психологічного забезпечення, проводив лекції, організовував екскурсії, зустрічі з культурними діячами для військовослужбовців.

У лютому 2025 року захисник отримав звання молодшого лейтенанта.

У воїна залишилися батьки, брат та дружина, яка чекає на народження донечки.

Про дату й місце прощання із захисником повідомлять згодом.

Читайте також: Захищаючи Україну, загинув 23-річний доброволець із США Роберт Пітранджело. ФОТО

На фронті загинув воїн 3 ОШБр, фотохудожник та краєзнавець Ігор Климович

Автор: 

втрати (4516) 3 Окрема штурмова бригада (482) війна в Україні (5560)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна пам'ять герою!
Честь та уклін батькам!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
Слава Україні!
показати весь коментар
05.08.2025 18:55 Відповісти
На жаль гинуть кращі люди . Вічна память.
показати весь коментар
05.08.2025 19:04 Відповісти
Так, ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ.

Питання, чому він загинув, боронячи Украіну від ********** ідей?
показати весь коментар
05.08.2025 19:06 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показати весь коментар
05.08.2025 19:10 Відповісти
Смотрю на это прекрасное лицо
И понимаю - почему мамы вывозят из страны или прячут своих
Мальчиков с прекрасными лицами
Мамы не хотят ,чтобы их мальчиков хоронили
В то время как ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ ПРЕЗИДЕНТА
Жили бы - ни о чем не тужили
Срали в золотые унитазы
И смеялись бы над мальчиками
С ПРЕКРАСНЫМИ ЛИЦАМИ
Я перестаю верить в то, что есть Бог
Что есть справедливость ...
показати весь коментар
05.08.2025 19:10 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦
показати весь коментар
05.08.2025 19:12 Відповісти
 
 