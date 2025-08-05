У боях за Україну загинув воїн 3-ї ОШБр та краєзнавець Ігор Климович (Африка). ФОТО

У бою на Харківщині 30 липня 2025 року загинув історик, краєзнавець та фотохудожник Ігор Климович (Африка). Він був молодшим лейтенантом Третьої окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомила Грабовецько-Дулібівська територіальна громада та дружина Олександра Климович, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Ігор Климович народився 13 червня 1991 року в селі Грабовець на Львівщині.

Вищу освіту здобув в Інституті туризму при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. З дитинства був активним учасником культурного життя села, відвідував Народний дім, писав вірші, захоплювався історією, досліджував своє коріння. Випустив декілька поетичних збірок, одну з яких з великою гордістю презентував у рідному селі.

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Климович багато мандрував Україною, збирав старожитності, цікавився реконструкцією давньоруської та середньовічної культури. Був знавцем історичної зброї, побуту, одягу та звичаїв. Перший українець, який став учасником міжнародної асоціації експериментальної археології EXARC.

Брав активну участь у Революції Гідності. Був засновником спортивно-оздоровчого клубу "Беллатор" та історичного клубу "Застава".

Окрім історії, Ігор Климович захоплювався фотомистецтвом. У 2021 році став лауреатом призу глядацьких симпатій у конкурсі "Мандрівник-фотограф року", де змагалися 370 фотографів з усієї України. Цього року в місті Стрий презентував фотовиставку "Людина і війна" – 48 чорно-білих світлин, зроблених на плівку на фронті.

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У 2022 році Ігор став до лав Хорунжої служби Третьої окремої штурмової бригади. Він розробляв методики морально-психологічного забезпечення, проводив лекції, організовував екскурсії, зустрічі з культурними діячами для військовослужбовців.

У лютому 2025 року захисник отримав звання молодшого лейтенанта.

У воїна залишилися батьки, брат та дружина, яка чекає на народження донечки.

Про дату й місце прощання із захисником повідомлять згодом.

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