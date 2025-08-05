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Новости Фото Потери Украины
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В боях за Украину погиб воин 3-й ОШБр и краевед Игорь Климович (Африка). ФОТО

В бою на Харьковщине 30 июля 2025 года погиб историк, краевед и фотохудожник Игорь Климович (Африка). Он был младшим лейтенантом Третьей отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ.

Об этом сообщила Грабовецко-Дулибовская территориальная громада и жена Александра Климович, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Игорь Климович родился 13 июня 1991 года в селе Грабовец на Львовщине.

Высшее образование получил в Институте туризма при Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника. С детства был активным участником культурной жизни села, посещал Народный дом, писал стихи, увлекался историей, исследовал свои корни. Выпустил несколько поэтических сборников, один из которых с большой гордостью представил в родном селе.

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На фронте погиб воин 3 ОШБр, фотохудожник и краевед Игорь Климович

Климович много путешествовал по Украине, собирал древности, интересовался реконструкцией древнерусской и средневековой культуры. Был знатоком исторического оружия, быта, одежды и обычаев. Первый украинец, который стал участником международной ассоциации экспериментальной археологии EXARC.

Принимал активное участие в Революции Достоинства. Был основателем спортивно-оздоровительного клуба "Беллатор" и исторического клуба "Застава".

Кроме истории, Игорь Климович увлекался фотоискусством. В 2021 году стал лауреатом приза зрительских симпатий в конкурсе "Путешественник-фотограф года", где соревновались 370 фотографов со всей Украины. В этом году в городе Стрый представил фотовыставку "Человек и война" - 48 черно-белых фотографий, сделанных на пленку на фронте.

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В 2022 году Игорь стал в ряды Хорунжей службы Третьей отдельной штурмовой бригады. Он разрабатывал методики морально-психологического обеспечения, проводил лекции, организовывал экскурсии, встречи с культурными деятелями для военнослужащих.

В феврале 2025 года защитник получил звание младшего лейтенанта.

У воина остались родители, брат и жена, которая ждет рождения дочери.

О дате и месте прощания с защитником сообщат позже.

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На фронте погиб воин 3 ОШБр, фотохудожник и краевед Игорь Климович

Автор: 

потери (4501) 3-я Отдельная штурмовая бригада (470) война в Украине (5523)


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Топ комментарии
+26
Вічна пам'ять герою!
Честь та уклін батькам!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
Слава Україні!
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05.08.2025 18:55 Ответить
+17
На жаль гинуть кращі люди . Вічна память.
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05.08.2025 19:04 Ответить
+13
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.08.2025 19:10 Ответить
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Вічна пам'ять герою!
Честь та уклін батькам!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
Слава Україні!
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05.08.2025 18:55 Ответить
На жаль гинуть кращі люди . Вічна память.
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05.08.2025 19:04 Ответить
Так, ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ.

Питання, чому він загинув, боронячи Украіну від ********** ідей?
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05.08.2025 19:06 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.08.2025 19:10 Ответить
Смотрю на это прекрасное лицо
И понимаю - почему мамы вывозят из страны или прячут своих
Мальчиков с прекрасными лицами
Мамы не хотят ,чтобы их мальчиков хоронили
В то время как ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ ПРЕЗИДЕНТА
Жили бы - ни о чем не тужили
Срали в золотые унитазы
И смеялись бы над мальчиками
С ПРЕКРАСНЫМИ ЛИЦАМИ
Я перестаю верить в то, что есть Бог
Что есть справедливость ...
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05.08.2025 19:10 Ответить
Є, тільки кара смертельна, для московитів і їх семи поколінь, від Мирної України!!
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05.08.2025 20:34 Ответить
Честь 🫡🇺🇦
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05.08.2025 19:12 Ответить
Героям Слава!
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05.08.2025 19:18 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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05.08.2025 19:19 Ответить
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05.08.2025 19:44 Ответить
RIP
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05.08.2025 19:53 Ответить
😪
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05.08.2025 20:22 Ответить
Стефанчуки з аброхамієвськими, та тимошенниця з ригоАНАЛЬНИМИ, на канікулах!!!
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05.08.2025 20:36 Ответить
 
 