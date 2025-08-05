21-летний полицейский из Донецкой области Дмитрий Коробенко выполнил боевое задание на фронте ценой жизни. ФОТО

В бою за Украину погиб 21-летний полицейский Донетчины Дмитрий Коробенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, боец стрелкового батальона полиции Донетчины, старший лейтенант полиции Дмитрий Коробенко выполнил боевую задачу ценой жизни. Через три дня защитнику должно было исполниться 22 года. Без папы осталась 8-месячная дочь.

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"Дмитрий родился в селе Урзуф, ныне оккупированного российскими войсками. Целеустремленный, отважный, он мечтал стать легендой уголовного розыска. После обучения начал работать оперуполномоченным сектора криминальной полиции отдела полиции № 1 (Дружковка) Краматорского районного управления полиции", - говорится в сообщении.

Сердце полицейского стремилось защитить родную землю от любого зла и в первую очередь - от оккупанта. Дмитрий Коробенко присоединился к батальону полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Донецкой области.

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"Защитник показал себя достойным, непоколебимым воином. Он шел на задание с мыслями о семье, о дочери и всех детях, которых надо спасти от российского нашествия. 3-го августа его жизнь оборвалась.

Дмитрий был любящим сыном, мужем и папой, а также занимался 15-летней сестрой. Полиция Донетчины потеряла преданного правоохранителя, человека с большой буквы, для которого жизни людей были на первом месте", - добавляют в Нацполиции.