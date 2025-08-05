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Новости Фото Потери Украины
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21-летний полицейский из Донецкой области Дмитрий Коробенко выполнил боевое задание на фронте ценой жизни. ФОТО

В бою за Украину погиб 21-летний полицейский Донетчины Дмитрий Коробенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, боец стрелкового батальона полиции Донетчины, старший лейтенант полиции Дмитрий Коробенко выполнил боевую задачу ценой жизни. Через три дня защитнику должно было исполниться 22 года. Без папы осталась 8-месячная дочь.

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Дмитрий Коробенко

"Дмитрий родился в селе Урзуф, ныне оккупированного российскими войсками. Целеустремленный, отважный, он мечтал стать легендой уголовного розыска. После обучения начал работать оперуполномоченным сектора криминальной полиции отдела полиции № 1 (Дружковка) Краматорского районного управления полиции", - говорится в сообщении.

Сердце полицейского стремилось защитить родную землю от любого зла и в первую очередь - от оккупанта. Дмитрий Коробенко присоединился к батальону полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Донецкой области.

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"Защитник показал себя достойным, непоколебимым воином. Он шел на задание с мыслями о семье, о дочери и всех детях, которых надо спасти от российского нашествия. 3-го августа его жизнь оборвалась.

Дмитрий был любящим сыном, мужем и папой, а также занимался 15-летней сестрой. Полиция Донетчины потеряла преданного правоохранителя, человека с большой буквы, для которого жизни людей были на первом месте", - добавляют в Нацполиции.

Автор: 

Нацполиция (16673) потери (4501) война в Украине (5523)


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Топ комментарии
+27
Світла пам"ять. Дякуємо за захист Батьківщини.
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05.08.2025 16:15 Ответить
+18
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05.08.2025 16:20 Ответить
+10
Він захищав і ті 73% ...Герою Воїну Слава !!!🙏 😢🇺🇦
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05.08.2025 16:16 Ответить
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Світла пам"ять. Дякуємо за захист Батьківщини.
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05.08.2025 16:15 Ответить
Він захищав і ті 73% ...Герою Воїну Слава !!!🙏 😢🇺🇦
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05.08.2025 16:16 Ответить
Ти ідіот кончений! Він захищав Батьківщину! Це такі як ти ниють відмазки, що не будуть воювати бо при владі крадії! От ти і втік! То, шо? Треба країну здати??? Якось без вас розберемось!
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05.08.2025 16:44 Ответить
Він з Германії воює на ідеологічному фронті. Все таки при дєлє.
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05.08.2025 16:48 Ответить
Там прапорець Німеччини, але що не так було прокоментовано? Невже не 73% дали дозвіл Верховному на відвід наших військ із фортифікацій і розмінування наших мінних полів та акваторії Азовського моря? Якби не ті дії, то ще не відомо, де була б лінія фронту.
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05.08.2025 16:54 Ответить
не треба таких галасів , ідіои ті , хто у 19 % не подумав ,шо їх діти будуть воювати !!!...
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05.08.2025 17:37 Ответить
Добре, що ти подумала і втекла! Живи з цим! Тільки не лізь до нас із своїми тупими вис...рами! Якось без втікачів розберемось! Ти вже не маєш права на голос! Твоє діло випрашувати у німців на шматочок брауншвейгської ковбаси!
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05.08.2025 17:49 Ответить
Памятаймо Українці, якою ціною обернулася московська війна для Вільної України, за бездіяльності привладних з Урядового кварталу!
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05.08.2025 16:18 Ответить
А ти де? Звідки ти строчиш? З тими паскудами розберемось і схоже без тебе, бо ти втік!
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05.08.2025 16:46 Ответить
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05.08.2025 16:20 Ответить
Слава Герою!
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05.08.2025 16:21 Ответить
😥
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05.08.2025 16:31 Ответить
Слава Герою!
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05.08.2025 16:51 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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05.08.2025 17:02 Ответить
послали майже дитину, поки по містам такі борови гуляють в погонах, що аж страшно.
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05.08.2025 17:17 Ответить
✝❤️
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05.08.2025 17:58 Ответить
 
 