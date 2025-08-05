21-річний поліцейський з Донеччини Дмитро Коробенко виконав бойове завдання на фронті ціною життя. ФОТО

У бою за Україну загинув 21-річний поліцейський з Донеччини Дмитро Коробенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, боєць стрілецького батальйону поліції Донеччини, старший лейтенант поліції Дмитро Коробенко виконав бойове завдання ціною життя. За три дні захиснику мало виповнитись 22 роки. Без тата залишилась 8-місячна донька.

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"Дмитро народився в селі Урзуф, нині окупованого російськими військами. Цілеспрямований, відважний, він мріяв стати легендою карного розшуку. Після навчання почав працювати оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 (Дружківка) Краматорського районного управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Серце поліцейського прагнуло захистити рідну землю від будь-якого зла і в першу чергу – від окупанта. Дмитро Коробенко долучився до батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області.

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"Захисник показав себе гідним, непохитним воїном. Він ішов на завдання з думками про сім’ю, про донечку та всіх дітей, яких треба врятувати від російської навали. 3-го серпня його життя обірвалось.

Дмитро був люблячим сином, чоловіком і татом, а також опікувався 15-річною сестрою. Поліція Донеччини втратила відданого правоохоронця, людину з великої літери, для якої життя людей були на першому місці", - додають у Нацполіції.