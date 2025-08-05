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Новини Фото Втрати України
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21-річний поліцейський з Донеччини Дмитро Коробенко виконав бойове завдання на фронті ціною життя. ФОТО

У бою за Україну загинув 21-річний поліцейський з Донеччини Дмитро Коробенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, боєць стрілецького батальйону поліції Донеччини, старший лейтенант поліції Дмитро Коробенко виконав бойове завдання ціною життя. За три дні захиснику мало виповнитись 22 роки. Без тата залишилась 8-місячна донька.

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Дмитро Коробенко

"Дмитро народився в селі Урзуф, нині окупованого російськими військами. Цілеспрямований, відважний, він мріяв стати легендою карного розшуку. Після навчання почав працювати оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 (Дружківка) Краматорського районного управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Серце поліцейського прагнуло захистити рідну землю від будь-якого зла і в першу чергу – від окупанта. Дмитро Коробенко долучився до батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області.

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"Захисник показав себе гідним, непохитним воїном. Він ішов на завдання з думками про сім’ю, про донечку та всіх дітей, яких треба врятувати від російської навали. 3-го серпня його життя обірвалось.

Дмитро був люблячим сином, чоловіком і татом, а також опікувався 15-річною сестрою. Поліція Донеччини втратила відданого правоохоронця, людину з великої літери, для якої життя людей були на першому місці", - додають у Нацполіції.

Автор: 

Нацполіція (15396) втрати (4516) війна в Україні (5560)


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Топ коментарі
+23
Світла пам"ять. Дякуємо за захист Батьківщини.
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05.08.2025 16:15 Відповісти
+16
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05.08.2025 16:20 Відповісти
+10
Він захищав і ті 73% ...Герою Воїну Слава !!!🙏 😢🇺🇦
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05.08.2025 16:16 Відповісти
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Світла пам"ять. Дякуємо за захист Батьківщини.
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05.08.2025 16:15 Відповісти
Він захищав і ті 73% ...Герою Воїну Слава !!!🙏 😢🇺🇦
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05.08.2025 16:16 Відповісти
Ти ідіот кончений! Він захищав Батьківщину! Це такі як ти ниють відмазки, що не будуть воювати бо при владі крадії! От ти і втік! То, шо? Треба країну здати??? Якось без вас розберемось!
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05.08.2025 16:44 Відповісти
Він з Германії воює на ідеологічному фронті. Все таки при дєлє.
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05.08.2025 16:48 Відповісти
Там прапорець Німеччини, але що не так було прокоментовано? Невже не 73% дали дозвіл Верховному на відвід наших військ із фортифікацій і розмінування наших мінних полів та акваторії Азовського моря? Якби не ті дії, то ще не відомо, де була б лінія фронту.
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05.08.2025 16:54 Відповісти
Памятаймо Українці, якою ціною обернулася московська війна для Вільної України, за бездіяльності привладних з Урядового кварталу!
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05.08.2025 16:18 Відповісти
А ти де? Звідки ти строчиш? З тими паскудами розберемось і схоже без тебе, бо ти втік!
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05.08.2025 16:46 Відповісти
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05.08.2025 16:20 Відповісти
Слава Герою!
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05.08.2025 16:21 Відповісти
😥
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05.08.2025 16:31 Відповісти
Слава Герою!
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05.08.2025 16:51 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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05.08.2025 17:02 Відповісти
послали майже дитину, поки по містам такі борови гуляють в погонах, що аж страшно.
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05.08.2025 17:17 Відповісти
 
 