Зеленский присвоил звание Герой Украины (посмертно) воину 3-й ОШБр Виталию Карвацкому и солдату "Волков Да Винчи" Олегу Яровому

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно младшему сержанту Виталию Карвацкому и солдату Олегу Яровому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, Виталий Карвацкий в начале полномасштабной российской агрессии добровольно мобилизовался в ряды территориальной обороны. В течение 2022-2023 годов выполнял боевые задачи на самых сложных направлениях фронта, был на передовых позициях и принимал активное участие в сложных штурмовых операциях.

В январе прошлого года добровольно перешел в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая как раз была направлена на Авдеевское направление, где в то время шли интенсивные бои. В окрестностях Авдеевского коксохимического завода Виталий Карвацкий уничтожил восемь российских пехотинцев.

В марте прошлого года участвовал в боях за Орловку и Семеновку на Покровском направлении.

"С апреля 2024-го продолжил службу как оператор ударных FPV-дронов на Харьковском направлении. Лично уничтожил более 600 вражеских пехотинцев, десятки единиц бронетехники, в том числе танки, БМП и БТР, а также многочисленные блиндажи и укрепленные огневые точки врага. Это существенно ослабило наступательный потенциал оккупантов", - говорится в сообщении.

Виталий Карвацкий погиб 12 июня этого года в результате удара российского FPV-дрона по автомобилю, в котором он двигался на позицию.

По данным Офиса Президента, Олег Яровой был сапером 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем ("Волков Да Винчи") 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. В августе прошлого года в городе Украинске Донецкой области остался один против штурмовой роты оккупантов и в течение недели отбивал атаки, чтобы сохранить позицию.

В сентябре прошлого года в Селидово во время вражеской атаки Олег Яровой получил ранение, но отказался от эвакуации, отобрал боекомплект врага и самостоятельно организовал оборонительную позицию. Он взял на себя управление воинами ТрО, которые оказались в полуокружении. Это позволило отразить российские атаки и стабилизировать ситуацию на этом участке фронта.

"В декабре 2024-го в поселке Новопустинцы остался на позиции один на один с подавляющими силами противника. Имея в руках всего один пулемет, он уничтожил более 20 оккупантов. Благодаря этому удалось удержать рубеж, который имел тактическое значение для всей линии обороны его батальона.

В марте этого года Олег Яровой самостоятельно научился управлять дронами и использовал их для обеспечения эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и корректировки огня. Это спасло десятки жизней его побратимов", - говорится в сообщении.

Во время российской атаки 10 июля Олег Яровой погиб в стрелковом бою, защищая позицию до последнего.