Защищая Украину, на фронте погиб художник Давид Чичкан. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии, погиб украинский художник, военный Давид Чичкан.

Печальную весть в соцсети фейсбук сообщил правозащитник, журналист, военный Максим Буткевич, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Запорожском направлении, отражая атаку врага, погиб Давид Чичкан", - сообщил Буткевич.

Побратимы военного рассказали, что Чичкан получил ранение отражая штурм российской пехоты на Запорожском направлении 8 августа. На следующее утро его сердце остановилось.

"Он всегда добросовестно подходил к любой работе, которую необходимо было сделать, никогда не прятался за спинами других или за собственный социальный капитал. Всегда был искренним с людьми и делился с собратьями и сестрами своими глубокими мыслями относительно политики, этики и социальной справедливости. Давид создавал вокруг себя уникальную атмосферу и быстро умел находить подход к людям любых взглядов и систем морали, оставаясь верным собственным убеждениям. Считал, что настоящие анархисты должны делить тяжелые трудности, которые переживает их народ. Его гибель - огромная потеря для нас", - говорится в сообщении .

Давид Чичкан - сын художника Ильи Чичкана. Он родился в 1986 году в Киеве.

