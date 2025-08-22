РУС
На войне погиб мастер спорта Украины международного класса по стрельбе, многократный рекордсмен Алексей Хабаров. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии, погиб мастер спорта Украины международного класса, многократный рекордсмен, основатель стрелкового клуба Алексей Хабаров.

Трагическое известие в соцсети фейсбук сообщило отделение Национального олимпийского комитета Украины в Горишних Плавнях (Полтавская область), сообщает Цензор.НЕТ.

хабаров

"Еще одна тяжелая потеря для Украины и нашего города. Защищая Родину, погиб Алексей Хабаров - мастер спорта Украины международного класса, основатель стрелкового клуба Феникс на базе высшего профессионального лицея, многократный рекордсмен Украины", - сказано в заметке.

Отмечается, что Алексей был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для молодежи.

"Он работал стипендиатом нашего отделения, проводил многочисленные спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту, вдохновлял их собственным примером. Он был настоящим патриотом и смелым человеком, который отдал самое дорогое - свою жизнь - за свободу Украины", - рассказали в отделении НОК в Горишних Плавнях.

Смотрите также: Защищая Украину, погиб капитан 2-го ранга Сергей Марченко. ФОТО

Низький уклін тобі, воїне. Вічна пам"ять і слава герою.
22.08.2025 22:04 Ответить
22.08.2025 22:15 Ответить
Скільки він вивчив, і ще міг вивчати.
22.08.2025 22:18 Ответить
😢
22.08.2025 22:36 Ответить
 
 