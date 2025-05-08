Пилоту Су-25 полковнику Игорю Пархоменко присвоено звание Герой Украины. ВИДЕО

Указом Президента Украины от 08 мая 2025 года присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Пархоменко Игорю Валерьевичу - полковнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных cил ВСУ

Полковник Игорь Пархоменко - пилот Су-25. Он вернулся в эскадрилью выполнять боевые задачи через 40 дней после гибели старшего сына Сергея.

25-летний Сергей Пархоменко, как и отец, Герой Украины. Он был летчиком-штурмовиком и погиб 14 мая 2022 года, выполняя боевое задание в Запорожской области.

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С тех пор в свои 50 лет Игорь Валерьевич бьет оккупанта за двоих: за себя и за сына. Во время боевых вылетов всегда берет с собой в кабину самолета его фотографию.

У Игоря еще есть младший сын Никита, который также сейчас защищает украинское небо.

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