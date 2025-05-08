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Новини Відео Присвоєння звання Герой України
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Пілоту Су-25 полковнику Ігорю Пархоменку присвоєно звання Герой України. ВIДЕО

Указом Президента України від 08 травня 2025 року присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Пархоменку Ігорю Валерійовичу – полковнику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ

Полковник Ігор Пархоменко - пілот Су-25. Він повернувся в ескадрилью виконувати бойові завдання через 40 днів після загибелі старшого сина Сергія.

25-річний Сергій Пархоменко, як і батько, Герой України. Він був льотчиком-штурмовиком і загинув 14 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання в Запорізькій області.

Також читайте: Загиблому бійцю 59 ОМПБр Павлу Петриченку присвоєно звання Героя України (посмертно)

Відтоді у свої 50 років Ігор Валерійович б’є окупанта за двох: за себе та за сина. Під час бойових вильотів завжди бере із собою в кабіну літака його фотографію.

В Ігоря ще є молодший син Микита, який також наразі захищає українське небо.

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Автор: 

Герой України (314) пілот (83)


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Топ коментарі
+29
Уклін великій українській сімʼї Соколів Неба. 🇺🇦
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08.05.2025 22:09
+15
Результативно бʼє кацапських підарів стосами та колонами
Виховав двох Синів, які били та бʼють кацапських підарів стосами та колонами
Старший Син Сергій загинув у бою, знищуючи кацапських окупантів
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08.05.2025 22:19
+13
За що? За то, що літає на штурмовику і нищить під@рів...
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08.05.2025 22:16
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Уклін великій українській сімʼї Соколів Неба. 🇺🇦
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08.05.2025 22:09 Відповісти
Результативно бʼє кацапських підарів стосами та колонами
Виховав двох Синів, які били та бʼють кацапських підарів стосами та колонами
Старший Син Сергій загинув у бою, знищуючи кацапських окупантів
показати весь коментар
08.05.2025 22:19 Відповісти
За що? За то, що літає на штурмовику і нищить під@рів...
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08.05.2025 22:16 Відповісти
Вітаємо з нагородою і довгих років життя Вам.
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08.05.2025 22:17 Відповісти
Щира вдячність та повага справжньому чоловіку та воїну-нехай Господь тебе береже...
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08.05.2025 22:22 Відповісти
Сподівався, що він отримає Героя і дуже радий за нього!
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08.05.2025 22:39 Відповісти
Шана, Повага і Честь!
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08.05.2025 22:44 Відповісти
Слава Героям!
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08.05.2025 23:01 Відповісти
Велика шана і подяка такій сім'ї!
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08.05.2025 23:13 Відповісти
Неба тебе миллион на миллион! И четного количества...
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08.05.2025 23:26 Відповісти
Цвiт нацii!Шана i подяка!
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08.05.2025 23:39 Відповісти
Честь Водію Грача!!!!
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08.05.2025 23:43 Відповісти
Зеленський посмертно надав звання Героїв України з врученням ордена "Золота зірка" дев'ятьом членам екіпажу - пілотам і бортпровідникам - літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» з Тегерану до Києва, збитого в Ірані після злету 8 січня 2020 року, своїм указом 29 грудня 2020 р. - як мовилося в документі, «за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку».

За "Статутом звання "Герой України" , воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку» зі врученням ордена «Золота зірка» і може надаватися посмертно.
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08.05.2025 23:54 Відповісти
... не від великого розуму він це зробив....((
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09.05.2025 00:46 Відповісти
Дай Боже Вам наснаги!
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09.05.2025 00:23 Відповісти
 
 