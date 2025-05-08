Пілоту Су-25 полковнику Ігорю Пархоменку присвоєно звання Герой України. ВIДЕО
Указом Президента України від 08 травня 2025 року присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Пархоменку Ігорю Валерійовичу – полковнику.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ
Полковник Ігор Пархоменко - пілот Су-25. Він повернувся в ескадрилью виконувати бойові завдання через 40 днів після загибелі старшого сина Сергія.
25-річний Сергій Пархоменко, як і батько, Герой України. Він був льотчиком-штурмовиком і загинув 14 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання в Запорізькій області.
Відтоді у свої 50 років Ігор Валерійович б’є окупанта за двох: за себе та за сина. Під час бойових вильотів завжди бере із собою в кабіну літака його фотографію.
В Ігоря ще є молодший син Микита, який також наразі захищає українське небо.
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За "Статутом звання "Герой України" , воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку» зі врученням ордена «Золота зірка» і може надаватися посмертно.